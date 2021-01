Audi A6 55 TFSIe vs. BMW 530e: quin és el millor híbrid endollable 'premium'?

Avui ja no sorprèn a ningú que l’actual normativa europea que limita les emissions dels vehicles a 95 g/km de CO2 s'hagi d'anar endurint progressivament. L’arribada de l’any 2021 ha escurçat un any el termini per aconseguir l’objectiu de 47,5 g/km de CO2 per al 2030, o el que és el mateix: una reducció del 55% en les emissions de CO2 respecte al nivell dels anys 90.

Com és evident, aquestes xifres són impossibles d’aconseguir mitjançant vehicles que només facin servir gasolina o dièsel com a combustible, i pressionen els fabricants per electrificar amb certa rapidesa les seves gammes. De fet, en molts casos ni tan sols els vehicles híbrids seran capaços de complir aquestes quantitats, de manera que la solució passarà pels vehicles elèctrics purs i els híbrids endollables. I precisament aquest darrer grup és el que tractarem avui amb la comparativa entre dues de les millors berlines europees PHEV del mercat: l’Audi A6 55 TFSIe i el BMW 530e. Sí, són cotxes cars i al país tot just se'n vendran unes poques unitats, però representen el pinacle tecnològic europeu en aquest moment i per això aquesta comparativa pren especial rellevància.

Pot ser que actualment sigueu més partidaris d’adquirir un vehicle híbrid tradicional però no tingueu clar del tot quin tipus de carrosseria necessiteu. Si és el cas, potser aquest article us ajuda a decidir-vos pel tipus d’híbrid que més us interessa. Però també pot ser que tingueu clar que el tipus de tecnologia que més s’adapta a les vostres necessitats és l’híbrida endollable, i en aquest cas és lògic dubtar entre les cada cop més nombroses propostes que trobem al mercat.

Si voleu un compacte, el Seat Leon e-Hybrid pot ser una bona opció; si busqueu un SUV, el Kia Sorento podria ser el votre cotxe; si voleu una berlina relativament econòmica potser us interessa el Hyundai Ioniq d’aquesta prova, però si voleu un sedan de tall premium és lògic dubtar entre diversos models. Així doncs, anem per feina: què interessa més, l’Audi A6 55 TFSIe o el BMW 530e?

DISSENY: DINAMISME I ELEGÀNCIA

En l’apartat estètic cal reconèixer que la unitat que Audi ens ha cedit per a aquesta comparativa té més presència que la de BMW. Principalment per dos motius: el primer, que disposa del paquet esportiu S-Line, mentre que el BMW no incorpora el paquet M; i el segon, que el model bavarès correspon a la versió anterior al restyling que va ser presentat fa uns mesos. Això fa que indubtablement l’Audi A6 55 TFSIe es percebi com un cotxe més actual, esportiu i dinàmic que no pas el BMW 530e, que té un estil més clàssic. Sigui com sigui, aquest apartat és completament subjectiu.

El que es pot dir objectivament parlant és que per davant l’Audi incorpora una graella frontal molt més grossa i estrident que no pas la del BMW, que en aquest model encara no ha incorporat els grans ronyons dels darrers models.

La vista lateral de l’A6 està protagonitzada per les línies rectes i els angles marcats, mentre que la del 530e està molt més esculpida, ja sigui mitjançant les línies de tensió que recorren les portes o gràcies al plec Hoffmeister que caracteritza el pilar C de tots els models de la marca.

I finalment la visió posterior també és més clàssica en el cas del BMW (amb insercions cromades als para-xocs i sortides d’escapament completament reals), mentre que l’Audi aposta per embellidors que simulen els escapaments i una línia cromada que uneix els pilots posteriors. Tot plegat, dos estils de disseny diferents però que podrien ser molt similars si el BMW disposés del paquet esportiu M.

Veredicte: empat

EQUIPAMENT TECNOLÒGIC: NO TROBAREU RES A FALTAR

Malgrat que l’estil de l’Audi que ens ocupa en aquesta comparativa sigui esportiu i el del BMW sigui clàssic, no es pot negar que a l’habitacle de tots dos models es produeixen diferències importants. El model d’Ingolstadt destaca per oferir una estètica molt més sòbria, amb línies rectes i tonalitats fosques combinades amb materials moderns com l’alumini o el piano black. Això no vol dir que no puguem escollir l’Audi A6 amb el color d’entapissat o els materials que vulguem, però sens dubte l’estil de la nostra unitat de proves és el que més s’adapta a la filosofia dinàmica del model.

