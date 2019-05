Kawasaki Ninja 125 SE, petita i juganera

Si pensem en motos esportives de Kawasaki ens ve al cap la paraula 'ninja'. Els d'Akashi per fi han pensat en els pilots més joves perquè es puguin introduir en lagamma Ninja i començar a aprendre pel primer esglaó de l'escala evolutiva representada per la Ninja 125 SE.

La nova Ninja 125 SE té una presència molt esportiva, fins i tot ens convida a pensar que tens davant una moto de més cilindrada, ja que té aires de les seves germanes grans com demostra el carenat, el semimanillar, la cúpula i la decoració, que ens recorda la ZX10RR.

És la moto ideal per a aquells compradors que tenen molt clar que volen motos esportives però que encara s'han d'iniciar en el món de les dues rodes, o que senzillament no volen o no poden accedir a motos de més cilindrada.

Mecànica i comportament

Amb 148 quilos homologats a la bàscula, la Ninja 125 és una moto molt àgil, en part per les seves dimensions reduïdes (si feu més de 180 centímetres la veureu bastant petita), cosa que li permet presentar un comportament excel·lent per ciutat, i tot gràcies a l'altura del seu seient, que se situa a uns 785 mm del terra. A més a més, el seu motor monocilíndric de 125 cc de quatre temps i refrigeració líquida entrega la potència màxima que permet el carnet A1, és a dir, uns 15 CV. El petit motor japonès està allotjat dintre d'un xassís tubular, que treballa molt bé a la zona baixa i mitja del compta-revolucions, fet que reserva una petita estirada a la part alta del compta-revolucions digital que li permet estirar la potència fins al llindar de les 10.000 rpm.

Un cop abandonem la ciutat i agafem carreteres de revolts és quan la Ninja treu tot el seu caràcter 'racing'. La moto incita a conduir de manera esportiva per la postura radical, tirada endavant, recolzant el pes sobre el tren davanter i amb els peus sobre uns estreps bastant endarrerits.

La moto és noble i entra fàcilment en corba. La seva frenada equipada amb ABS d'última generació permet aprofitar al màxim la traçada amb seguretat i les suspensions tenen un comportament còmode i eficaç.

Equipament i preu

La nostra unitat de proves és la versió Performance, una edició que adopta diversos extres del catàleg de Kawasaki. Un tub d'escapament signat per Arrow amb un so i un petarrelleig que s'aproxima a una Moto3, els protectors anticaiguda i una tapa que substitueix el seient de l'acompanyant i que dona al conjunt un aire de carreres.

Aquesta versió només té un increment de 100 euros en el preu final de la Ninja, que se situa en 5.050 euros la versió normal i 5.150 la versió SE Performance i està disponible en tres colors diferent: verd, gris amb tocs negres i platejats, i blau i gris.