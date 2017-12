Audi Q3, un compacte disfressat de totcamí

Audi va començar a vendre el Q3 durant el 2012. Aquell model ràpidament es va consolidar com un dels models més venuts de la gamma Q (corresponent als totcamins) de la marca d’Ingolstadt. Després de 5 anys al mercat, Audi ha actualitzat el seu Q3 amb petits detalls estètics i alguna actualització tecnològica, però utilitzant la mateixa plataforma, bastidor, xassís i la majoria d’elements mecànics.

Una característica d’aquest Q3 és que la seva personalitat pot variar força en funció de la línia d’equipament seleccionada, i que es pot escollir entre la línia Design o la línia Sport. La nostra unitat, amb la línia d’equipament Sport i el paquet específic S Line emfatitza el seu caràcter agressiu i esportiu amb unes entrades d’aire sobredimensionades, un exclusiu color gris i les proteccions de baixos (passos de roda i taloneres) del mateix color que la resta de la carrosseria.

A més, el paquet Sport inclou un sistema de suspensió variable, llandes de 18 polzades, fars de xenó, ràdio MMI amb 8 altaveus, volant de tres radis, selector de modes de conducció Audi drive select i entapissats de cuir, que emfatitzen la personalitat i exclusivitat d’aquest SUV. Ara bé, la pantalla tàctil escamotejable o els comandaments dels aparells de climatitzador, tot i gaudir d’un disseny pulcre, racional i ergonòmic, no poden amagar que pertanyen a un llenguatge estètic ja superat dins la marca.

A tot aquest equipament cal sumar-li diversos extres més, com per exemple el sostre solar, seients esportius de cuir nappa, unes llandes encara més grans -de 20 polzades- associades a uns neumàtics Pirelli PZero, fars davanters LED o el paquet estètitc S Line amb les entrades d’aire davanteres amb forma de rusc d’abella, o el disseny de l’espòiler davanter i del para-xocs posterior.

Amb tot l’equipament de la nostra unitat de prova, el seu preu final -descomptes al marge- s’enfila fins els 48.000 euros, pràcticament 18.000 euros més dels poc més de 30.000 que costa el model bàsic sense gaire equipament.

Una mecànica discreta

La nostra unitat de prova disposava del ja conegut motor 2.0 TDI de quatre cilindres que en aquest cas oferia uns modestos 120 CV de potència. De fet, aquest és el motor menys potent de la gamma dièsel, i només està disponible amb la plataforma de tracció davantera, reservant les versions Quattro per mecàniques més potents.

El propulsor pot associar-se al canvi automàtic S tronic de 7 velocitats i doble embragatge, com era el cas de la nostra unitat de prova, i al selector de diversos modes de conducció Audi drive select (Efficiency, Dynamic, Auto i Normal) que varien l’alçada de la suspensió electrònica, la resposta del motor i la gestió de la caixa de canvis. Així doncs, és possible circular ‘a vela’ amb el motor i la caixa de canvis desacoblats quan les condicions orogràfiques ho permeten si seleccionem el mode de conducció més estalviador.

Per contra, si seleccionem el mode dinàmic, aquest SUV extreu les seves millors virtuts, tot i que la relació de la potència del cotxe -120 CV- amb el pes total del vehicle -més de 1560 quilos- no seria precisament la d’un esportiu. A més, la distribució del pes, l’alçada del cotxe en relació a la seva batalla -distància entre eixos- i el fet de traccionar només l’eix davanter fa que aquest Q3 esdevingui un cotxe netament subvirador -se’n va de morro- si volem atacar un port de muntanya a certa velocitat. Per acabar-ho d’adobar, a un ritme àgil la direcció del Q3 no acaba de ser del tot directe ni comunicativa, i la seva carrosseria presenta algunes inèrcies malgrat el tarat de la suspensió esportiva.

I és que la vocació d’aquest Q3 és la de ser un cotxe tranquil per utilitzar-se per autopistes i carreteres ràpides, sense cap gran pretensió dinàmica tot i la seva imatge esportiva. Això sí, els Audi lane assist i altre ajusdes a la conducció fan que sigui realment senzill posar-se al volant d’aquest Q3 en llargs trajectes. De la mateixa manera, gràcies al paquet d’ajuda a l’aparcament amb càmera posterior i sensors de proximitat el Q3 maniobra i aparca amb senzillesa per entorns urbans.

L'hàbitat natural d'aquest Q3 és l'autopista i la ciutat: no li demaneu grans aventures 'off-road' ni prestacions esportives

Pel que fa als consums, tot i que Audi promet registres de 4’6 litres, en condicions reals vaig obtenir una mitjana de 7’2 litres, una xifra realment alta. En un segon trajecte, sol i sense equipatge, en recorregut per autovia amb orografia favorable i amb el mode de conducció eficient activat, vaig poder reduir aquesta xifra fins als 6 litres.

I per acabar, no vaig endinsar-me en cap aventura ‘off-road’ amb aquest Q3, ja que les llandes de 20 polzades, el fet de disposar tracció davantera i canvi automàtic i els neumàtics de perfil fi P Zero no em van convidar a provar la seva efectivitat fora de l’asfalt. Curiosament, aquest Q3 disposa d’un botó amb control de descens, però cap opció o mode orientat a un ús intensiu fora de l’asfalt.