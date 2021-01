Ford Focus Active 1.0 EcoBoost MHEV: aventures amb etiqueta ecològica

El Ford Focus no és pas un model desconegut al nostre mercat, ja que la marca americana el va presentar fa més de 20 anys i des d’aleshores s’ha convertit en un dels compactes de referència. Que tingués molt èxit la primera generació podia ser qüestió de sort, i fins i tot podem aplicar aquesta lògica a la segona. Però que quatre generacions i dues dècades després encara sigui un dels millors compactes del mercat no pot ser casualitat o simplement sort.

Una de les raons que expliquen l’èxit comercial del Focus és la gran oferta disponible, tant pel que fa a motors com pel que fa a carrosseries. És cert que fa uns anys estava disponible, a més d’amb les carrosseries tradicionals, en format berlina i fins i tot descapotable, però els darrers anys l’enorme oferta SUV ha fet minvar les variants disponibles en la majoria de models compactes. En qualsevol cas, el Focus actual es pot comprar amb carrosseria de cinc portes, en format familiar, en la versió esportiva ST (que vam provar fa uns mesos) i en la versió d’estil crossover que ens ocupa avui, anomenada Active.

Com es pot veure a simple vista no estem parlant d’un SUV com podria ser l’Ecosport, el Puma o el Kuga, sinó que ens trobem davant d’un Focus normal però amb un lleuger aspecte off-road. Sens dubte, un digne rival del Kia XCeed que hem provat recentment a l’Ara Motor. I de fet, el model de Kia és, juntament amb el Subaru XV, dels pocs rivals naturals que té el Ford Focus Active, perquè la majoria de fabricants aposta pel format SUV més que no pas per adaptar els models compactes a l’estètica i les proporcions dels totcamins. Així doncs, té sentit aquest model? Podrà mantenir el bon nivell de vendes del Focus al nostre mercat? Tot seguit mirem d’esbrinar-ho.

DISSENY EXTERIOR

La categoria a la qual pertany el Focus Active no és fàcil de classificar. És un vehicle compacte perquè gairebé no varia la seva grandària respecte el model normal, però al mateix temps té un aspecte que l’acosta al dels vehicles de tipus SUV. És per això que se’l pot incloure en l’apartat dels compactes crossover.

Aquesta categoria no l’ha inventat pas Ford, però val a dir que històricament a tingut com a principals protagonistes models amb carrosseria familiar. És el cas de les versions Allroad d’Audi, les Scout de Skoda, el Subaru Outback (que també vam provar a l’Ara Motor) o fins i tot el Seat León X-Perience. I per si algú s’ho està preguntant: sí, el Ford Focus Active també està disponible amb la carrosseria familiar, anomenada Sportbreak.

Diferenciar estèticament el Focus Active de la resta de la gamma és molt senzill, i només cal fer una ullada al seu frontal per adonar-se que estem davant d’un model diferent. El para-xocs inclou unes insercions plàstiques que imiten l’alumini tant per a la part inferior com per a l’espai que envolta els fars antiboira, i aquest mateix disseny es repeteix tant als faldons laterals com al para-xocs posterior.

Aquestes proteccions plàstiques (típiques dels SUV) vénen acompanyades per unes llandes de 18 polzades amb disseny específic, uns passos de roda fets en plàstic de color negre i una altura lliure al terra que s’ha incrementat en tres centímetres respecte la versió normal, i que ara és de 16,3 centímetres.

La resta d’elements són els ja coneguts de qualsevol versió del Focus: il·luminació de tipus led tant als fars davanters com als posteriors, formes musculoses al seu lateral amb una línia de cintura força dinàmica i una doble cua d’escapament força atractiva. Ah, i també inclou una petita inserció a les aletes davanteres que ens delaten que estem davant de la versió Active.

DISSENY INTERIOR

La disposició general del quadre de comandaments del Focus Active no canvia res en comparació amb la resta de versions de la gamma. Les úniques diferències les trobem en la tapisseria que cobreix els seients –que té un disseny específic i incorpora la lletra “A” característica de la versió Active- i en l’aspecte de les insercions de les portes i del quadre de comandaments. Com a dada curiosa, si ens apropem molt a aquestes insercions podrem veure que el seu disseny està protagonitzat per centenars de lletres “A” identificatives del model.

La resta d’elements, com he dit, no canvien. La pantalla central de 8 polzades està situada en una posició molt elevada i és fàcil de consultar, però no acaba de tenir un disseny completament integrat. Amb tot, la tecnologia SYNC3 de Ford ens permet gaudir d’una connectivitat total amb Android Auto i Apple CarPlay.

Això sí, aquesta pantalla no és l’única que trobem al seu interior, ja que també destaca la de la instrumentació digital -que disposa de diversos dissenys per a cadascun dels cinc modes de conducció- i la del Head-Up Display, un element que ens ofereix la informació més pràctica de la conducció i ens evita haver de desviar la mirada de la carretera.

La qualitat de materials és l’habitual a la marca, és a dir, molt bona però sense destacar excessivament en aquest apartat. Tot plegat està ben resolt, els plàstics tenen un tacte agradable i resulta gairebé impossible trobar cruixits o sorolls estranys.

Això sí, es comença a notar que el Focus porta uns anys al mercat, perquè molts dels seus rivals estan apostant per un minimalisme i una absència de botons físics que encara no ha arribat al compacte americà.

En qualsevol cas, durant la presentació del nou Ford Mustang Mach-E ens va quedar clar que el futur de la marca de l’oval també passa per aquests habitacles nets de botons i amb les pantalles com a principals protagonistes.

