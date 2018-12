Audi A3 Sedan, la berlina més atlètica

L’Audi A3 no només és un dels models més populars del catàleg de la marca d'Ingolstadt, sinó que també és un dels més veterans de la gamma actual, ja que té prevista l’arribada d’una nova generació de cara al 2019. A l’'Ara Motor' havíem provat tant la versió de cinc portes –anomenada Sportback– com la de tres, però fins ara no havíem tingut l’ocasió de posar-nos al volant de la versió Sedan.

Un model que completa la gamma A3 (conjuntament amb la variant descapotable) i que es posiciona com la més pràctica de totes, ja que ofereix un tercer volum que li atorga més capacitat de maleter. Si a aquesta combinació guanyadora hi sumem l’efectiu canvi automàtic S-Tronic i el motor 2.0 TDI de 184 CV, el resultat és un dels models compactes més elegants i polivalents del mercat.

DISSENY EXTERIOR

Els dissenyadors d’Audi van fer un treball digne de menció l’any 2012, quan es va presentar l’actual generació A3. Un model compacte ben proporcionat i elegant des de tots els angles, que disposava de les ja habituals versions de tres i cinc portes. Però la marca va voler anar més enllà i va voler completar la gamma amb la versió sedan, que sap conjugar a la perfecció el disseny compacte de les versions tradicionals amb un tercer volum que, tot i seguir els passos de l’A4, aconsegueix diferenciar-se en allò essencial del seu germà gran.

La nostra unitat de proves disposava d’un color plata i d’unes grans llandes de 19 polzades que dotaven l’A3 Sedan d’un aspecte elegant i esportiu a parts iguals. De fet, la vista frontal i lateral fins a la porta posterior és exactament igual que la de qualsevol Audi A3 Sportback, ja que només canvia el tercer volum que li atorga la categoria de berlina.

Això es tradueix, si equipem el paquet S-Line, en una part davantera on la coneguda graella ‘Singleframe’ presideix el frontal i es troba flanquejada pels fars amb tecnologia LED opcional i per dues grans entrades d’aire que recorden les de les versions S3 i RS3, les més esportives del model. A més, la unitat que il·lustra l’article disposava del paquet d’acabat en color negre brillant, que elimina els elements cromats de la graella o la zona de les finestres laterals i hi suma els retrovisors en color negre.

La vista lateral segueix el mateix estil que la variant Sportback i uneix amb una línia de disseny els fars davanters amb els posteriors, però en el cas de la versió sedan la caiguda del sostre és més pronunciada, la qual cosa ajuda a integrar les proporcions de la berlina i li atorguen un marcat estil de tipus cupè, molt atractiu visualment però menys pràctic pel que fa a espai interior, com més endavant comentarem.

És a la part posterior on trobem els canvis més substancials d’aquest model. El tercer volum fa que l’A3 Sedan sigui el més llarg de la gamma A3, que amb 4,45 metres de llarg és 14 centímetres més llarg que la versió compacta. Però quan diem que no arriba a competir amb el seu germà gran, l’A4, és perquè aquest fa 4,72 metres, de manera que no només poden conviure tots dos al mercat, sinó que es complementen a la perfecció.

DISSENY INTERIOR

Amb gairebé set anys de recorregut, l’actual generació A3 comença a acusar el pas del temps. L’any 2016 va rebre una sèrie de millores que el van posar al dia, però alguns aspectes del seu interior denoten que li cal un relleu generacional. Un d’aquests elements és el sistema multimèdia. El seu funcionament és magnífic i disposa d’uns bons gràfics, però encara fa servir una pantalla central de set polzades que no disposa de tecnologia tàctil. Amb tot, la marca va introduir la possibilitat d’equipar l’A3 amb el conegut Virtual Cockpit, que substitueix la instrumentació per una pantalla de 12,3 polzades des de la qual es poden controlar tots els sistemes multimèdia, el navegador, l’estat del vehicle o el telèfon.

La resta de l’habitacle, tret del volant, és idèntica a la de la versió inicial de l’A3. Això es tradueix en un disseny minimalista que evita la presència excessiva de botons, però que assegura un tacte excel·lent en els pocs que hi ha per controlar el sistema de climatització, els assistents d’aparcament o el sistema multimèdia. El que no acusa el pas del temps és l’excel·lent qualitat dels material o la disposició dels comandaments, molt a l’abast de la mà del conductor i amb una distribució lògica i confortable.

La posició de conducció és especialment bona si, com en el cas de la unitat de proves, equipem els seients davanters ‘semi-backets’, que asseguren una subjecció lateral excel·lent i un gran confort de viatge. El problema d’aquests seients el trobem principalment quan ens desplacem a la part posterior, i és que tenen una mida que provoca una sensació de manca d’espai als ocupants de darrere.

Una manca d’espai que es veu encara més accentuada per la caiguda del sostre, que limita l’espai per al cap, i per la presència del túnel central en la versió Quattro, que converteix l’A3 Sedan en una berlina pràctica per a quatre ocupants però força incòmoda per a un cinquè.

A més, l’accés a les places posteriors no resulta especialment còmode, de manera que, tot i que l’A3 Sedan no es pot considerar un mal cotxe per viatjar, no és dels models del seu segment que més destaquen en aquest apartat.

