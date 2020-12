Audi Q8 55 TFSI, quatre anells per a governar-los a tots

Avui en dia a ningú se li escapa que el mercat està completament inundat de vehicles SUV de totes les categories. El que va començar fa gairebé dues dècades com una tendència que afectava uns models concrets ha anat popularitzant-se fins al moment actual, en què podem trobar tot camins de qualsevol mida.

Això vol dir que podem comprar un SUV de menys de quatre metres (com per exemple el Suzuki Ignis que hem provat recentment) o un de 5,20 metres, com el Mercedes-Benz GLS. I ja no només podem comprar tot camins amb diferents mides, sinó que també poden tenir 5 o 7 places, poden ser esportius, poden ser híbrids o elèctrics... i també poden tenir una carrosseria d’estil cupè, com el protagonista d’avui.

En efecte, el cotxe que avui provem és l’Audi Q8, un dell SUV més grans de la marca dels quatre anells i que, a més, té un marcat estil cupè. No és el més gran de la gamma SUV Audi perquè aquest espai l’ocupa el Q7 amb els seus 5,06 metres de longitud, però el Q8 amb 4,98 metres no es queda tan enrere. De fet, no és un model que acabem de descobrir, perquè fa uns mesos el vam poder provar associat al motor V6 dièsel de 3.0 litres.

Però malgrat a nivell estètic i d’equipament el model que protagonitza la prova d’avui sigui gairebé idèntic, el que es troba sota el capó és notablement diferent. La versió que ens ocupa en aquesta ocasió també disposa d’un bloc V6 de 3.0 litres, però alimentat per gasolina i ajudat per un sistema microhíbrid de 48 V. Arribats en aquest punt, la pregunta és evident. Interessa més la versió dièsel o el motor de gasolina? Tot seguit ho esbrinem.

DISSENY EXTERIOR

Ras i curt, trobo que l’Audi Q8 és el SUV més maco de la gamma. Potser hi té a veure el fet que sigui una versió d’estil cupè, però en aquest sentit no està pas sol. Els Q3 Sportback o e-tron Sportback també tenen aquest tipus de disseny, però l’únic que sembla un vehicle completament futurista és el Q8.

Això es produeix especialment per dues raons: la primera, que es diferencia força de la resta de la gamma SUV, en la qual gairebé tots els models són iguals a excepció del Q2, que té més personalitat. La segona, que respecte el prototip que la marca va presentar per anunciar el Q8 gairebé no s’han produït canvis. Tot plegat fa que aquest model tingui moltíssima presència i es vegi imponent des de qualsevol angle.

Vist per la part frontal destaca la típica graella Singleframe, que en aquest cas està acabada completament en color negre (la nostra unitat de proves equipa el paquet estètic Black Line Edition) i en aquest model sobresurt especialment. De fet, el conjunt format per la graella, els fars i les entrades d’aire inferiors recorden a un antifaç, i les llums amb tecnologia LED de sèrie disposen d’una il·luminació diürna d’aspecte futurista. Si a aquest disseny atrevit hi sumem el paquet estètic S-Line, el resultat és un cotxe amb aspecte musculós i imponent.

Si el mirem de perfil ens trobem amb uns quants detalls interessants. En primer lloc destaquen uns passos de roda pintats en el color de la carrosseria, la qual cosa treu sensació de robustesa off-road però fa que el cotxe es percebi encara més gran del que realment és. També resulten destacables les enormes llandes d’entre 19 i 22 polzades (les de la unitat que il·lustra l’article són de 22) i les pinces de fre en color vermell, que aporten un toc esportiu. Com passa a la majoria de tot camins del mercat la part frontal és molt elevada, de la mateixa manera que la cintura. El que no és tan habitual és que la part baixa dels para-xocs i els faldons laterals estiguin pintats amb el mateix color de la carrosseria, ni que la part posterior tingui una marcada caiguda del sostre.

I és precisament aquest detall el que diferencia clarament l’Audi Q7 del Q8, el seu estil cupè. Això sí, Audi ha pensat en l’habitabilitat de les places posteriors i ha fet baixar el sostre a partir del pilar C, de manera que no té una caiguda tan pronunciada com la d’un BMW X6 o un Mercedes-Benz GLE Cupè, els seus principals rivals.

Finalitzem el repàs estètic de l’Audi Q8 d’aquesta prova a la part posterior, protagonitzada clarament per uns pilots amb tecnologia LED i que tenen una franja connectada entre sí que s’il·lumina completament. La caiguda del vidre posterior, la motllura en color negre que connecta els fars i l’esportiu difusor acaben de completar un conjunt que, com deia al principi, llueix imponent des de qualsevol angle.

