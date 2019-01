Honda CB 125 R Neo Sports Café: estil urbà

La CB 125 R és la porta d’entrada d’Honda al segment de les motos ‘naked’ de 125 cc, i ho fa amb un conjunt amb vocació urbana i juvenil, molt avantguardista, esportiu i compacte pràcticament perfecte per combatre el trànsit de la ciutat.

Un motor eficient

Honda ha dotat la CB d’un motor monocilíndric de 125 cc que ofereix una potència de 13 CV a 10.000 rpm i que compleix la normativa mediambiental Euro4. Tot i que ens pugui semblar el contrari, els 13 CV de la CB 125 R és una potència suficient si considerem que el seu pes és de tan sols 125 quilos, i les seves mides compactes permeten que es mogui amb agilitat i facilitat.

El motor va associat a una caixa de canvis de 6 relacions molt ben esglaonada, i que esprem al màxim les prestacions d’un motor que permet a la CB125R sobrepassar els 115 km/h (tot i que tampoc arriba gaire més enllà). A pesar del caràcter totalment urbà d’aquesta monocilíndrica japonesa, la CB 125 R ens pot acompanyar a fer breus escapades per carreteres secundàries amb gran solvència. Val a dir, també, que ens ha sorprès gratament el consum obtingut durant la prova combinant ciutat i carretera, que ha sigut de només 2,7 L.

Un equipament de primera

La marca japonesa ha equipat la CB amb components de primer nivell. Si ens fixem en la part davantera, hi ha una forca Showa de 41 mm i una pinça d’accionament radial Nissin. A la part posterior observem un monoamortidor regulable en precàrrega. A més, l’ABS de la petita moto japonesa s’encarrega d’arrodonir tot el conjunt.

Honda ha situat el seient a 810 mm de terra, una altura no gaire pronunciada. Tot i ser una moto petita, un cop en marxa la percepció que ens proporciona és més d'una moto còmoda que recull molt bé les cames. Personalment no vaig haver de patir gaire per l'ergonomia de marxa, tot i que faig 1,86 cm i en un primer moment no les tenia totes al manillar d'aquesta 'naked' urbana.

Un cop asseguts al seu ampli seient i girem la clau de contacte veiem la pantalla central LCD multifunció, un tret diferenciador dins el seu segment i que li aporta un toc esportiu i de disseny alhora que proporciona al pilot una gran quantitat d’informació com la marxa engranada, els quilòmetres parcials recorreguts, el consum instantani i mitjà i fins i tot un pilot led blanc ens indicarà el règim a què treballa el motor.

La il·luminació davantera i posterior (i fins i tot els intermitents) de la petita Neo Sports Café és completament de led, cosa que li aporta un aspecte encara més avantguardista.