BMW 225xe iPerformance: un ecologista familiar

Quan BMW va presentar el Sèrie 2 Active Tourer l’any 2014 el mercat automobilístic era força diferent: els SUV encara no dominaven tots els segments i els compradors encara demanaven monovolums, vehicles polivalents pensats per a famílies o persones amb estils de vida actius.

El Sèrie 2 Active Tourer (i la variant Gran Tourer de set places) van ser dos models polèmics i un punt rebutjats des del minut zero de la seva existència. Va ser el primer monovolum d’un fabricant famós pels seus cotxes esportius, el primer model de BMW que no utilitzava un sistema de propulsió posterior sinó de tracció davantera, que no col·locava el motor longitudinalment si no transversalment i, per tant, no podia garantir el perfecte repartiment de pes entre els dos eixos tan característic de la marca i, per acabar-ho d’adobar, va ser el primer a introduir motors de gasolina de tres cilindres en una marca que havia fet dels motors de sis cilindres en línia la seva bandera existencial.

Sis anys després el món no s’ha acabat (tot i que a vegades ho pot semblar) i altres models de la marca bavaresa com el Sèrie 1, la resta de Sèrie 2 i els X1/X2 fan servir la mateixa plataforma de tracció davantera, motor transversal i de tres cilindres que va estrenar el monovolum de Munic.

Vist amb perspectiva, sembla molt clar que a BMW sabien què es feien. El Sèrie 2 Active Tourer ha sobreviscut en un segment –el dels monovolums– absolutament tocat i enfonsat pels SUV i totcamins amb unes vendes prou dignes, en part gràcies a la seva oferta mecànica que inclou versions dièsel, gasolina i híbrides endollables o PHEV.

El 225xe va ser un dels primers híbrids endollables de BMW, i es va avançar cinc anys (o més) a les tendències actuals del mercat

La versió 225xe que provem va ser un dels primers BMW híbrids endollables mai fabricats i es va avançar cinc anys a les demandes del mercat. Ara, sis anys després, els bavaresos han perfeccionat el sistema de gestió de les bateries i de càrrega del monovolum per oferir un conjunt harmònic molt ben treballat.

El nou BMW 225xe marida el ja esmentat motor tricilíndric gasolina 1.5 turbo de 136 CV col·locat sota el capó i que envia la potència a l’eix davanter amb un motor elèctric posterior que ofereix 88 CV i envia el parell a les rodes posteriors per obtenir una potència total de 224 CV i 385 Nm de parell gestionats per un canvi automàtic Steptronic de sis relacions. Així doncs, tècnicament ens trobem davant un monovolum ecològic endollable de tracció integral, una raresa del mercat. A l’hora de la veritat, però, el motor de gasolina és el que porta la veu cantant en aquest matrimoni ben avingut.

Tot i que la nova bateria de liti del BMW 225xe és de 10 kWh (inicialment era de només 7,7 kWh) i promet una autonomia totalment elèctrica de 55 quilòmetres (cosa que li permet obtenir l’etiqueta de Zero Emissions), a l’hora de la veritat trobem que és realment difícil superar els 30 quilòmetres d’autonomia elèctrica d’aquest monovolum alemany, tot i que intentem practicar una conducció eficient en recorreguts urbans i aprofitant l’energia cinètica de les frenades i desacceleracions per recarregar les bateries sense haver de passar per l’endoll.

Segons afirma BMW, les bateries del 225xe es poden carregar del tot en cinc hores en un endoll domèstic o en tres hores i mitja en un punt Wallbox de la marca, i gràcies al savoir faire dels enginyers bavaresos no sacrifica espai en el maleter –que continua oferint entre 400 i 1.350 litres de càrrega– però a l’hora de la veritat, si no disposem d’un aparcament propi a casa o a la feina amb un punt de càrrega adaptat, veurem que l’ús que podrem fer del conjunt híbrid és molt limitat.

