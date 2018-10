'Restomod’, la darrera tendència de l’automoció

El ‘restomod’ és un fenomen que consisteix en actualitzar un cotxe clàssic mantenint l’aparença original però incorporant nous sistemes mecànics i tecnològics per millorar-ne el rendiement o la seguretat vial.

Convé no confondre el ‘restomod’, un moviment nascut als Estats Units i que ha pres especial intensitat al Vell Continent durant els darrers anys, amb la conservació i restauració de cotxes clàssics. Un restaurador o conservador només utilitza peces originals (o rèpliques de les originals) mantenint el cotxe en el millor estat possible d’acord al model original, mentre que el ‘restomod’ no té cap mena de problema en substituir peces mecàniques originals per altres de més modernes. Un exemple del que diem és el nou E-Type elèctric, un cotxe que manté la preciosa carrosseria original però incorpora un sistema de propulsió del segle XXI.

Modernitat o heretgia?

Fins fa poc a ningú se li acudiria a casa nostre convertir un 600 original en un elèctric o fer un ‘swap’ o intercanvi de motor entre un 1430 i un León FR actual, per posar dos exemples de cotxes clàssics fabricats a casa nostre.

Però aquesta moda originària dels Estats Units (on és normal veure un Mustang del 1973 amb un motor actual) ha arribat per quedar-se a casa nostre, i en molts casos fins i tot els fabricants són els que ofereixen la possibilitat d’adquirir un dels seus cotxes clàssics amb tecnologia actual, com les Classic Series de Porsche, l’esmentat E-Type elèctric de Jaguar, els clàssics Mustang amb motors actuals o els moderns DeLorean, tots ells cotxes que mantenen més o menys elements mecànics de l’original però fabricats amb tècniques i mecàniques modernes.

La clau de l’èxit del ‘restomod’ és l’important benefici econòmic que comporta pels fabricants d’automòbils la reedició d’antics èxits amb mecàniques més o menys modernes i paràmetres de qualitat actuals, per bé que en molts casos es tracta de modificacions de carrosseries originals, ja que al Vell Continent no es podrien homologar ni matricular de nou al no superar les actuals normatives de seguretat.