Per contra, el BMW transmet les sensacions de l’exterior a l’interior: tecnologia, sí, però amb protagonisme absolut de l’estil clàssic i el luxe. Més enllà del bonic color de l’entapissat o les insercions en fusta, el que veiem és un habitacle més tradicional, amb comandaments físics per al sistema de climatització (l’Audi ho centralitza tot en una pantalla tàctil) i un monitor principal situat en una posició més elevada al quadre de comandaments.

Si ens centrem en l’apartat purament tecnològic, tots dos models ofereixen exactament el que s’espera de dues grans berlines premium alemanyes. Elements com la instrumentació digital o un monitor central de més de 10 polzades mitjançant el qual podem accedir a tots els menús del vehicle formen part de la dotació d’aquests models, així com tots els sistemes de seguretat activa i passiva que puguem imaginar.

A més a més, en el cas de l’Audi podem equipar l’assistent de visió nocturna, les càmeres de 360º amb vista en 3D o la il·luminació Matrix led. En el cas del BMW l’equipament pot incloure elements innovadors com ara el sistema Parking Assistant, que ens permet maniobrar o fer marxa enrere de manera autònoma, una clau digital per obrir el vehicle de manera remota o fins i tot un sistema de gravació automàtica que guarda els darrers 40 segons de la marxa.

Veredicte: empat

HABITABILITAT: MOLT CÒMODES PERÒ AMB POC MALETER

El gran hàndicap dels vehicles híbrids endollables és que la suma de motor de combustió, motor elèctric, dipòsit de gasolina i bateries ocupa un espai no gens menyspreable. I generalment aquests elements s’han d’encabir en el mateix xassís que el de les versions de combustió tradicionals, de manera que normalment el maleter acostuma a ser el gran perjudicat.

L’Audi A6 55 TFSIe ofereix unes places posteriors amb un bon espai per a les cames i al cap, i equipa elements de confort com ara cortinetes per a les finestres, connexions USB, climatització independent amb quatre sortides d’aire i un gran reposabraços. Per la seva banda, la plaça central té un bon espai per a les cames però presenta un respatller i una banqueta força durs. El gran perjudicat és el maleter, que passa dels 530 litres de la versió de combustió als 360 en aquest model PHEV.

L’habitabilitat del BMW 530e és molt similar. L’espai per als dos ocupants de les places posteriors laterals és molt bo en totes les cotes, i només el passatger de la plaça central acusarà un seient més incòmode. El BMW no disposa d’un sistema de climatització posterior tan innovador com el de l’Audi, però sí que suma les connexions USB, el reposabraços i les cortinetes.

On surt guanyant clarament el model bavarès és en el maleter, ja que malgrat que la capacitat del model de combustió és igual que el de l’Audi (530 litres), la de la versió híbrida endollable només es veu reduïda fins als 410 litres.

Veredicte: guanya el BMW

MECÀNIQUES: POTÈNCIA I BAIX CONSUM

Arribem al que realment ens interessa d’aquesta comparativa: quin cotxe és millor híbrid endollable, l’Audi A6 55 TFSIe o el BMW 530e? En primer lloc, analitzem quin són els seus motors. L’Audi munta un bloc gasolina 2.0 TFSI de 252 CV i un motor elèctric de 140 CV que, alhora, generen una potència conjunta de 367 CV i un parell màxim de 500 Nm. El BMW també disposa d’un motor gasolina de 2.0 litres, però amb només 184 CV. El motor elèctric que l’ajuda també és menys potent (109 CV), de manera que la potència conjunta és inferior a la del model d’Ingolstadt: 292 CV i 420 Nm de parell.

Com us vam explicar en l’article de prova del BMW 530e, el sistema que mesura les emissions i els consums dels vehicles no està ben optimitzat per als models híbrids endollables, de manera que sovint homologuen consums inferiors als dos litres cada 100 quilòmetres, que a la pràctica no es poden aconseguir si no tenim la bateria completament carregada. Per aquest motiu us anunciarem en aquesta comparativa els consums reals que ens van fer tots dos models.

L’Audi A6 55 TFSIe va registrar una despesa d’uns 8,4 litres cada 100 km, però val a dir que aquesta xifra correspon al consum que fa el vehicle amb la bateria descarregada i funcionant en mode híbrid. Evidentment, si ens desplacem en mode elèctric el consum real serà zero o gairebé zero, de manera que és possible aconseguir rebaixar aquesta xifra si carreguem habitualment la bateria, que ofereix una autonomia d’uns 40 quilòmetres.