HABITABILITAT

En aquest apartat el Focus Active es diferencia de la resta de versions de la gamma només pel fet que és tres centímetres més alt, de manera que resulta més senzill entrar i sortir del vehicle. No arriba a ser tan còmode com en un SUV tradicional, però sens dubte millora en aquest apartat al model normal.

Sincerament, que no canviï l’espai a les places posteriors és tot un encert, perquè el Focus sempre ha destacat molt positivament en aquest aspecte, convertint-se en un dels referents del mercat en quant a habitabilitat i espai pels ocupants, i no només en aquest segment.

Els dos passatgers de les places laterals gaudeixen d’un bon espai tant per a les cames com per al cap, i només el cinquè passatger disposa d’un seient més just a la plaça central, i gràcies a la seva major altura és més senzill col·locar un infant en una cadireta o accedir a l'interior per a aquelles persones amb alguna dificultat de mobilitat.

Finalment, l’espai per al maleter no només és prou bo amb un total de 375 litres, sinó que a més com es pot veure les seves formes són de les més aprofitables del mercat. I si se’ns queda curt aquest espai sempre el podem augmentar fins als 608 litres apostant per la carrosseria familiar.

MOTOR

D’entre tots els motors de gasolina i fins i tot dièsel que pot muntar el Ford Focus Active, per aquesta prova n’hem escollit un dels pocs que poden lluir l’etiqueta ECO de la DGT. Es tracta del bloc gasolina híbrid 1.0 EcoBoost de 155 CV, que també està disponible en una configuració menys potent de 125 CV. Es tracta d’un motor que ja ens va transmetre molt bones sensacions a la prova del Ford Puma, i que instal·lat en aquesta versió especial del Focus també ha destacat molt positivament en aspectes com la potència o el baix consum.

Es tracta d’un bloc tricilíndric de tan sols un litre que desenvolupa 155 CV i 235 Nm de parell màxim, xifres més que suficients per moure un vehicle que atura la bàscula en tan sols 1.354 kg, una xifra inferior a la de molts dels SUV del segment C amb els quals vol competir. El sistema de microhibridació es basa en un motor d’arrencada/alternador amb 11,5 kW de potència que va associat a una bateria de 48 V. D’aquesta manera, i segons la pròpia marca, s’aconsegueix una reducció en el consum de fins a un 17% en comparació amb la versió de gasolina de 150 CV que no disposa d’aquesta tecnologia.

Aquest extra de potència de 16 CV i 50 Nm de parell es deixa notar en grans acceleracions, tot i que el sistema no pot arribar a moure per sí mateix les rodes sinó que està connectat al cigonyal del vehicle. A més a més també incrementa el confort de marxa, perquè activa el sistema Start-Stop força abans que un vehicle de gasolina tradicional i les arrencades són menys perceptibles.

A la pràctica el funcionament d’aquest motor és molt lineal, i malgrat ser un bloc de només tres cilindres resulta suau i silenciós quan no exigim gaire potència i força reactiu quan pitgem el pedal de l’accelerador a fons. Tot plegat amb un consum homologat de 5,2 litres en aquesta versió associada al canvi manual de sis velocitats, que si bé en condicions reals puja, no ho arriba a fer de manera alarmant.

En línies generals és possible obtenir una mitjana de consum d’uns 6 litres cada 100 km, arribant a gairebé 7 litres si som molt exigents amb el motor. Amb tot, el més curiós és que el consum urbà pot ser força contingut si no som agressius (uns 6,5 litres aproximadament), ja que en aquestes circumstàncies és quan la tecnologia microhíbrida ens ajuda a reduir la despesa mitjançant l’aprofitament de les desacceleracions per a carregar la bateria, el funcionament del sistema Start-Stop i la potència elèctrica en baixes revolucions.

DINAMISME

Fins ara hem vist que el Ford Focus Active d’aquesta prova pot disposar del mateix equipament que un Focus normal, tenir el mateix espai interior i fins i tot els mateixos motors. Així doncs, totes les diferències es limiten a l’apartat estètic? Afortunadament no.

Al principi d’aquesta prova he comentat que la marca americana ha volgut situar aquest vehicle a mig camí entre un compacte i un SUV, i si l’aspecte exterior és de compacte, sens dubte l’apartat dinàmic pot arribar a ser de totcamí. D’entrada això es pot percebre en la introducció de dos modes de conducció addicionals, que es sumen als habituals Normal, ECO i Sport de qualsevol Focus. Es tracta dels modes Relliscós i Pista, que a més de modificar la resposta de l’accelerador, el fre o el control d’estabilitat, configuren la resposta del control de tracció per ajustar-la al nivell d’adherència disponible en tot moment.

És evident que aquest vehicle no deixa de ser un compacte amb tracció davantera que només disposa d’una carrosseria elevada tres centímetres respecte la d’un Focus normal, però la posada a punt del control de tracció és realment bona i ens permet sortir de l’asfalt amb relativa facilitat. En qualsevol cas, cal tenir molt present en tot moment quin tipus de vehicle estem conduint, ja que podrem circular per superfícies amb sorra, neu, una mica de fang o pedres amb facilitat, però no podrem afrontar superfícies molt trencades o grans desnivells. D’altra banda, com en la majoria de totcamins del mercat.

En la resta de circumstàncies el Ford Focus Active d’aquesta prova resulta un compacte excel·lent. Gràcies al fet que equipa un nou sistema d’amortidors posteriors amb barres estabilitzadores el seu confort a l’hora de circular per autopista és fantàstic, i no es veu gaire perjudicat a l’hora de conduir per carreteres revirades o amb l’asfalt en mal estat. En aquest sentit Ford ha encertat de ple amb allò que s’espera d’aquest model, perquè el seu esperit aventurer el converteix en un cotxe molt vàlid en qualsevol circumstància.