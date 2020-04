BMW nineT Urban G/S, homenatge al passat

BMW ha creat una gama de motos amb la mateixa base de motor i xassís però amb diferents configuracions, perquè l’usuari pugui triar el model que li encaixi millor. Avui us presentem la nineT Urban G/S, una moto que s’inspira en les típiques de trail dels anys 80 com les BMW R80 dakarianes però, per sort, amb components actuals i un marcat estil que aposta pel bon gust.

La moto té un aire retro trail innegable, amb presència de molts elements cromats i detalls del seu disseny inspirats en el passat, com unes suspensions de més recorregut protegides per elements protectors específics, un parafang elevat, llandes de 19 polzades a la roda davantera i de 17 polzades a la posterior, i una configuració amb un enfocament i una vocació clarament trail o aventurera sense arribar a ser una GS 1250.

BMW Motorrad utilitza aquí el mateix motor a tota la gama nineT, el més que testat bòxer de 1.150 cc refrigerat per aire i oli que aporta 110 CV de potència i 116 Nm de parell, més del doble dels 50 CV que donaven aquelles indestructibles R80 G/S. Un motor molt adequat per a aquest tipus de moto, amb un comportament dinàmic excel·lent i una sonoritat greu i potent que captiva al conduir-la.

La marca bavaresa cuida molt la personalització dels seus models, i amb la Urban G/S no hauria de ser menys que la resta de la gamma. El ventall d'opcions és molt ampli, i inclou detalls com diverses combinacions de llandes, tant forjades com de radis, un canvi de seient per fer la moto monoplaça amb diferents entapissats o la possibilitat d'escollir entre uns neumàtics d’asfalt i uns de muntanya per, si vols, endinsar-te en el món off-road sense por.

Si encara no en tenim prou, BMW disposa dels accessoris Option 719, com la moto que us ensenyem. Una pintura negra amb detalls daurats que li aporten un aire molt dels 80, unes manetes regulables i diverses tapes del motor que vesteixen la moto de manera molt encertada.

Si encara no envolem més, val la pena destacar que la nineT Urban G/S utulitza un tub d’escapament de la casa Akrapovic amb un so simplement perfecte i uns acabats de primeríssima qualitat i amb diferents col·locacions i possibilitats de configuració, que ens permet deixar la noto al nostre gust: el nostre dubte serà saber si volem una moto més estil scrambler o amb el mateix recorregut de sèrie. Per acabar-ho d'adobar, podem col·locar uns portanúmeros, un detall molt retro trail que acabarà de donar a la nostre Urban G/S l’aspecte que ens agradi més.

Amb molt d'estil

Una moto amb estil, perfectament urbanita, amb un comportament i handling molt bo per moure'ns entre el trànsit diari amb molt d'estil. Una moto que no passa desapercebuda i que crida l’atenció de tothom. Un cop fora de la jungla urbana, aquesta és una muntura molt divertida, àgil i còmoda en trams de revolts i amb la qual un es pot endinsar sense por per pistes no asfaltades amb una solvència molt bona.

El preu d’aquesta moto és de 14.200 euros, que augmentarà exponencialment segons les ganes i la cartera que tinguem a l'hora de modificar-la, ja que es presta a no deixar-la d’origen i a amanir-la amb molts dels extres que ofereix la mateixa marca.