El cas del BMW és força similar. Com que la potència conjunta i el pes són inferiors, el consum també va baixar una mica, fins a uns 7,5 litres cada 100 quilòmetres. L’autonomia del model bavarès és superior a la de l’Audi, homologant 53 o 61 km en funció de la versió que escollim.

A més, si bé tots dos models ens permeten gestionar la càrrega i escollir entre diversos modes de conducció per disposar de tota la potència o estalviar al màxim la càrrega de la bateria, el BMW equipa un programa que ens permet fer servir el motor de gasolina com a generador, carregant la bateria elèctrica durant la marxa per moure’ns en mode 100% elèctric quan ho desitgem. Per contra, l’Audi només pot carregar la bateria parcialment un cop s’ha buidat per circular en mode híbrid, però per arribar al 100% novament ens caldrà passar per un endoll.

El BMW ofereix la possibilitat de fer servir el motor de gasolina com un generador que carrega les bateries del cotxe, cosa que l'Audi no és capaç de fer: tant sí com no tocarà passar per un endoll

I parlant d’endolls, l’Audi ens permet recarregar la bateria en sis hores en un endoll tradicional i en dues hores i mitja en un Wallbox de 7,2 kW, mentre que el BMW admet una potència màxima de 3,7 kW (i carrega en 3,6 hores) però registra un temps molt similar d’unes sis hores en un endoll normal.

Veredicte: guanya el BMW

DINAMISME: CONFORT PER SOBRE DE TOT

L’Audi A6 55 TFSIe té un pes de 2.085 kg, mentre que el BMW atura la bàscula en 1.910 kg. El més interessant d’aquesta dada no és fixar-nos en la diferència sinó en la xifra com a tal, ja que en tots dos casos resulta molt elevada per arribar a considerar aquestes dues berlines híbrides endollables com a vehicles esportius o dinàmics. És cert que el seu comportament és força neutre, es mostren molt apamats i tenen poques inèrcies pel pes que registren, però són cotxes eminentment confortables.

Si analitzem les prestacions pures l’Audi en surt guanyador malgrat l’extra de pes perquè és més potent, equipa la tracció total i a la pràctica també resulta més àgil a l’hora d’afrontar una carretera plena de revolts. Per la seva banda, el BMW destaca per oferir una comoditat espectacular circulant per autopistes i autovies. Es tracta d’un apartat en el qual les diferències són molt petites, però la tracció Quattro d’Audi marca la diferència pel que fa a comportament dinàmic, mentre que el confort de marxa del BMW el fa més recomanable per afrontar llargs viatges. En qualsevol cas, per ampliar tota la informació sobre el model dels quatre anells podeu consultar la prova de l’Audi A6 híbrid endollable.

Veredicte: guanya l’Audi

CONCLUSIÓ

Després de sotmetre l’Audi A6 55 TFSIe i el BMW 530e a aquesta comparativa de berlines híbrides endollables, el resultat dels cinc apartats que hem analitzat han sigut dos empats, dues victòries per al BMW i una per a l’Audi. Però no, això no vol dir que el BMW sigui el millor en tot. Més enllà dels apartats del disseny i la tecnologia (que depenen totalment de les nostres preferències), el cert és que el BMW 530e es mostra lleugerament superior en dos apartats clau en aquesta comparativa. En primer lloc té una habitabilitat lleugerament superior, i en segon lloc malgrat ser menys potent registra un consum inferior i el seu sistema de propulsió elèctric ofereix més possibilitats. Per la seva banda, l’Audi A6 55 TFSIe es pot carregar més ràpid i resulta molt més polivalent a l’hora de conduir per qualsevol tipus de carretera –i gairebé de superfície– gràcies a la seva tracció total.

Finalment, pel que fa als preus la igualtat és màxima. Segons els configuradors oficials, l’Audi té un preu de 67.370 euros i el BMW de 67.400 euros. Això sí, si volem equipar la tracció total en el model bavarès haurem de pagar 69.900 euros, de manera que com que en aquest apartat l’Audi surt vencedor el veredicte més just potser seria l’empat entre els dos models. Al final, el client es decidirà entre l’Audi o el BMW tenint en compte les petites diferències que hem tractar d’explicar... o bé no faraà cas d’aquest article i es comprarà un Mercedes Classe E híbrid endollable, el tercer model en discòrdia d’aquesta comparativa.