Finalment, la capacitat del maleter és un dels seus principals atributs. Amb 425 litres (390 en el cas de la versió amb tracció Quattro), se situa com la millor alternativa del segment 'premium', ja que Mercedes-Benz Classe A Sedan que s'acaba de presentar disposa de 420, el CLA cubica 470 (però és gairebé 20 centímetres més llarg que l’A3) i en el cas de BMW, tot i que el seu Sèrie 2 pugui ser considerat com una berlina, només té dues portes i la capacitat del maleter és de 390 litres.

La boca de càrrega de l’A3 Sedan és d'una mida força reduïda, la qual cosa pot generar alguna dificultat a l’hora d’encabir-hi els objectes més grans. Amb tot, els seients posteriors es poden abatre en proporció 40:60, disposen d’un espai per transportar els esquís i, amb tots els respatllers abatuts, ofereix una capacitat de 880 litres (845 per a la versió Quattro).

MOTOR

Un dels aspectes que més sorprenen d’aquest motor és que, a efectes pràctics, sembla que hagi desaparegut del mercat. No apareix al configurador de la marca, ni al llistat de preus oficial... El motiu? Audi està actualment homologant aquest propulsor (i molts altres) a la nova normativa d’emissions WLTP, de manera que fins al primer trimestre del 2019 no es podrà adquirir l’A3 TDI amb potències de 150 o 184 CV.

A més, la denominació del motor de la unitat de proves és 2.0 TDI, però aquest aspecte també canviarà un cop es trobin tots els motors homologats definitivament. Tenint en compte que la nomenclatura de la marca d'Ingolstadt ha canviat i ara respon a la potència en quilowatts (com us vam explicar en aquest article), previsiblement la versió de 184 CV es denominarà 40 TDI, mentre que la de 150 CV serà la 35 TDI i la de 116 –l'única disponible al mercat actualment– és la 30 TDI.

Actualment Audi està estructurant la seva nova oferta de motors dièsel per ajustar-la a les noves normatives ambientals

Però, més enllà dels aspectes legals i d’homologació, el conegut motor 2.0 TDI de 184 CV té un funcionament excel·lent. Un motor amb una sonoritat força notable des de l’exterior del cotxe, però que gràcies a un aïllament magnífic gairebé no es deixa sentir a l’habitacle. L’entrega de potència és total des d’un règim molt baix de revolucions (els 184 CV estan disponibles entre 3.500 i 4.000 revolucions, però el parell de 380 Nm arriba entre 1.750 i 3.250), de manera que l’empenta del model és màxima entre les 1.750 i les 4.000 revolucions.

Caldrà veure quines són les noves xifres homologades per a aquest motor, però en el cicle anterior el consum mitjà se situava, oficialment, en 4,9 litres. Una xifra força allunyada del consum real, d’uns 7 litres als 100 quilòmetres. Amb tot, la dada no és especialment dolenta si tenim en compte que ens trobem davant d’una berlina de gairebé 4,5 metres de longitud i tracció a les quatre rodes. D'altra banda, el consum en entorns urbans es pot disparar fàcilment als 9/10 litres, però per autopista i autovia és possible obtenir poc més de 5,5 litres gràcies al bon funcionament del canvi automàtic S-Tronic de set velocitats.

DINAMISME

Un dels aspectes més destacables de l’A3 Sedan és que en cap cas se li noten els 14 centímetres extres de longitud, i té la mateixa resposta dinàmica que la de la versió compacta de tres o cinc portes. El diferencial central de tipus Haldex prioritza l’eix davanter, però envia la potència necessària a les rodes posteriors quan les circumstàncies ho requereixen (acceleracions fortes o pèrdues de tracció, entre d’altres), de manera que la paraula que millor defineix el comportament d’aquesta berlina compacta és 'efectivitat'.

L'A3 Sedan és un cotxe molt efectiu en qualsevol registre i situació de conducció

Però dient efectivitat no necessàriament volem dir esportivitat radical, ja que les versions que s’encarreguen de tractar aquest apartat són les S3 i RS3. Amb tot, l’A3 Sedan ofereix un tacte de suspensió força dur en qualsevol mode de conducció que seleccionem però sense arribar a ser incòmode, i té una direcció d’una precisió excel·lent, especialment en el mode de conducció 'dynamic', el més esportiu de tots.

Malgrat no ser el seu entorn preferit, l’A3 Sedan se sap defensar en entorns urbans. Les mides no són especialment contingudes i el radi de gir el limita a l’hora de fer maniobres, però al cap i a la fi no es tracta d’un vehicle especialment gran i les múltiples ajudes, sensors i càmeres d’aparcament, garanteixen que l’A3 compleixi amb nota a l’hora de circular per la ciutat.

Per carreteres secundàries i trams revirats és on se sent més còmode, ja que la fermesa i la precisió de la direcció que comentàvem abans garanteixen que es pugui circular realment ràpid i segur en tot moment, per més complicada que sigui la carretera. I si en algun moment exigim un extra de potència, la tracció Quattro s’encarrega d’aportar tota la motricitat necessària.

Al contrari del que pugui semblar, l’autopista no és l’entorn preferit d’aquest A3 Sedan, i és que malgrat tractar-se d’una berlina, se li nota l'origen compacte que prioritza les carreteres més revirades. És a les vies ràpides on més penalitza la duresa de suspensió, de manera que si tenim intenció de fer molts quilòmetres en aquest entorn el més convenient és evitar les llandes de 19 polzades que equipava la nostra unitat de proves, precioses pel disseny però amb un perfil realment baix (235/35R19) que el penalitza quant a la comoditat.