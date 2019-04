La moto està més viva que mai

Més de 35.000 persones van assistir al saló Viu la Moto a Montjuïc. Aquesta fira va presentar més de cinquanta novetats, algunes de les quals es veien per primera vegada. Els 122 expositors presents van quedar molt satisfets de les vendes obtingudes en aquest saló comercial.

Proves per a tothom

Els assistents a la mostra van tenir l’ocasió de provar les últimes novetats del mercat en uns recorreguts controlats per monitors professionals. Durant els quatre dies es van fer més de 5.000 proves dels 200 models a disposició del públic visitant, tant per l’exterior del recinte com per diversos circuits tancats que van destacar pel seu elevat nivell de seguretat.

Kawasaki W800

Les motos amb estètica retro estan de moda. Kawasaki disposa de diversos models amb aquesta filosofia al seu catàleg de productes. Una de les estrelles al saló de Barcelona va ser la nova generació de la W800, disponible en les versions Street o Cafe, que ja són als concessionaris de la marca per poc més de 10.000 €. Una moto que, al Japó, ho peta al mercat local.

Un espectacle popular

Com a complement a la mostra, els organitzadors van promoure diverses exhibicions a la part exterior del pavelló número 8. A més de les demostracions de trial, van agradar molt els xous d’acrobàcia dels stunts (especialistes) Emilio Zamora i Narcís Roca. Aquests espectacles van congregar moltíssimes persones i l’atenció dels visitants del Saló del Còmic, que feien al costat.

Rieju Nuuk

El 2010 Rieju es va convertir en el primer del mercat local a comercialitzar una moto elèctrica: la NIU. L’any passat va treure la Nuuk, que, amb l’aliança amb Bosch, acostava les motos elèctriques a les butxaques dels compradors. La nova versió permet més usos que els estrictament particulars, amb una autonomia que, segons la marca, pot anar més enllà dels 150 km.

La història viva

Promoguda pels responsables del Museu de la Moto de Bassella, una de les activitats paral·leles a la fira que va agradar més va ser l’exposició dedicada a la marca Bultaco i als seus models més emblemàtics: Sherpa, Lobito, Metralla, Streaker, etc. També es van poder veure alguns models únics i molt singulars, com la Cazarécords, la Gaviota i la Biflecha, de gran valor.

SYM HD 300

El vam veure inicialment a la fira de Milà, però ara ja està disponible al mercat local. Aquest escúter destaca per detalls molt funcionals: el forat per al casc sota el seient, de gran capacitat; la guantera amb presa de corrent per carregar el telèfon en marxa; el sistema d’obertura del dipòsit, o els ganxos per transportar bosses entre l’escut frontal i la plataforma per als peus.

Un milió d’Hondas

Des que la marca japonesa va entrar a l’estat espanyol el 1986 fins a l’actualitat, Honda ha venut un milió de les seves motos. Per celebrar-ho, van reunir dos dels seus campions mundials catalans més famosos: Sito Pons, que fa 31 anys va guanyar el seu primer títol de 250 cc, i Àlex Crivillé, que el 1999 es convertia en el primer pilot nacional que guanyava el dels 500 cc.

Yamaha Ténéré 700

Aquesta trail d’un sol cilindre ha estat una de les grans protagonistes d’aquesta fira. Tres anys després d’haver vist per primera vegada el prototip de la sisena evolució, arribarà al setembre al mercat. Amb un motor que ja coneixíem d’altres models de la marca, destaca per ser una moto molt pràctica, moderna però gens sofisticada i, sobretot, molt versàtil.

Els paranys a la via, la principal causa dels accidents

Segons un estudi dels tallers Midas, el 75% dels motoristes espanyols creuen que les marques de pintura lliscants, les tapes del clavegueram o els sots per culpa del mal estat de l’asfalt són els principals causants dels seus accidents.

Un 70% dels 600 motoristes entrevistats en aquesta Radiografia de la moto a Espanya també creuen que l’existència d’angles morts de visió des de la posició dels conductors de cotxes, l’existència de barreres de seguretat a les carreteres o no mantenir la distància de seguretat adient també són altres factors que suposen greus amenaces per a la seguretat dels motoristes.

La majoria dels motoristes participants en l’enquesta, un 65%, no se senten respectats pels automobilistes amb els quals han de compartir la via per on circulen. La principal autocrítica arriba des del col·lectiu dels motoristes més joves, que creuen que són menys prudents que els conductors de cotxes.

La principal coincidència de tots els grups d’edat entre els usuaris dels vehicles de dues rodes apunta a la perillositat superior de la conducció per ciutat que la de carretera. L’estudi revela que dos de cada tres motoristes són homes, de 42 anys d’edat mitjana, dels quals un 55% tenen més de 40 anys.

Cap de setmana ‘vintage’

El 25 i 26 de maig l’entitat Bassella Experiences organitza Motoclassic, un cap de setmana per a tota mena de motos clàssiques que podran practicar diferents modalitats de l’ off road i rutes per carretera degudament controlades. El primer dia, dissabte, estarà reservat exclusivament a usuaris de motos de la marca Bultaco, que podran utilitzar els diferents circuits per fer motocròs, trial o enduro, preparats per a l’ocasió, amb la presència d’antics pilots. I la segona jornada, diumenge, estarà oberta a tots aquells models amb més de 25 anys d’antiguitat, independentment de la marca que siguin.