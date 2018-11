Els 5 millors cotxes elèctrics de 2019

El 2019 ha de ser l’any de la transició definitiva a la mobilitat elèctrica, ja que la major part de les marques presentaran els seus nous models elèctrics o híbrids endollables en una cursa cap l’electrificació que ja no sembla tenir aturador.

I és que la gran irrupció de Tesla a l’escenari mundial sumat a les polítiques mediambientals de les grans ciutats i l’augment del preu del petroli faran que el 2019 sigui l’any amb més novetats de mobilitat elèctrica de la història. A continuació recollim alguns dels cotxes més rellevants i esperats del 2019 en clau sostenible i zero emissions, conscients que hi haurà més models (Volkswagen ID, Aston Martin RapidE, Mercedes EQ...) que de ben segur ens deixaran bocabadats.

Audi e-tron Sportback

És la gran aposta d’Audi de 2019. L’e-tron Sportback és un ‘crossover’ cupè (o un CUV, si ho preferiu) futurista i tecnològic, pensat per plantar cara al Tesla Model X i amb una potència que gairebé arribarà als 500 CV.

Jaguar XJ

La mítica marca birtànica presentarà el seu nou XJ el 2019. Aquesta berlina de luxe utilitzarà una plataforma totalment elèctrica sobre una carrosseria convencional de trs volums i cinc portes.

MINI E

Després d’anys dominant el mercat dels utilitaris urbans ‘Premium’ el mític MINI oferirà una versió totalment elèctrica el 2019. El nou MINI E aprofitarà el motor i bateries del BMW i3, cosa que probablement farà que disposi d’una autonomia d’uns 200 quilòmetres i uns 170-180 CV de potència.

Volvo XC40 Elèctric

Ha estat el SUV de moda durant el 2018, i Volvo vol que la versió elèctrica de l’XC40 sigui el gran protagonista de 2019. Els suecs volen electrificar la meitat de la seva gamma el 2025, i la variant elèctrica del seu popular XC40 és el primer pas.

Porsche Mission E

Segurament és el cotxe més esperat dels darrers anys a Stuttgart. El Mission E és l’esportiu del futur segons Porsche: un cotxe de 600 CV amb una autonomia superior als 500 quilòmetres que aspira a convertir-se en el 911 de la mobilitat elèctrica.

Bonus: Nissan IDS

L’IDS és el prototip elèctric i autònom de Nissan. Tot i que moltes de les solucions tecnològiques que prometia el ‘concept car’ original han anat incorporant-se al Leaf, la marca nipona va prometre que el 2019 presentaria el model de producció basat en l’IDS. Probablement el model final serà una berlina de tres cossos i autònoma destinada a combatre el Model 3.

I per acabar aquest repàs als cotxes elèctrics més esperats de 2019, no podem deixar de mencionar-ne un que si bé ja s'ha començat a comercialitzar als Estats Units, encara no s'ha començat a entregar al nostre país. Parlem del Tesla Model 3, i us deixem amb el vídeo de la seva presentació oficial a Barcelona: