Audi Q3 Sportback, fusió de dos mons

No em considero un gran aficionat dels vehicles de tipus SUV, però entenc que el fet de tenir una estètica relativament similar a la d'un tot terreny i ser més accessibles que els compactes o les berlines ha tingut com a conseqüència un èxit aclaparador. Les dades no enganyen: els SUV protagonitzen tots els rànquings de vehicles més venuts en gairebé totes les categories.

Degut a la seva gran popularització, molts fabricants han optat per introduir modificacions en la recepta original per intentar emportar-se una porció més gran del pastís de vendes. Alguns han optat per introduir versions híbrides o electrificades, altres per donar l'opció de personalitzar gairebé cada element del vehicle i encara hi ha els que han modificat la carrosseria i l'han convertit en una barreja entre SUV i cupè. Precisament això últim és el que han fet marques com Audi amb el Q3 Sportback. El de què parlem avui n'és la millor prova.

En efecte, l’Audi Q3 Sportback és un Audi Q3 en format cupè. De fet, ho comparteix gairebé tot amb el Q3 normal –motors, xassís, equipament, tecnologia...–, però amb la carrosseria modificada i un aspecte diferent, més esportiu. Segueix el mateix patró que els Q7 i Q8, tot i que a escala reduïda. Llavors, per què Audi no ha posat a aquest model Audi Q4? Possiblement el fet que Alfa Romeo tingui registrada aquesta nomenclatura per designar els models amb tracció total hi tingui molt a veure.

Sigui com sigui, personalment considero el Q3 Sportback molt més atractiu que el Q3 normal. Com ja he dit, no soc un gran fan dels vehicles SUV, però trobo molt encertat en termes estètics que aquest es vulgui assemblar a un cupè.

DISSENY EXTERIOR

Vist per fora, l’Audi Q3 Sportback és atractiu i té molta presència. És cert que la combinació de colors i llandes que escollim és molt important a l'hora de potenciar aquest aspecte i que el color blau turbo (sense cost si escollim el paquet S-Line) i les llandes de 19 polzades de la nostra unitat de proves (380 euros) ajuden molt a percebre'l com un SUV esportiu.

Però val a dir que si aquest cotxe és bonic no és només per la combinació de colors, sinó per la seva forma cupè. En comparació amb un Q3 normal, la versió Sportback és 16 mm més llarga (4,5 metres en total), 29 mm més baixa (1,56 metres en total) i 13 mm més estreta (1,84 metres en total). En termes absoluts, les diferències són petites, però en directe es nota molt que el Q3 Sportback té una orientació cupè molt marcada.

Això és principalment perquè Audi no s'ha volgut limitar a allargar i rebaixar una mica el cotxe, sinó a canviar també altres detalls estètics. Començant pel frontal, en aquesta versió l'enorme graella frontal singleframe té unes formes geomètriques que imiten una bresca d'abella, mentre que en la versió normal disposa d'unes franges verticals.

La resta d'elements de la part davantera són els mateixos, i és una bona notícia. Principalment perquè resulten molt atractius, i la combinació entre les entrades d'aire laterals amb forma hexagonal i les llums LED amb triple franja per a la il·luminació diürna és espectacular.

Com és evident en un vehicle que vol imitar l'estil cupè, trobarem els canvis principals a la vista lateral. Els passos de roda de la versió Sportback tenen un acabat brillant, que juntament amb les llandes fan que aquest Q3 Sportback sembli més aviat una versió esportiva d'Audi que no pas una versió normal.

Si continuem analitzant el lateral, a la part posterior trobem uns passos de roda clarament diferenciats respecte a la versió normal, perquè remarquen molt l'amplada del cotxe i connecten els pilots posteriors amb la part superior de les manetes de les portes. A més, la caiguda del sostre és més marcada i l'aleró posterior resulta força prominent.

Finalment, a la part posterior també podem apreciar alguns canvis. La forma del vidre és molt més horitzontal, i la porta del maleter resulta més petita perquè els dissenyadors de la marca han optat per elevar la posició del para-xocs. Ara, aquest últim element té uns laterals que disposen d'una línia de disseny similar a la que trobem a la part davantera, i una part central que vol imitar el disseny d'un difusor. La combinació entre el color blau i el paquet de disseny de la unitat que il·lustra l'article –que combina els elements en color negre brillant amb altres en color alumini mat– resulta realment atractiva i molt poc discreta –més d'un es va girar al seu pas.

DISSENY INTERIOR

He de confessar que, fins que Audi no va presentar el nou Audi A3, tenia molt clar que l'interior del Q3 era el millor de la marca. Sí, ja sé que els Audi de gamma més alta tenen un interior encara més luxós, però en aquests casos els comandaments de la climatització tenen una pantalla digital que no m'acaba de fer el pes. No tant pel funcionament –que és excel·lent–, sinó perquè trobo que és un sistema que cal poder manipular fàcilment en marxa.

I en aquest sentit tant el Q3 com el Q3 Sportback ofereixen exactament el que demano. Un lloc de conducció còmode i fins i tot una mica esportiu –especialment si pensem que es tracta d'un SUV–, un volant amb un tacte excel·lent, una instrumentació completament digital i un quadre de comandaments presidit per una pantalla de 10,1 polzades, però que a la part inferior disposa de comandaments analògics per manipular la climatització. Això sí, aquest és gairebé l'únic element analògic que trobarem, ja que la connectivitat hi és ben present i el Q3 Sportback disposa de diverses entrades USB, càrrega sense fils i fins i tot connexió amb Amazon Alexa.

Si bé els ajustos són excel·lents i m'agrada molt l'ús que la marca ha fet de la cantera decorativa a la part inferior de les sortides d'aire i a les portes, trobo que la mida de la palanca de canvis és una mica desproporcionada.

El funcionament és correcte i resulta còmode accionar les marxes en el mode seqüencial, però en comparació amb els seus germans de marca trobo que és massa gran. Si no la volem fer servir per accionar el canvi automàtic de 7 velocitats, podem optar per accionar les lleves que hi ha darrere del volant i que en aquest cas són massa petites.

Tot el que he esmentat fins ara és perfectament extrapolable a l’Audi Q3 normal, però ara toca parlar d'allò que resulta diferent. I com és evident, en un vehicle d'estil cupè el que més hauria de canviar és l'espai a les places posteriors. Ho dic en condicional perquè realment es nota molt poc aquesta disminució, ja que en general l'espai per al cap és molt bo (malgrat ser gairebé 3 cm més baix) i a les places posteriors es gaudeix d'una bona habitabilitat. Això sí, el fet de tenir una caiguda de sostre més pronunciada té com a conseqüència que l'accés a les places posteriors no sigui tan fàcil com a la versió normal.

Com és d'esperar, la plaça central és més incòmoda, ofereix menys espai per a les cames i en aquest cas les línies exteriors del vehicle sí que redueixen l'espai disponible per al cap.

Finalment, la capacitat del maleter no canvia respecte a la del Q3 normal i disposa d'uns molt aprofitables 530 litres. A més, podem modificar la capacitat del maleter o de les places posteriors amb una banqueta posterior que es pot desplaçar un màxim de 13 cm. D'altra banda, on es nota un descens de la capacitat total és en la xifra que obtenim si abatem els seients, de 1.400 litres en el cas de la versió Sportback i de 1.525 en la versió normal.

Sigui com sigui, tant la versió normal com la d'aquesta prova han registrat un augment significatiu d'espai disponible per als ocupants i la càrrega en comparació amb l'anterior generació del Q3, que resultava força menys pràctica.

MOTOR

Ja fa un temps que Audi va modificar les denominacions dels seus motors segons la potència en quilowatts, però encara resulta curiós que una versió com aquesta, la 45 TFSI, no disposi d'un motor de 4,5 litres sinó d'un 2.0 TFSI de 230 CV. De fet, aquest motor és ben conegut al Grup VAG, ja que és idèntic al que incorpora el Golf GTI. La gamma del Q3 Sportback disposa de dues opcions en gasolina (35 TFSI de 150 CV i 45 TFSI de 230) i dues en dièsel (35 TDI de 150 CV i 40 TDI de 190), a les quals se suma l'espectacular versió RS Q3 amb un potent motor de 400 CV.