DISSENY INTERIOR

Ja fa uns quants anys que Audi equipa la gran majoria dels seus models amb interiors com el d’aquest Audi Q8, però per molt temps que passi la marca d’Ingolstadt té la capacitat de continuar sorprenent de valent cada cop que s’accedeix a l’habitacle de qualsevol dels seus vehicles. Puc explicar molts detalls d’aquest cotxe, per a què serveix cada pantalla o quins sistemes d’infoentreteniment o seguretat equipa. Però només cal fer una ullada a la fotografia que il·lustra aquest apartat per adonar-se que al volant del Q8 la sensació és més propera a la de pilotar un avió que no pas conduir un cotxe.

Com marca la tendència actual, a l’interior de l’Audi Q8 hi trobem poquíssims botons físics, més enllà d’alguns ubicats al quadre de comandaments i altres situats al volant multifunció. La resta de “botons” són simulats i es troben repartits per les dues pantalles amb funció hàptica. I precisament parlant de pantalles, el Q8 en disposa d’un total de tres monitors. El primer fa la funció d’instrumentació digital (el famós Virtual Cockpit d’Audi) i té una mida de 12,3 polzades. Opcionalment, part de la informació que hi apareix també es pot projectar al Head-Up Display.

Les pantalles centrals estan dividides entre la principal i la del sistema de climatització. La principal, ubicada a la part superior del quadre de comandaments, té una mida de 10,1 polzades i permet manipular tots els menús del Q8, així com el navegador o la connectivitat amb el telèfon. La segona, situada a la part inferior i de 8,6 polzades, permet modificar la ventilació, la temperatura i fins i tot els reglatges dels seients. Això sí, si bé és cert que en aquests monitors no es marquen massa les ditades, no es pot dir el mateix de les insercions en el famós i polèmic material Piano Black, molt present a tot l’habitable del Q8 i que s’embruta i es ratlla amb tan sols mirar-lo.

L’experiència al volant de l’Audi Q8 és impressionant, especialment si equipa alguns elements opcionals com els de la nostra unitat de proves. Em refereixo al sistema de so Bang&Olufsen Advanced amb 23 altaveus o al massatge per als seients. Tot plegat ens permet viatjar amb una comoditat espectacular i una gran sensació de control de la situació en tot moment. Això últim es deu al fet de viatjar en una posició força elevada i a l’impressionant quantitat de sistemes d’assistència a la conducció del Q8, entre els quals en destaquen especialment el control de creuer adaptatiu amb frenada d’emergència, l’assistent d’aparcament amb càmera 3D, l’assistent de canvi de carril, el lector de senyals o fins i tot el sistema de visió nocturna.

HABITABILITAT

L’Audi Q8 és un cotxe molt gran. Abans he dit que fa 4,98 metres de longitud, però no he comentat que fa 1,99 metres d’amplada i 1,70 d’altura. Com no podia ser d’una altra manera, tot plegat es tradueix en una habitabilitat impressionant tant a les places davanteres com a les places posteriors, on l’espai també és protagonista.

Amb una distància entre eixos de 2,99 metres és evident que no tindrem cap tipus de problema per a les cames, però el més sorprenent és que, malgrat la caiguda del sostre, no cal patir pel que fa a l’espai disponible per al cap. A més, amb el sistema d’àudio de 23 altaveus i la climatització independent per a les places posteriors viatjar resulta molt confortable. Si ens fixem en la plaça central, resulta més criticable la duresa del respatller que no pas l’habitual manca d’espai d’aquest seient, ja que amb una amplada de gairebé dos metres tot resulta més fàcil en aquest sentit.

Finalment, si ens centrem en el maleter veurem com l’Audi Q8 té una capacitat inferior a la del Q7 però encara prou destacable, amb un mínim de 605 litres. I dic que és el mínim perquè la marca permet desplaçar longitudinalment els seients en 10 centímetres per arribar a un total de 680 litres de capacitat. I si optem per abatre els seients posteriors aquesta xifra augmenta fins als 1.755 litres.

La nota negativa? Que a diferència del Q7, l’Audi Q8 no pot equipar una tercera filera de seients. Tot i que sincerament millor que no en tingui, perquè amb la caiguda del sostre aquests seients addicionals serien dues places purament testimonials.

MOTOR

Fins ara tots i cadascun dels apartats esmentats són equiparables als de l’Audi Q8 dièsel que vam provar fa uns mesos. Però l’apartat que ens ocupa a continuació és la principal novetat, ja que aquest motor de gasolina és l’únic disponible a la gamma sempre i quan no tinguem en compte els motors dels Audi SQ8 i RSQ8.

