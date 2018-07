Renault Kadjar, l’aventurer més equilibrat

Els SUV estan de moda. La gran majoria de marques ho saben i han adaptat la seva gamma a aquest tipus de vehicles, que sovint tenen més acceptació que les carrosseries tradicionalment més populars al nostre país, com poden ser les dels vehicles utilitaris o compactes.

Quan pels volts de l’any 2008 la febre SUV tot just començava gràcies a les bones vendes que registrava el Nissan Qashqai, Renault es va atrevir a llançar el Koleos, un model amb certes aptituds totterreny però plantejament SUV. La bona acollida del model i la cada cop més extensa oferta de totcamins va provocar una reestructuració en la marca del rombe, que l’any 2013 crearia el Captur, un altre SUV molt exitós que vam tenir l’oportunitat de provar a l’Ara Motor. Poc després es van produir una sèrie de canvis en la resta de la gamma, de manera que el Koleos creixeria de mida (de 4,52 a 4,67 metres) i canviaria el seu plantejament pel d’un SUV més gran i luxós.

I l’espai buit que quedava es va omplir amb el Kadjar, un SUV de proporcions similars a les de l’anterior Koleos, que aprofita les sinèrgies de Renault amb Nissan per compartir plataforma i molts elements amb el gran supervendes, el Qashqai. Amb tot, la marca francesa ha volgut aportar un toc de distinció al seu totcamí, i tot seguit us expliquem les nostres impressions.

ESTÈTICA EXTERIOR

L’aspecte més destacable del Kadjar és sens dubte la seva mida, ja que tot i pertànyer al segment C i situar-se com un totcamí compacte gràcies als seus 4,44 metres de longitud, es veu més gran del que realment és. I no només es veu gran sinó que també es veu imponent, gràcies en bona mesura a les proteccions de plàstic als para-xocs, una carrosseria voluminosa de formes arrodonides, els grans passos de roda o l’altura lliure al terra de 190 mm.

La part frontal compta, com és habitual a la marca, amb la presència d’un gran rombe que presideix la graella frontal i amb unes òptiques amb tecnologia LED. Les llandes de 17 polzades (de sèrie en la versió Zen) donen pas a un lateral que combina el color de la carrosseria amb els plàstics negres i els acabats cromats, i la part posterior acaba amb un voluminós para-xocs que incorpora les llums antiboira i uns fars LED amb un disseny tridimensional típic en altres models de la marca, com el Clio o el Captur.

ESTÈTICA INTERIOR

En línies generals l’habitacle del Kadjar està ben acabat, i presenta alguns detalls que destaquen positivament i d’altres que no són tan elogiables. Principalment són dos els aspectes que menys ens han agradat: d’una banda, que la pantalla situada a la consola central –de set polzades– se situï a la part més propera al copilot i no estigui totalment orientada cap al conductor, i de l’altra, que tingui els mateixos comandaments de climatització, alçavidres i manetes que el Qashqai. Sigui com sigui, els elements més criticables són força subjectius, així que a la majoria de compradors no els suposarà cap problema. De fet l’únic problema de la pantalla central és la ubicació, perquè el seu funcionament és excel·lent i la connectivitat del sistema R-Link –de sèrie en la versió Zen– és de les més avançades del segment.

Pel que fa als aspectes clarament positius, destaca especialment la instrumentació completament digital, que ofereix diversos dissenys i colors personalitzables, el bon tacte dels plàstics de la zona superior del quadre de comandaments, o la dotació tecnològica, que en el cas de la versió més equipada de totes –anomenada Zen– inclou elements com l’alerta de canvi de carril, el lector de senyals de trànsit, l’accés i arrencada sense clau, el control i limitador de velocitat o el mencionat sistema multimèdia R-Link amb navegador.

L’habitabilitat del Kadjar se situa en la mitjana del segment, amb un espai molt bo per a quatre ocupants i correcte per a cinc. Les places davanteres són molt còmodes i ergonòmiques, mentre que a les posteriors l’espai per les cames és correcte i el del cap molt destacable, ja que fins i tot amb el sostre panoràmic que incorporava la nostra unitat de proves hi havia marge suficient.

Això sí, l’accés a les places del darrere no és dels millors de la categoria, la qual cosa se solucionaria amb una mica més d’obertura de les portes posteriors. Finalment el maleter té uns destacables 472 litres (ampliables fins a 1.478 si abatem els seients) i un doble fons molt aprofitable.

MOTORITZACIÓ

La gamma de motors del Kadjar està formada per dos propulsors de benzina de 130 i 165 cavalls i dos dièsel de 110 i 130 cavalls, que poden anar associats a una caixa de canvis manual de sis velocitats o a una automàtica EDC també de sis relacions. A més, en el cas del motor dièsel 1.6 Energy dCi de 130 cavalls es pot incorporar la tracció total, com en el cas en la nostra unitat de proves.

Aquest motor es posiciona com l’opció més equilibrada de tota la gamma, ja que combina un bon nivell de prestacions amb un consum que, tot i no ser dels més baixos de la categoria, es va situar en uns correctes 5,8 litres de consum mixt. Val a dir que per les seves mesures es tracta d’un vehicle que prefereix els viatges llargs per autopista i carretera que no pas trajectes urbans, on a causa del seu pes augmenta notablement el consum. Per evitar-ho, disposa d’un botó ECO que modifica la gestió electrònica del motor i redueix l’entrega de potència per estalviar combustible.

En línies generals és un motor del qual no es pot esperar un altíssim nivell de prestacions però que difícilment pot decebre en cap circumstància, ja que es mostra refinat, potent quan la situació ho requereix i frugal si no abusem de l’accelerador. En cas d’escollir la versió amb tracció total el més recomanable és conduir en mode de tracció davantera 2WD sempre que les circumstàncies ho permetin, ja que d’aquesta manera el Kadjar destaca per la suavitat i evita un augment innecessari dels consums.

DINAMISME

El Kadjar no és un SUV esportiu, de manera que la distància al terra de gairebé 20 cm i el tarat tou de les suspensions no el fan el cotxe més dinàmic del mercat. Però en cap cas pretén ser-ho, sinó que està concebut amb la idea de ser un vehicle còmode per carretera i àgil en conducció 'off-road', especialment si equipa la tracció total.

En entorns extraurbans és on es comporta millor, tot i que la conducció en ciutat també resulta còmoda malgrat les seves dimensions. Des de l’interior del vehicle sembla que conduïm un cotxe més gran del que realment és, però per evitar qualsevol problema ajuden enormement la gran quantitat de sensors d’aparcament i la càmera posterior.

Sens dubte, un dels aspectes més destacables del Kadjar és el bon comportament fora de l’asfalt. La versió 4x4 disposa del sistema All Mode 4x4, que permet escollir entre tracció davantera 2WD, Auto (que reparteix el parell entre les quatre rodes en funció de les necessitats de cada moment) i Lock, que reparteix de manera permanent el parell en proporció 50:50 fins a una velocitat de 40 km/h. No estem davant d’un autèntic totterreny, però durant la prova va mostrar una gran solvència a l’hora de circular per pistes de sorra i de salvar més d’una situació compromesa amb superfície lliscant.