Així doncs, aquesta versió és la més potent de la gamma normal, sense comptar la versió esportiva RS. En aquest model, tant la caixa de canvis automàtica de 7 velocitats com la tracció total són de sèrie, i ajuden a aconseguir unes prestacions realment bones per tractar-se d'un vehicle d'aquest tipus. L'acceleració de 0 a 100 km/h es resol en tan sols 6,5 segons –una xifra realment bona per a un vehicle d'aquest segment–, i la velocitat punta se situa en 233 km/h.

A la pràctica, el motor ofereix exactament allò que promet. No només les prestacions són elevades, sinó que la sensació de potència és ben present en tot moment. Ja sé que resulta evident que amb una potència de 230 CV i un parell de 350 Nm no ens faltarà mai potència, però un dels aspectes més destacables d'aquest propulsor és que la xifra de parell màxim l'aconsegueix a partir de tan sols 1.500 rpm. Això es tradueix en una conducció una mica diferent a la d'un motor de gasolina habitual, perquè bona part de la força la trobem en baixes revolucions (com si fos un dièsel).

Les xifres de consum són exactament les que s'esperen en un vehicle d'aquest tipus i, sincerament, he de dir que m'han sorprès positivament. No tant perquè el consum total sigui baix com perquè, a diferència del que és habitual en un motor de gasolina, la dada final no canvia gaire en funció del tipus de conducció que practiquem.

Realitzant una conducció estàndard el Q3 Sportback amb prou feines va poder baixar dels 9 litres, i a l'hora de treure tot el suc al motor la xifra va pujar fins als 11 litres aproximadament. És evident que la xifra no és especialment baixa, però la homologació reflexa fidelment la realitat, ja que la marca anuncia un consum combinat de 8,6 l / 100 km segons el cicle WLTP. Sigui com sigui, la majoria de clients potencials optaran pel motor 35 TFSI de 150 CV, molt més civilitzat i que ofereix uns consums notablement inferiors.

DINAMISME

Una de les principals diferències entre l'Audi Q3 normal i l'Sportback és que aquesta última versió equipa de sèrie la suspensió esportiva. Més enllà d'aquest aspecte, gairebé no es percep cap diferència entre tots dos models. En línies generals el comportament d'aquest SUV és dinàmicament notable, fins i tot amb un cert punt d'esportivitat.

El sistema Drive Select forma part de l'equipament opcional i que permet escollir entre diversos modes de conducció per obtenir una resposta més confortable o més esportiva en funció de les nostres necessitats. Combinat amb la suspensió pilotada opcional –que pot regular el nivell de duresa– i la direcció progressiva –que modifica la velocitat i el grau de gir del volant en funció de la velocitat– fa que el Q3 Sportback es percebi com un cotxe que, sense abandonar completament la comoditat i el confort de marxa, té un comportament esportiu poc habitual en aquest tipus de segment. Això sí, la direcció pot resultar molt àgil però no acaba de transmetre fidelment al conductor tot allò que passa a les rodes davanteres, i té un tacte força artificial.

A l'hora de conduir per la ciutat el Q3 Sportback no destaca en cap apartat, però compleix en tots gràcies a una visibilitat força bona i a tot un grapat de sistemes d'assistència a l'aparcament, d'alerta d'angle mort o de detecció de vianants i ciclistes amb frenada d'emergència. D'altra banda –i per més que digui que el tacte resulta força esportiu–, per autopista resulta un cotxe còmode i que ens permet realitzar viatges llargs sense patir en excés la rigidesa del xassís o les suspensions. Amb tot, el seu terreny predilecte és la carretera, que si és revirada el cotxe ens delectarà amb un comportament envejable.

Això sí, per molt que es tracti d'un SUV, a l'hora de practicar una conducció offroad no resulta un cotxe recomanable. És cert que la tracció total ens pot ajudar en més d'una ocasió quan l'adherència sigui reduïda, però les cotes i la distància lliure al terra no el fan apte per sortir gaire de l'asfalt.