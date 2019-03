MINI Cooper D: canviar o seguir igual?

Canviar-ho tot per tal de no haver de canviar res. MINI ha actualitzat el seu icònic model de tres portes a finals de 2018, i per primer cop ens hem posat al volant del nou model de la mítica marca britànica, ara integrada dins del grup BMW.

El nou MINI només presenta alguns lleugers canvis estètics i una actualitazció mecànica acompanyada de nous motors més eficients i potents. Així doncs ara la gamma MINI compta amb quatre motors de gasolina anomenats First (75 CV), One (102 CV), Cooper (136 CV) i Cooper S (192 CV), i tres dièsel anomenats One D (95 CV), Cooper D (116 CV) i Cooper SD (170 CV). De moment encara no existeixen versions esportives John Cooper Works ni híbrides endollables o totalment elèctriques.

L’altre gran novetat mecànica és la introducció d’una nova caixa de canvis automàtica de set relacions i doble embragatge Steptronic procedent de BMW, que substitueix l’anterior caixa automàtica de sis relacions i convertidor de parell.

Estèticament el MINI no canvia gens més enllà de nous fars Matrix Led als grups òptics davanters i nous fars led posterior que imiten la forma de la bandera britànica, també anomenada ‘Union Jack’, de sèrie.

Pel que fa als interiors el nou MINI incorpora una nova safata per carregar els dispositius elèctronics integrada al reposabraços, nous panells decoratius integrats a la consola, una nova pantalla multimèdia de 6,5 polzades i nous botons intergats a la consola per encendre o apagar el motor o per seleccionar el mode de conducció desitjat.

Un cotxe molt equilibrat

La nostra unitat de prova era un MINI Cooper D de 116 CV de potència i 270 Nm de parell associat a un canvi automàtic de set relacions sense lleves al volant. Tot i que 116 CV puguin semblar poca potència (o una potència moderada) comparat amb els models Cooper S o John Cooper Works que ja hem provat, el petit propulsor de tres cilindres és suficient per moure el MINI amb dignitat, alegria i dinamisme tant per autopistes com per carreteres revirades.

La clau del bon rendiment del propulsor dièsel tricilíndric del MINI és l’acció immediata del seu turbo i la potència que entrega a partir de la zona mitja-baixa del compta-revolucions, però que desgraciadament no es pot associar a unes lleves al volant per tal de poder gestionar la potència de forma manual. Si volem prendre el control del canvi de doble embragatge cal que fem servir la palanca de canvis en mode seqüencial per gestionar l’acció del canvi.

Més enllà del mode de conducció seleccionat (anomenats ‘Green’, ‘Normal’ i ‘Sport’) el MINI Cooper D destaca per oferir una bona relació entre prestacions i consum de carburant, que si bé no és tan baix com promet la seva fitxa tècnica (MINI promet 3,8 litres en cicle combinat) tampoc no és gaire elevat, ja que vaig obtenir una mitja de consum de 5,8 litres en un recorregut de 400 quilòmetres combinant conducció relaxada per autopista i autovia i més alegre atacant ports de muntanya amb importants desnivells.

La relació entre consum i prestacions del Cooper D és sorprenent: gairebé ningú ofereix aquest nivell de dinamisme amb consums continguts

El que MINI mai negocia en cap dels seus models és la capacitat dinàmica i la conducció diveritda i especial dels seus cotxes. El Cooper D manté un bastidor de gran qualitat amb un bon treballa les suspensions i el sistema de frenada (manté frens ventilats a l’eix davater que garanteixen una capacitat de frenada més que notable) que fan que el petit utilitari britànic esdevingui ràpid i àgil en qualsevol situació.

Posar-se al volant del MINI Cooper D és prou divertit, ja que el cotxe sembla més potent del que realment és, i el tacte del seu motor no és aspre ni sorollós un cop en marxa, i el maridatge de les suspensions i la direcció fan que el Cooper D sigui sorprenentment àgil i reactiu sense que això suposi un consum de carburant exagerat.

Ara bé, el MINI mai ha estat un cotxe barat, i els 27.100 € que la marca demana per aquesta versió dièsel el converteixen en un dels cotxes més cars del segment, sobretot tenint en compte que l’anglès no destaca per una gran habitabilitat o capacitat de maleter.