La nova normativa mediambiental de la UE posa a prova la indústria de l’automòbil

Aquest 2020 ha entrat en vigor la nova normativa mediambiental de la Unió Europea que preveu que els vehicles nous que es matriculin dins del territori comunitari hagin de complir un límit d’emissions de CO2 de tan sols 95 grams per quilòmetre, i que en cas de superar aquest límit els fabricants hauran de pagar una multa de 95 euros per cada gram de més que emeti el nou cotxe.

Si imaginem per un moment els centenars de milers o fins i tot milions de cotxes que els principals fabricants venen cada any a la UE i hi apliquem aquesta nova normativa podrem observar que les sancions poden arribar a ser escandalosament altes. Per exemple, imaginem que un fabricant determinat ven unes 100.000 unitats del seu SUV de moda, que té una mitjana d’emissions de CO2 de 128 g/km, cosa que suposa sobrepassar uns 33 grams per quilòmetre els límits de la nova normativa. Per cada cotxe venut el fabricant hauria de pagar una multa de 3.135 euros, una xifra que multiplicada per la quantitat d’unitats d’un model concret venudes en un any podria arribar a ser de 313’5 milions d’euros.

Segons alguns analistes i experts en la matèria la nova normativa ambiental comunitària serà un gran inconvenient per als principals fabricants i pot deixar-ne molts fora de joc. Per això els grans grups automobilístics s’han llançat de cap a l’electrificació de la seva gamma aquest 2020, amb nous models elèctrics o híbrids endollables (PHEV) que els permetin reduir les emissions de CO2 dels seus vehicles de manera dràstica.

A més a més, els cotxes que homologuin emissions de 50 g/km o menys encara suposaran un benefici per als fabricants en forma de supercrèdits, unes bonificacions que permeten esquivar algunes de les multes ambientals proposades per la Unió Europea. Ara bé, el Parlament Europeu i les diferents comissions ja han anunciat que aquestes bonificacions haurien de desaparèixer del tot l’any 2022.

Amb tot, no està del tot clar que els compradors europeus hagin pres una postura decidida a favor dels cotxes elèctrics, ja que no representen més d’un irrellevant 1,2% de les vendes de cotxes nous a Europa durant el 2019. A més a més, la xarxa de punts de recàrrega és encara insuficient per absorbir una gran demanda de vehicles elèctrics, una realitat que xoca amb els interessos dels grans fabricants, que volen vendre el màxim de vehicles electrificats per esquivar les possibles sancions ambientals.