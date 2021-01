Les 5 millors motos del 2021

En comparació amb altres anys, les novetats presentades per al 2021 han sigut molt poques. La pandèmia del covid-19 i la necessitat d’adaptar molts models a la nova normativa Euro5, que va entrar en vigor l'1 de gener, han fet que les marques presentessin pocs models i novetats al llarg del 2020. Fins i tot hi ha marques que avui dia encara no han anunciat cap novetat per a aquest any, com és el cas, per exemple, de Husqvarna o Harley-Davidson.

Tot i això, en el següent article hem volgut reunir les 5 novetats més importants de l’any 2021, tot i que cal tenir en compte que alguns models importants encara no han sigut presentats: els anirem coneixent els propers mesos. Sense buscar-ho, veiem que pràcticament hi ha un model de cada estil de moto. Tenim una maxi-trail de grans prestacions, una maxiescúter o escúter de roda gran, una custom, una retro i una naked esportiva de mitja cilindrada.

Ducati Multistrada V4

La Multistrada sempre ha sigut la maxi-trail amb més prestacions del mercat (amb permís de les KTM 1290 Adv) i ara, amb l’arribada del model V4, encara ho és més. L’adopció del motor V4, heretat de la superbike Panigale V4, ha fet que la potència de la nova Multistrada arribi fins als 170CV. Estèticament té alguns canvis, tot i que sens dubte segueix l’estil de les seves germanes 1260 i 950. En el pla tecnològic, adopta totes les ajudes disponibles. Parlem d'ABS i control de tracció en corba, control de sortida en pendent, control anti-wheelie, suspensió electrònica, il·luminació Full LED, instrumentació TFT de 6,5”, canvi semiautomàtic, desconnexió de cilindre, modes de conducció, etc. Però, sens dubte, la gran novetat és el control de velocitat adaptatiu, com el dels cotxes i possible gràcies a un radar situat a la part frontal.

També es important destacar els amplis intervals de manteniment d’aquest motor, que porten fins als 30.000 km els canvis d’oli i fins als 60.000 km el reglatge de vàlvules i el canvi de bugies. Sens dubte, una clara indicació per part de la marca de la fiabilitat d’aquest motor.

Honda Forza 750

Honda és la marca que cada any presenta més novetats, i aquest 2021 no ha sigut l'excepció. Una de les més esperades és la versió 750 cc del seu scooter premium, la Forza 750. Amb aquesta nova versió, Honda ataca clarament la reina de la categoria, la Yamaha TMax, i ho fa amb bons arguments. Estèticament adopta la imatge de les Forza de menor cilindrada. Una imatge que destaca per la seva esportivitat i modernitat. Pel que fa al motor, agafa, igual que la seva germana X-ADV, el propulsor bicilíndric de 745 cc, però amb una potència augmentada fins als 58,6 CV. Per a la transmissió utilitza una caixa de 6 relacions DCT de doble embragatge i fins a 4 modes de conducció (Standard, Rain, Sport i User). Pel que fa a la seguretat, el nou model compta amb control de tracció (desconnectable i configurable amb 3 modes de intervenció) i ABS de doble canal.

Aquest model també tindrà la seva versió A2 limitada a 47 CV i Honda també ha presentat la Forza 350, que jubila la versió 300.

Honda Rebel 1100

El retorn d’Honda al món de les custom de gran cilindrada arriba de la mà de la nova Rebel 1100. L’èxit aconseguit per la petita Rebel 500 sembla que ha convençut els directius japonesos de presentar-ne una versió més poderosa. La solució per aconseguir-ho ha sigut fàcil: només ha calgut recórrer al motor de 1.084 cc de l'Africa Twin. Òbviament, la seva resposta s’ha adaptat a l'estil de la Rebel i la potència ha baixat fins a uns encara ben bons 87 CV. Tecnològicament ofereix tot el ventall d’Honda i compta amb 4 modes de conducció, control de par seleccionable HSTC, control anti-wheelie, control de velocitat i, opcionalment, canvi DCT de sis relacions. A més, com és habitual en el món custom, les opcions de personalització són força àmplies.

La Rebel 1100 podria arribar en un molt bon moment, si tenim en compte que la seva gran rival, la Sportster de Harley-Davidson, ja no està disponible a Europa al no ser compatible amb la normativa Euro5. Honda també ha presentat la Rebel 300, tot i que de moment no sabem si arribarà al nostre mercat.

Moto Guzzi V7

La marca italiana va ser de les primeres a presentar un model vintage amb la V7 Special, però amb el pas dels anys aquest model, que s’ha mantingut actiu al mercat gràcies a l’arribada de diferents versions sobre la mateixa base, ha evolucionat poc. Ara, 12 anys més tard, presenta la seva primera gran evolució, estrenant un motor bicilíndric en V de 853 cc heretat de l’exitosa trail V85 TT. Amb aquest canvi, a part d’adaptar el model a la normativa Euro5, es guanya en potència: es passa de 52 a 65 CV i permet a la V7 no quedar-se enrere davant la competència. Estèticament, la nova V7 s’actualitza amb alguns detalls (instrumentació, fars Led, llums diürnes, tub d’escapament...) i, pel que fa a la seguretat, incorpora el control de tracció. La part del xassís també s’ha revisat i ara promet més confort i facilitat de conducció.

Per començar, n'hi haurà dues versions, la Stone, amb una imatge més moderna, i la Special, més fidel al passat clàssic de la marca. Tot i el seu augment de cilindrada i potència, Moto Guzzi oferirà un model apte per al carnet A2.

Triumph Trident 660

Amb el permís de la resta de novetats, aquesta podria ser la més rellevant del 2021. Reuneix tots els ingredients per convertir-se en una de les motos que més impacti aquest any. En primer lloc, fa reviure el nom Trident, aparegut l’any 1968 i actiu dins la marca fins al 1998. En segon lloc, presenta una estètica molt atractiva, una barreja entre classicisme i modernitat. En tercer lloc, és fidel al motor tricilíndric típic de les naked de Triumph, que en aquest model ofereix 660 cc i 81 CV de potència. En quart lloc, ofereix una àmplia gamma de personalització, detall molt valorat avui dia. I, finalment, tot es completa amb un preu molt atractiu, aconseguit, entre d’altres, per oferir solucions tècniques senzilles però efectives, sense oblidar-se, a més, d’oferir un equipament tecnològic i de seguretat de primer nivell.

La marca, possiblement conscient del seu èxit, està duent a terme una campanya de promoció molt activa, presentant el nou model per totes les ciutats de l’Estat. També hi haurà la versió A2 limitada a 47 CV.

Bonus

Com a epíleg de tot plegat, voldríem citar la nova Royal Enfield Meteor 350. Aquesta nova cruiser de la marca fa reviure un nom amb molta història i inicia un nou camí, el de les Royal Enfield més modernes i dinàmiques. Al marge de mantenir l’estètica clàssica que tant agrada als seguidors de la marca, s’adopten solucions tecnològiques interessants, com la possibilitat de veure les indicacions del navegador GPS a la instrumentació. En els pròxims anys Royal Enfield ens sorprendrà, ja que han anunciat molts models nous.

Esperem, al llarg de l’any, provar cada un d’aquest models per donar-vos-en una opinió més completa.