Ecològic, racional i divertit

Aquest 225xe inclou tres modes de gestió de la bateria anomenats Auto eDrive, Max eDrive i Save Battery, que modifiquen l’entrega de potència del propulsor elèctric en funció dels nostres interessos a l’hora de circular. Així doncs, podem seleccionar el mode Max eDrive per intentar contaminar el mínim possible en centres urbans i canviar al mode Save Battery quan circulem per carretera ràpida o autopista.

El tarannà general del vehicle està enfocat a una conducció estalviadora i ecològica, però no podem perdre de vista que l’agilitat i l’esportivitat són els elements clau de la personalitat de BMW, i també les trobem en aquest cotxe. Sí, un cotxe de tracció davantera, motor tres cilindres i en format monovolum també pot ser més o menys divertit (o si més no àgil) al volant. I és que, de fet, si escollim el perfil de conducció dinàmic o esportiu aquest monovolum reacciona amb una resposta més viva del propulsor, una suspensió sorprenentment ferma que no cedeix a les inèrcies i balancejos gràcies a una posada a punt prou acurada i una direcció ajustada i molt precisa. En entorns urbans o trams revirats abusant de l’accelerador i conduint de manera dinàmica amb el mode esportiu activat el 225xe eleva els seus consums fins als 8,5 o 9 litres, però molt difícilment arriba a superar aquesta fita.

Per contra, amb el model Confort o EcoPro activat aquest 225xe es converteix en un cotxe còmode i frugal, que permet obtenir mitjanes reals de consum entre els 5 i els 6 litres, en funció de la velocitat, l’orografia o l’estil de conducció.

Però no tot són flors i violes. Hi ha alguns detalls del Sèrie 2 Active Tourer 225xe iPerformance que no ens acaben d’agradar, com ara el fet de no disposar de lleves integrades al volant per reduir o augmentar marxa (cosa que obliga a haver de recórrer a la palanca de canvi seqüencial), l’escassa autonomia elèctrica real, que, sumada al fet de no disposar d’un sistema de càrrega ràpida, limita força els espais on podem carregar el cotxe o l’escàs espai de les places posteriors, ja que entenc que un monovolum hauria de disposar de cinc places individuals reals, i en aquest cas la persona que ocupi la plaça posterior central viatjaria amb moltes dificultats.

Un altre aspecte –que no és necessàriament negatiu– és que l’interior del cotxe comença a mostrar una mica el pas del temps. La disposició dels comandaments és magnífica i el sistema d’entreteniment funciona fantàsticament bé, però alguns detalls com ara la palanca de canvis o el quadre d’instruments analògic mostren que el cotxe es va desenvolupar en una fase anterior i que correspon a la generació immediatament anterior. Ara bé, aquest és un aspecte que només ha de preocupar als clients molt interessats en les últimes novetats tecnològiques del mercat, i val la pena tornar a destacar que en l’apartat tecnològic i d’infoentreteniment el 225xe treu una nota prou alta.

Conclusió El Sèrie 2 Active Tourer 225xe iPerformance és un cotxe una mica estrany, molt diferent a la resta: un monovolum híbrid endollable d’inspiració urbana amb un comportament dinàmic sorprenent i un equipament i nivell d’acabats que el converteixen en un cotxe premium amb el qual sumar quilòmetres es converteix en un plaer.

Preus

Aquest 225xe iPerformance Active Tourer és un cotxe car. El seu preu base (descomptes promocionals al marge) és de 38.200 euros, que en el cas de la nostra unitat de prova s’eleven per sobre dels 50.000 euros després de sumar-hi el paquet estètic Luxury Line, que inclou els acabats de símil de fusta, llandes de 17 polzades i línia cromada exterior (5.300 euros), sistema de so d’alta qualitat Hi-Fi signat per Harman Kardon (900 euros), el paquet d’equipament Confort amb sistema d’arrencada sense clau i seients electrònics amb memòria (1.400 euros), volant de cuir M (330 euros) amb calefacció (216 euros) o el sostre solar panoràmic (1.300 euros), que encarien la factura més de 10.000 euros en equipament.