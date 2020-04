BMW R 1250 RS, més 'sport turismo' que mai

Corrien els anys 70 i BMW sorprenia a tothom amb la primera moto de carrer totalment carenada, la històrica R 100 RS, amb un carenat integral testat al túnel del vent de Pininfarina. Era la primera moto de la història que protegia el pilot de les inclemències meteorològiques i, de passada, creava un concepte nou en el món de les dues rodes, conegudes com les motos sport turismo. Eren motos que permetien fer grans viatges, còmodes i amb capacitat de càrrega més que suficient, així com una potència i agilitat que els permetia mantenir ritmes alts en carreteres amb revolts.

Després de les R 100 RS, BMW treia la K 100 RS, una continuació del concepte però amb grans diferències respecte a la moto original, la més evident, el canvi de motor tipus bòxer de 2 cilindres a un propulsor de 4 cilindres en línia que utilitzava la K 100 RS. Les K van predominar al mercat de les sport turismo fins al canvi de mil·lenni, encara que estaven poc enfocades cap a la faceta sport. Això va canviar el 2015 amb l’arribada de la R 1200 RS, i quatre anys més tard amb la moto que us mostrem avui, la BMW R 1250 RS.

UNA RENOVACIÓ MOLT ENCERTADA

Partint de la base de la R 1200 RS, BMW ho ha tingut fàcil a l'hora de millorar la que ja era una molt bona muntura. Li ha canviat el propulsor per un nou motor bòxer ShiftCam que presenta un rendiment més bo gràcies a un increment significatiu de la potència i més parell, arribant ara als 136 CV i 143 Nm.

Un motor que, val la pena dir-ho, és una delícia per viatjar, fer quilòmetres sense parar i amb molt bona entrega de potència per quan vulguem fer una conducció més esportiva. De fet, la moto utilitza la tecnologia actual que disposa la marca bavaresa amanit amb un rentat de cara que li ha resultat més que bé, i el resultat és una moto espectacularment equilibrada per reivindicar de nou aquest sector de l'sport turismo que havia estat afectat per l'arribada i la irrupció brutal de les motos de tall trail.

L’equipament de la R1250RS és simplement excel·lent, ja que BMW no ha tingut cap problema en dotar la seva moto de tota la tecnologia que disposa i així ho demostra amb detalls com la pantalla TFT amb el sistema connected ride de BMW, el sistema d'il·luminació led, suspensions electròniques ESA, canvi de marxes assistit pro que permet jugar amb la caixa de canvis sense accionar l’embragatge, una pantalla regulable manualment assistent d’arrencada en pendent i uns maleters amb prou capacitat per fer un viatge i portar-hi l'equipatge pel conductor i el seu acompanyant.

Aquesta és una moto que des del moment que alces la cama i et col·loques al seient et fa la sensació que està feta per a tu i que tot és al seu lloc. La R 1250 RS utilitza un seient molt còmode que permet una postura molt natural, tot té i presenta un tacte suau i ben ajustat. El motor és força dòcil i gràcies a una acurada posada a punt els enginyers de BMW han eliminat bastant el moviment lateral característic dels motors bòxer, una característica que –no em puc estar de dir-ho– personalment sempre m’ha agradat.

En carreteres secundàries la R 1250 RS és molt divertida, i, tot i que pot semblar una moto burgesa, res més enllà de la realitat. Té un xassís simplement perfecte i un conjunt de frens i suspensions brutals, que permeten portar ritmes altíssims , generant molta confiança al manillar i mantenint molt bé la línia gràcies al seu comportament noble; senzillament és una moto que enamora.