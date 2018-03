Provem la gamma maxiescúter de BMW

BMW ha irromput amb força al mercat dels maxiescúter d’alta gamma amb la familia C: la C650 GT, C650 Sport que disposen d’un motor de combustible convencional, i la C evolution, un maxiescúter totalment elèctric, i que ja vam provar fa uns dies.

BMW C650 GT

La GT ens ha sorprès molt gratament. Es tracta d’un escúter de grans dimensions, amb un frontal que ofereix una gran protecció aerodinàmica, cosa que s’agraeix a l’hora de fer desplaçaments interurbans o per autopista ja que et protegeix del vent i les inclemències meteorològiques. També ens ajuda molt la pantalla regulable elèctricament en alçada, cosa que facilita molt la conducció i el confort un cop a la moto. El marcador de la GT disposa d’un gran velocímetre analògic de fàcil lectura, i un ‘display’ digital amb multitud d’opcions i informació del vehicle, com poden ser els consums de combustible, pressió dels neumàtics, marcadors parcials, temperatura exterior, temperatura de l’oli, el règim de les revolucions del motor o el nivell de combustible, entre altres.

La unitat de proves disposava també de punys i seients amb calefacció i llums automàtiques com equipament opcional més destacat. De sèrie la C650 GT disposa de control de tracció, llums posteriors led, ABS i un sistema de seguretat activa innovador en el sector de les dues rodes com es l’avisador d’angles morts: que consta d’un testimoni lluminós situat en els retrovisors, que ens avisen dels vehicles que ens avancen i no veiem per culpa dels angles morts dels retrovisors sempre que circulem a una velocitat d’entre 25 i 80 km/h

És un vehicle molt còmode, gràcies a un seient molt ampli i gens dur, tant pel pilot com per l’acompanyant, amb uns grans punts de subjecció per l’acompanyant. A més, la C650 GT presenta una gran capacitat de càrrega, ja que es poden guardar sense problemes dos cascs integrals sota el seient, i dues guanteres bastant amplies per desar-hi el comandament del pàrking, el mòbil o les claus de casa i de la feina, per exemple.

MOTOR I DINÀMICA

La GT comparteix motor i elements meànics amb la seva germana C650 Sport, un motor bicilíndric molt enèrgic que entrega 60 CV de potència amb un parell de 66 Nm a 6000 rpm. El propulsor té una gran resposta en baixes i mitges revolucions gràcies a les millores de l’embragatge i el canvi CVT, que les ajuda a sortir disparades si així ho desitgem i que la llencen fins a velocitats que voregen els 180km/h. A més el propulsor és molt eficient, ja que gràcies als seus consums continguts -uns 5L durant la prova- desenvolupa una autonomia que pot superar els 300 quilòmetres reals.

Gràcies al seu baix punt de gravetat la moto es nota molt estable i lleugera en qualsevol entorn tot i el seu pes, uns considerables 261 quilos. Ara bé, tot i que aquest pes no es nota massa un cop ens posem en marxa, podem arribar a tenir dificultat per maniobrar aturats i en espais reduïts.

La GT utilitza una forquilla invertida de 115mm de recorregut acompanyat de dos discos de 270mm amb pinces de fre dos pistons . A la part posterior, un basculant monobraç amb un monoamortiguador de 115mm i regulació en precàrrega de la molla sumat a un disc posterior de 270mm amb una pinça de dos pistons, cosa que afavoreix les capacitats dinàmiques d’aquest maxiescúter.

C650 SPORT

La versió Sport de la C650, te un caràcter més juvenil i esportiu que no pas la GT, amb un frontal mes estret que laseva germana de gamma i amb grups òptics led diürns. La protecció aerodinàmica és una mica menor que la seva germana, però tot i així protegeix de manera excel·lent del vent un cop sortim de la ciutat gracies a la pantalla de regulació manual.

La C650 Sport comparteix el mateix marcador i quadre d’instruments amb la C650 GT, oferint així el màxim d’informació pel conductor. Un cop al manillar de la Sprot trobem un seient de tall esportiu però que no arriba a ser incòmode, però alguns conductors poden trobar a faltar la protecció lumbar del GT per fer trajectes més llargs.

Sota el seient disposem d'un gran espai amb capacitat per encabir un casc integral i una motxilla mentre anem en marxa. Un cop estacionem la moto, l’espai sota el seient es pot ampliar fins a poder encabir dos cascs integrals gracies al sistema “FLEXCASE” que amplia notablement la capacitat de càrrega d’aquest maxiescúter.

BMX, a més, disposa d’una trentena d’opcions per equipar-la i deixar-la al gust del client amb extres com ara el GPS, ‘Top Case’, bossa de túnel, parabrises o un suport per deixar el nostre ‘smartphone’, entre altres.

MOTOR I DINAMICA

El motor, xassís i elements mecànics i estructurals de la C650 Sport són exactament els mateixos que la C650 GT. Això sí, es nota una mica mes lleugera que la GT ja que és una mica menys pesada i en carretera aporta una major sensació de velocitat al ser un pèl més estreta. És en aquests entorns quan notes la força del motor a baixes i mitges revolucions, que sumat a un bon reglatge de suspensions dóna com a resultat un maxiescúter molt eficaç i polivalent, molt apamat a l’hora d’enllaçar revolts i es àgil realitzant canvis de direcció.