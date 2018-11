'Ford Go Faster': jugant a ser actors d'acció

Com una estrella del cinema. Així és com em vaig sentir durant l’esdeveniment ‘Ford Go Faster’ celebrat ara fa uns dies a Barcelona on vam poder provar alguns dels millors esportius que la marca americana té al nostre mercat, entre els que destaquen el Ford Mustang, el Focus RS o el nou Fiesta ST.

La idea era gravar un recorregut com si fóssim actors per un dia, ajudant a uns lladres a escapar d’un robatori. I fer-ho filmant diverses escenes d’acció al volant que em van fer pujar l’adrenalina al màxim. Un circuit especial preparat, cotxes d’escàndol i càmeres preparades: tot preparat i llest per l’acció.

Durant el ‘rodatge’ que ens va proposar Ford vam provar el mode ‘drift’ del Focus RS en un espai especialment delimitat. Ballar amb la part posterior d’aquesta bèstia de 350 CV amb els controls de tracció desconnectats és una experiència única i electritzant, que ens transporta a un altre dimensió gràcies al so del seu motor 2.3 EcoBoost i el petarrelleig del tub d’escapent en cada reducció i acceleració.

Encara no havíem pogut provar el nou Mustang i el seu motor V8. Vaig poder provar aquest mite de l’automobilisme mundial en un circuit delimitat on calia avançar dibuixant un eslàlom amb la nostra traçada. Contràriament al que pensava, aquest esportiu no és pesant, i es mou amb una agilitat realment sorprenent, i tot i disposar d’un motor molt pesant es mou amb molta facilitat traçant amb precisió i seguretat. Difícil explicar tota la resta: un so únic, un tacte espectacular i un cotxe pensat per fer-nos sentir la història d'un mite en primera persona.

Però contra tot pronòstic el Fiesta ST és el cotxe que més em va sorprendre. No m’interpreteu malament: qui més qui menys espera cert rendiment de dos models amb el prestigi del Mustang V8 o del Focus RS, però aquest era el primer contacte amb el petit esportiu de Ford i la veritat és que les sensacions no podien ser millors.

Amb el nou Fiesta ST vam maniobrar marxa enrere i circulant a fons i aquest utilitari amb motor de tres cilindres turbo que arriba als 200 CV de potència va mostrar el seu millor ‘savoir faire’ i mantenint l’essència esportiva dels altres models americans. I, per acabar, aquí teniu la mostra del resultat final. No ens gaunayrem la vida d'actors, però ho vam passar bé: