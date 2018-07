7 trucs per consumir menys carburant

Amb el preu de la gasolina i el dièsel pels núvols, i amb la necessitat mediambiental d’esdevenir més eficients i sostenibles, cada gota de combustible compta i té una repercussió directe sobre la nostra butxaca (i sobre el medi ambient). A continuació us expliquem algunes tècniques per esdevenir conductores i conductors més eficients i reduir, fins en un 15% el consum de carburant del nostre vehicle, amb l’estalvi econòmic que això suposa.

1. Revisar la pressió dels neumàtics

Una correcta pressió dels neumàtics ens permetrà un estalvi de l’ordre del 3 o 4% de combustible. Cal evitar els neumàtics desinflats o amb poca pressió, ja que presenten més superfície de contacte i augmenten la fricció, generant més resistència i incrementant el consum. De la mateixa manera convé evitar una pressió excessiva, que pot ser perillosa i augmenta la possibilitat de patir una punxada.

2. Evitar les acceleracions sobtades

Les arrancades a tot gas estan molt bé pel cine o els videojocs, però en el món real suposen una excentricitat poc eficient. És molt millor accelerar suaument a la sortida d’un semàfor o estop (Stop) i engranar la segona velocitat als dos o tres segons després d’’haver iniciat la marxa.

3.Circular amb marxes llargues

A l’hora de circular, especialment en trams de carretera interurbana, és molt important engranar marxes llargues per portar el motor poc revolucionat i avançar a punta de gas. De fet els cotxes manuals moderns disposen d’una ajuda que ens indica el moment òptim per seleccionar una marxa superior.

4. Mantenir una velocitat constant

Un cop en marxa és molt important intentar mantenir una velocitat uniforme, evitant les acceleracions sobtades. En aquest sentit és molt útil fer ús del control de velocitat (si en disposem al cotxe) mantenint una velocitat constant i moderada que ens permetrà obtenir millor registres de consum.

5. Desacceleració i frenada

A l’hora de circular, cal deixar una bona distància de seguretat amb el cotxe del davant per, entre altres coses, poder frenar amb temps. És millor evitar les reduccions de marxa si aquestes no són necessàries: deixar avançar el cotxe per la seva pròpia inèrcia amb una marxa llarga seleccionada per anar-nos aturant sense reduir marxa, embragar i deixar-lo en punt mort just en el moment d’aturar-nos del tot.

6. Repartir bé la càrrega del vehicle

Un bon repartiment de la càrrega i pes del cotxe reparteix millor les inèrcies del vehicle, augmenta l’estabilitat i la tracció i permet obtenir millors registres de consum. Igualment convé circular amb el mínim pes possible: evitar carregar objectes innecessaris disminueix el pes i millora el consum.

7. Aire condicionat, ràdio i aparells electrònics

Tots els elements electrònics i elèctrics del cotxe s’alimenten, en darrera instància, del motor de combustió. Per tant és bona idea fer un ús racional i moderat del sistema de refrigeració (o calefacció) del cotxe i dels diversos aparells electrònics del vehicle.