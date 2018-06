El president del Gremi del Motor denuncia la persecució de la mobilitat privada

El senyor Jaume Roura ha estat escollit president del Gremi del Motor de Barcelona –el cinquè en més de 60 anys d'història–, una institució que actualment aplega més de 1.100 punts de venda i reparació lligats amb el món de l’automoció.

El nou president, que també ha dirigit la patronal de concessionaris espanyols Faconauto durant els últims cinc anys i que va dirigir la Federació Catalana de Futbol durant els anys 2000 i 2005, va apuntar a les institucions públiques durant la seva presa de possessió per la seva “injusta persecució de la mobilitat privada” i es va comprometre “en la defensa dels interessos d’un sector que genera el 12% del PIB espanyol i més d’un milió i mig de llocs de treball estables arreu de l’estat espanyol i que és especialment important a Catalunya”.

Segons apunten els estudis del Gremi del Motor, el volum de negoci que genera la distribució i postvenda d’automoció és de 23.000 milions d’euros a Catalunya, 17.000 dels quals corresponen exclusivament a la venda de vehicles.

Per al nou president del Gremi del Motor, el motiu que justifica la persecució dels vehicles privats és la lluita contra la contaminació, però segons apunta Roura, “l'aplicació de les noves tecnologies farà que l'automoció no sigui un problema per a la contaminació ambiental”.