Es tracta d’un bloc V6 de 3.0 litres que desenvolupa una potència de 340 CV entre les 5.000 i les 6.400 revolucions i un parell màxim de 500 Nm entre les 1.370 i les 4.500 revolucions. És el mateix motor que equipa el Porsche Cayenne, i anuncia una acceleració de 0 a 100 km/h en 5,9 segons i una velocitat màxima limitada a 250 km/h. De la mateixa manera que la resta de motors del Q8, està associat a un canvi automàtic Tiptronic de 8 velocitats i a un sistema de microhibridació de 48 V.

I aquest sistema “Mild-Hybrid” mereix una menció especial, ja que el seu funcionament està lligat a un alternador (anomenat BAS, per les sigles en anglès de Belt Alternator Starter) connectat al cigonyal i a una bateria d’ions de liti que aporta una força extra de 16 CV i 60 Nm de parell. Si bé és cert que aquest sistema no és capaç de moure per sí mateix les rodes, ajuda el motor de gasolina en acceleracions fortes i augmenta el rang de funcionament del sistema Start-Stop, que pot apagar el vehicle quan circulem a menys de 22 km/h. A més, també permet que l’Audi Q8 es pugui desplaçar entre els 55 i els 160 km/h en punt mort, tal com us vam explicar a l’article sobre com ajuda la tecnologia a la nostra conducció de la prova de l’Audi A7.

Audi assegura que el sistema Mild-Hybrid permet reduir en 0,7 litres el consum de l’Audi Q8, però el cert és que la xifra real es distancia de la que homologa la marca. Segons el cicle WLTP, el consum combinat de l’Audi Q8 cada 100 km és de 10,4 litres, però a la pràctica aquesta xifra s’apropa més aviat als 12 litres. Això sí, circulant per autopista és possible aconseguir aquests 10 litres, mentre que a les ciutats la dada augmenta fins els 15 litres. Per aquest motiu sobta especialment que l’Audi Q8 d’aquesta prova disposi de l’etiqueta ECO... avantatges de disposar d’un sistema de microhibridació gràcies al qual la DGT atorga aquest distintiu ambiental.

DINAMISME

En la seva versió dièsel l’Audi Q8 destaca per oferir molta potència, un gran rendiment i un consum de poc més de 8 litres, una xifra realment espectacular. És evident que el motor de gasolina augmenta notablement aquesta despesa de combustible, però val a dir que la contundència del motor V6 gasolina en acceleracions és sorprenent. Especialment si tenim en compte que estem parlant d’un enorme SUV de gairebé cinc metres i 2.170 kg de pes.

Així doncs, la resposta a la pregunta inicial és clara: si volem prestacions elevades i una dinàmica de conducció esportiva el millor serà apostar per la versió gasolina de 340 CV, mentre que si tenim previst realitzar llargs viatges i molts quilòmetres per autopista, qualsevol de les dues versions dièsel del Q8 ens resultaran més interessants.

Això sí, cal tenir en compte que l’hàbitat natural d’aquesta versió 55 TFSI és el mateix que el de les versions dièsel: les carreteres ràpides i les autopistes. Però com que el motor de gasolina lliura la seva potència en un rang de revolucions més elevat que el dièsel, el cotxe és més reactiu quan circulem per carreteres revirades. Tot plegat es suma a un dinamisme excepcional per un vehicle de la seva categoria per donar com a resultat un dels tot camins més esportius del mercat. Sense tenir en compte les versions S i RS, és clar.

Les llandes de 22 polzades amb neumàtics esportius, la suspensió neumàtica adaptativa opcional amb regulació d’altura, els modes de conducció o l’eix posterior direccional són alguns dels elements que fan que aquest Audi Q8 tingui una resposta sorprenentment àgil en qualsevol circumstància. Fins i tot aquest darrer element, la direcció a l’eix posterior, fa que aparcar-lo no resulti tan complicat com es podria pensar.

Malgrat el que pugui indicar el seu aspecte exterior, a l’hora de conduir l’Audi Q8 fora de l’asfalt el rendiment no és extraordinari. És cert que la suspensió pneumàtica pot modificar fins a 90 mm l’altura de la carrosseria i el seu nivell de duresa per afrontar un tram asfaltat revirat o un camí de terra o fang sense preocupar-se en excés, però no cal enganyar-se: l’Audi Q8 és un vehicle pensat per a realitzar grans trajectes per carretera, gaudint de la comoditat del luxe i la tecnologia de què disposa i amb un espai interior força destacable.

Conclusió L’Audi Q8 és l’autèntic rei dels tot camins. És un vehicle molt gran, espaiós, còmode i tecnològic. De fet, fins aquí ofereix més o menys el mateix que molts dels seus rivals, però la principal diferència la trobem en el seu disseny exterior. Aquest vehicle té gairebé el mateix aspecte que el prototip que en el seu dia va presentar la marca, de manera que la seva presència és espectacular. Altres models del segment poden tenir grans qualitats, però l’Audi Q8 té els quatre anells que li serveixen per a governar-los a tots.