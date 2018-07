El rènting creix i renova el parc mòbil

Des de fa uns anys, comprar un cotxe a terminis és, per estrany que sembli, més barat que fer-ho al comptat. L’operació, sobre un vehicle d’uns 19.000 €, suposa un estalvi d’uns 2.500 € per al comprador, que, a més, no s’ha de descapitalitzar per l’adquisició. Això és possible gràcies a les condicions que les financeres de les marques ofereixen als clients, una situació a la qual es van veure forçades quan, en plena crisi, els bancs van deixar de concedir préstecs al consum.

Està demostrat, a més, que el finançament estreny la fidelitat dels clients amb les marques, i els converteix en addictes als seus models a mitjà termini. “Alguns d’aquests finançaments -explica Manuel Orejas, director de l’Observatori del Vehicle d’Empreses (CVO)- són operacions de rènting encobertes, ja que, a banda del pagament ajornat, també inclouen serveis com el manteniment, l’assegurança i la possibilitat de tornar el vehicle abans d’acabar el pla de pagaments”.

A Europa, menys rènting

CVO ha publicat el catorzè estudi de Tendències de mobilitat corporativa, el desè a l’estat espanyol. Entre les conclusions destaca que el rènting és una fórmula de compra amb més èxit aquí que a la resta d’Europa. Mentre que a Espanya un 41% de les empreses consultades aposten pel rènting com a principal mètode de finançament per a l’adquisició d’un vehicle de flota -per davant de la compra directa (41%), el lísing (19%) o la sol·licitud d’un crèdit d’automoció (19%)-, a la resta de la CEE aquesta fórmula només motiva un 28% de les enquestades. La confiança de les corporacions en aquest sistema és molt alta. Ho confirma que un 14% pensin que el mercat de l’automòbil no pararà de créixer si hi ha els condicionants econòmics per fer-ho possible, i que el rènting serà la manera de mobilitzar aquest sector.

Orejas, que també és director de màrqueting i desenvolupament de negoci d’Arval, una companyia de rènting pertanyent a BNP-Paribas i que fa la majoria de les operacions d’aquesta naturalesa vinculades a La Caixa, va explicar en la presentació de l’informe que les operacions de rènting de particulars estan creixent al mercat nacional. En dos anys, el rènting per part d’autònoms i particulars ha crescut un 192% a Espanya, i representa el 64% del creixement global d’aquesta fórmula de compra, tot i que els beneficis fiscals per als compradors són pràcticament inexistents.

Si tenim en compte que a Espanya per cada cotxe nou que es despatxa se’n venen 1,6 d’usats, i que la mitjana d’edat del parc mòbil de l’Estat és molt vella -12,2 anys d’antiguitat-, el rènting pot ser una bona oportunitat per renovar-lo i per donar-li rotació.

“Les vendes creixen, tant de nous com d’usats, però no es retiren cotxes de la circulació, ja que, amb la finalització dels incentius per desballestament, els usuaris no es desprenen dels vehicles vells, contaminants i poc segurs”, apunta Orejas. Actualment un 39,13% (10 milions de vehicles) del parc mòbil espanyol no disposa de l’etiqueta mediambiental. Són cotxes poc sostenibles.

El baròmetre que suposa l’estudi explica que la vida mitjana d’un cotxe adquirit a través del rènting és de 2,9 anys, una xifra que argumenta que aquesta fórmula d’adquisició pot ajudar a rejovenir el parc mòbil. L’anàlisi de tendències indica que les empreses espanyoles abans de comprar cap vehicle tenen en compte les emissions de CO 2 de les seves flotes, si més no en un 70% dels casos, un percentatge que contrasta amb el 59% de les europees.

Nova normativa

Un 39% de les companyies espanyoles que han participat en l’enquesta diuen que abans de tres anys volen incorporar totalment les noves energies com a propulsores per a les seves flotes. A l’hora de valorar la implementació de noves energies en substitució dels hidrocarburs, la principal opció triada per les empreses locals són les motoritzacions híbrides en un 30%, un punt per sobre de la preferència manifestada per les empreses europees; l’interès pel vehicle elèctric només motiva un 25% de les enquestades, i pel que fa a l’alternativa que podrien suposar els híbrids que es poden endollar, queda en només un 16%, molt per sota del 23% manifestat per les companyies anàlogues europees.

A partir de l’1 de setembre entrarà en vigor la nova normativa de control de consums i emissions, la WLTP, que encarirà una mica el preu de compra dels cotxes. Ara mateix, les marques encara no tenen tota la informació sobre l’impacte que això pot tenir en les seves previsions de cara a l’últim trimestre. Però, de moment, les empreses que es dediquen al rènting estimen que l’efecte immediat portarà un increment de les quotes mensuals d’uns 28 € de mitjana.