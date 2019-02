BMW 335d xDrive, un coet amb rodes amb regust de comiat

Ara fa una mica més d’un any vam provar el BMW Sèrie 3 Touring, una de les berlines de tall familiar més dinàmiques del mercat. En aquella ocasió, però, vam provar una unitat amb el nivell de motorització 320d, un motor dièsel de quatre cilindres que ofereix 163 CV de potència.

¿Quin sentit tindria repetir una prova i reportatge amb el mateix tipus de vehicle? Senzill: en aquesta ocasió hem volgut provar el motor dièsel més potent de la marca bavaresa, un motor de sis cilindres en línia que ofereix uns espectaculars 313 CV de potència i 630 Nm de parell associat a un canvi automàtic amb convertidor de parell de vuit relacions i una plataforma de tracció integral xDrive.

De fet aquest 335d només pot associar el motor 3.0 TwinPower Turbo de sis cilindres en línia (BMW segueix fidel al seu plantejament històric d’oferir motors de sis cilindres en línia i no pas en V) amb el canvi automàtic de vuit relacions Steptronic d’origen ZF que, a més a més, ha estat posat a punt per oferir un tacte més esportiu al vehicle.

Sincerament, després d’haver pogut provar el cotxe em costa creure que un motor dièsel pugui resultar tan elàstic, esportiu, divertit i eficient com ho és aquest propulsor bavarès. D’acord, els motors dièsel ja no són la primera opció dels compradors i fins i tot aixequen sospites ja que s’han convertit en propulsors políticament incorrectes, però el motor bavarès sorprèn, d’entrada, pel seu tacte poc aspre i el seu so -que tot i no amagar que és un dièsel- no envaeix l’habitacle ni resulta molest.

Gràcies al seu parell de 630 Nm el 335d xDrive és contundent i pràctic en qualsevol rang de revolucions, amb una bona entrega de potència a la zona baixa del tacòmetre i esdevé molt progressiu i contundent a l’hora de pujar de voltes.

Tot i disposar de diversos modes o perfils de conducció (que bàsicament podem resumir en modes ecològic, normal i esportiu) aquest 335d xDrive es nota potent en tot moment, però sense arribar mai a posar en risc la tracció i l’estabilitat del cotxe.

I és que la qualitat del xassís i del bastidor de la generació sortint del Sèrie 3 (que ja té un substitut a punt d’arribar als nostres carrers) associats al sistema de tracció integral xDrive de BMW fan que el motor 3.0 TwinPower Turbo de sis cilindres brilli amb llum pròpia un cop ens posem en marxa.

De debó és un dièsel?

Mai he estat un gran amant dels motors dièsel. De fet sempre he preferit els motors de gasolina i des de fa uns mesos, els cotxes híbrids i alguns elèctrics són els meus favorits. Tot i que volem ser tan imparcials com sigui possible, sempre he considerat que un cotxe de tall esportiu no hauria de ser dièsel, i que aquest combustible només s’hauria de recomanar a aquells conductors que acumulin desenes de milers de quilòmetres al volant a l’any.

Però aquest 335d xDrive m’ha fet dubtar d’alguns dels meus principis. El motor 3.0 TwinPower Turbo presenta un tacte soprenentment suau i entrega els més de tres-cents cavalls de potència amb una contundència que fa que, per estones, oblidem que conduïm un motor dièsel. Si a aquesta realitat hi sumem un canvi realment ràpid a l’hora de seleccionar i engranar marxes i una direcció directe i comunicativa, el resultat és un cotxe sorprenentment àgil.

El terreny favorit d’aquest 335d xDrive és l’autopista, autovia i carretera ràpida. En aquest context el bavarès es sent segur i mostra les seves millors virtuts, i a fe que caldrà estar atent al velocímetre: el cotxe és tan ràpid i potent, i la qualitat del bastidor tan elevada, que és molt fàcil superar els límits de velocitat sense adonar-se’n. A tall d’exemple valgui dir que en vuitena velocitat el 335d xDrive gira per sota de les 2.000 rpm.

Com tot bon BMW aquest 335d xDrive és un cotxe reactiu i amb un comportament apamat i àgil a l’hora de negociat trams de carretera revirada. Ara bé, la seva potència és tan gran que és possible enllaçar rectes i revolts a molta velocitat sense gairebé immutar-se i sense mostrar cap mena d’inèrcia o raresa al volant tot i el seu pes de 1.705 quilos en buit.

Potser és en els entorns urbans on el motor del 335d xDrive és menys justificable. Si bé és cert que el cotxe circula prou bé entre el trànsit urbà i els carrers de les ciutats, dubto que un ús intensiu en ciutat justifiqui de cap manera l’elecció d’aquest motor tan potent. Fins i tot m’atreviria a dir que a baixes revolucions i en entorns urbans el nivell de rumorositat és més elevat i la gestió del canvi esportiu no tan efectiva com circulant per autopistes o carreteres de muntanya.

El sistema de tracció integral xDrive de BMW fa que aquest 335d circuli també de manera molt segura fins i tot en condicions d’escassa adherència, i que les reaccions del cotxe siguin segures amb l’asfalt moll o en mal estat. A més aquest sistema de tracció integral, que sempre envia més parell a l’eix posterior que al davanter (un 70% a l’eix posterior i 30% a les rodes davanteres), garanteix que es pugui disfrutar amb seguretat al volant del bavarès, ja que permet arrodonir els girs amb facilitat quan circulem a certa facilitat sense haver de patir per una possible pèrdua de tracció o patir sobreviratge (una derrapada).

Pel que fa als consums del motor 3.0 TwinPower Turbo associat a aquest Sèrie 3 de tracció integral BMW promet un consum mitjà de 6,1 litres cada 100 quilòmetres. A l’hora de la veritat, però, vaig obtenir una xifra de consum mitjà superior als 8,5 litres, i en entorns urbans o practicant una conducció més o menys esportiva és relativament fàcil superar els deu litres de consum. Amb tot, fins i tot una mitjana de deu litres em sembla una xifra més o menys raonable per un cotxe de més de 300 CV de potència, tracció integral i motor de sis cilindres en línia.

El preu final del 335d ens porta a plantejar-nos si realment la diferència de preu entre dièsel i gasolina justifica la compra d'aquest model

Ara bé, sincerament no acabo de comprendre quina necessitat real d’estalvi pot tenir un perfil de comprador d’aquesta mena de vehicle. I és que el BMW 335d xDrive té un preu base que gairebé arriba als 60.000 euros, i la nostra unitat superava de llarg els 75.000 euros amb tots els extres i el nivell d’equipament seleccionat, on destaca el paquet Innovation, que inclou extres interessants com ‘Head-up Display’ o el paquet ‘Luxury’ on destaca els entapissats de cuir, les llandes de 18 polzades o els seients amb calefacció. Entenc que, un cop disposats a fer aquest desemborsament econòmic, la diferència de preu existent entre el dièsel i la gasolina no hauria de ser un factor decisiu a l’hora de comprar un cotxe nou.