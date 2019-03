BMW R 1250 RT, la reina de les Touring

La nova BMW R 1250 RT que hem pogut provar ha estat dotada d’un gran ventall de millores electròniques i dinàmiques per la marca alemanya, que fan de la RT una moto ideal per encarar centenars de quilòmetres sense notar mostres de fatiga tant per al conductor com per a l'acompanyant. Una moto molt còmoda, equilibrada i pensada per realitzar desplaçaments llargs sense haver de patir en cap sentit.

NOU MOTOR SHIFTCAM

Aquest 2019, BMW estrena també el motor bòxer ShiftCam, un motor totalment nou que aporta més potència i parell alhora que promet menys índexs de consum i d'emissions i un funcionament general molt més suau i agradable.

Aquest nou motor arriba al mercat amb una potència de 136 CV a 7.750 rpm i un parell màxim de 143 Nm a 6.250 rpm, just el petit plus de potència que al meu parer li feia falta al motor bòxer alemany. Aquestes millores en el rendiment es deuen a la nova configuració de la distribució variable, dotant la RT d’unes recuperacions molt bones des d'un règim molt baix de revolucions i fent més pràctic el motor en qualsevol punt del tacòmetre. A més, els ‘motards’ més aventurers poden omplir el dipòsit de la moto amb gasolina de 95 octans o inferiors, combustibles disponibles en altres països mes enllà dels Pirineus.

AJUDES A LA CONDUCCIÓ

BMW posa a disposició dels clients un bon grapat de millores electròniques en aquesta moto en forma de paquets. El client disposa de dos modes de conducció anomenats Rain i Road, i opcionalment disposa d’un tercer mode denominat Dynamic que inclou un control de tracció específic, amb un ABS de sèrie en aquest model que pot entrar en acció fins i tot quan circulem o ataquem una carretera de revolts amb la moto inclinada.

La R 1250 RT disposa també d’un nou assistent d’arrancada en pendent i llum de fre dinàmic, que avisa els altres conductors quan s’està frenant de manera brusca per evitar situacions de risc.

En l’apartat de suspensions, l’electrònica també fa acte de presència de manera opcional. Hi ha disponible la ja coneguda suspensió electrònica Dynamic ESA, que adapta les suspensions segons les condicions de la carretera i el ferm o la càrrega que ha de transportar de manera automàtica.

La BMW R 1250 RT disposa en opció llums diürns de leds i halògens de sèrie al far davanter principal, però com a punt negatiu penso que una moto d’aquest calibre i preu hauria de disposar d’una òptica ‘full led’ com altres models de la marca. Aquest model 2019 incorpora també una instrumentació molt completa, combinant el velocímetre i el compta-revolucions en formats analògics i una pantalla central de 5,5 polzades de tipus TFT molt completa i de fàcil lectura.

BMW sempre s’ha caracteritzat per adaptar les seves muntures per a tota mena de pilots, i la R 1250 RT no decep en aquest aspecte. De fet, el conductor pot col·locar el seient en tres posicions o variants i cadascun d’ells en dues altures regulables, que permetran que qualsevol conductor trobi amb facilitat la seva posició de conducció ideal.

CONDUCCIÓ

Gràcies a les seves mides, la R 1250 RT ofereix una gran protecció aerodinàmica, en què les cames queden absolutament protegides pel carenat, i a més amb l’ajuda de la pantalla regulable el conductor queda completament resguardat i protegit del vent. El comportament de la moto és molt suau gràcies al maridatge del canvi i el nou motor, i la seva elasticitat ens permet fer trams de carreteres sense fer un gran ús de la caixa de canvis.

Amb tot, el seu gran volum enganya, i qui pensi que és una moto exclusiva d’autovia i per anar per grans rectes està equivocat perquè sorprèn l’agilitat i les reaccions vives i nobles que té, malgrat els 280 quilos en buit que pesa la R 1250 RT i que desapareixen per art de màgia quan engeguem el motor i ens posem en marxa.

PREU I COLORS

La nova R 1250 RT està disponible en tres colors, més dos d'opcionals: blanc alpí, vermell i negre carboni en els models de sèrie, i amb colors 'blueplanet' i 'sparkling storm' (bronze) en opció.

Amb un preu de sortida de 20.050 euros, la R 1250 RT pot espantar una mica el possible comprador d’aquesta mena de vehicles, però la tecnologia, la seguretat, la comoditat i el luxe que ens proporciona són realment apreciables, i cal destacar que aquests elements mai han sigut barats.