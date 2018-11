La moto, indignada amb l’Ajuntament de Barcelona

Els fabricants de cotxes estan molestos amb el govern de l’Estat per les seves contínues declaracions criminalitzant els vehicles dièsel i pels plans d’eliminació dels que porten motors de combustió a partir del 2040. No són els únics enfadats. El sector de la moto també està en peu de guerra, en aquest cas contra l’Ajuntament de Barcelona.

Fa unes setmanes, el consistori donava a conèixer la campanya El transport públic ens dona més, impulsada també per l’Associació de la Promoció del Transport Públic, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona, entre altres administracions públiques. Des d’Anesdor, l’entitat que aplega més del 95% del sector de les dues rodes a Espanya, han manifestat la seva indignació per la imatge negativa que es trasllada de la moto a través d’aquesta divulgació. Una de les vint il·lustracions que formen part de la campanya, obra de la dibuixant Cristina Bueno, és la que ha desfermat la indignació d’aquesta entitat i els seus associats. S’hi pot veure un usuari de la moto ple de nafres i ferides, vestit curiosament amb una samarreta amb els colors de l’equip de Marc Márquez, en contraposició amb un altre noi amb una imatge jovial i saludable que, se suposa, és usuari del transport públic.

Des d’Anesdor es manifesten a favor del transport públic, però consideren que no es pot promoure atribuint sobretot tal potencial de lesions a un col·lectiu concret, el dels usuaris de la moto, que cada dia protagonitzen 320.000 recorreguts per Barcelona -un 49% dels desplaçaments privats amb vehicles motoritzats-, sense oblidar la contribució que aporten a la mobilitat d’aquesta ciutat.

Aquesta entitat també recorda que la moto representa el 31% del parc de vehicles de Barcelona, i només contribueix amb el 4% dels òxids de nitrògen (NOx) i l’1% dels diòxids de nitrògen (NO 2 ). Anesdor argumenta que si s’eliminessin les motos de Barcelona les emissions de NO 2 creixerien un 157% i les de CO 2 un 138%, a més de recordar que les motos elèctriques ja ocupen un 12% de la quota de mercat i que les matriculacions d’aquests vehicles a Barcelona han crescut més d’un 165% aquest any.

Com a argument complementari, apunten que, segons dades de les companyies asseguradores, la moto no és responsable en el 65-75% dels accidents en què es veu involucrada i que els usuaris de la via pública vulnerables (segons l’Organització Mundial de la Salut: vianants, ciclistes i motoristes) representen el 97% dels morts i ferits greus, dels quals només un 61% són motoristes.

Segona polèmica en pocs dies

Dies després d’aquesta polèmica, n’ha saltat una altra que encara ha encès més el foc de la indignació dels motoristes. En el decurs del 24è Fòrum de la Mobilitat, la regidora de mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, advertia que la solució per disminuir els accidents de moto era reduir el nombre d’aquests vehicles, a la vegada que els atribuïa una alta responsabilitat en la contaminació ciutadana. El 2017 hi va haver a Barcelona 7.504 víctimes d’accidents de trànsit que van implicar motos i ciclomotors, però la realitat és que 6.015 d’aquest accidents van ser xocs amb altres vehicles, fet que atenua de manera important la responsabilitat dels motoristes en aquesta sinistralitat.

Segons els venedors de motos de la ciutat, aquestes declaracions han generat un impacte molt negatiu en les vendes de motos i ciclomotors. Les xifres que mostren per argumentar-ho són un descens de més del 17% en el cas dels escúters de més de 50 centímetres cúbics en el que portem de novembre i una davallada del mercat total de la moto a la província de Barcelona del 15,7% per sobre de les xifres del mateix termini en l’any anterior.

Els usuaris de la moto també discrepen de la posició de l’Ajuntament, i per això entitats com la Unió Internacional per la Defensa dels Motoristes o l’Agrupació Motera Catalana han convocat una manifestació per al 2 de desembre, a les 11.30 hores, a l’aparcament de la platja de la Mar Bella, per protestar per la tendència en contra de la moto que atribueixen a la política de mobilitat del consistori barceloní.

A més han creat un decàleg en què es presenta la moto com a solució, i no com a problema, per la mobilitat a Barcelona. Hi apunten tota una sèrie de propostes per fer-ho possible, que inclouen: canvi de senyalitzacions, creació de carrils per moto a l’entrada de la ciutat, ampliació dels aparcaments específics o l’habilitació de l’ús del carril bus en determinades vies, entre altres demandes.