Els 3 millors cotxes de l'any a l’Ara Motor

Al llarg de 2018 hem fet més de 50 reportatges i proves de cotxes diferents, de tota mena de mides, preus, formes i funcionalitats. Alguns d’ells han estat autèntiques sorpreses com el nou León Cupra R -probablement el millor cotxe mai fabricat a Catalunya- o el petit Ford Fiesta ST, l’utilitari de tall més ‘racing’ que actualment hi ha al mercat. Menció a banda mereixen els BMW M3 i Audi RS5, que a més a més van protagonitzar la millor comparativa de l’any.

En matèria de cotxes ecològics aquest any també hem pogut conèixer el sorprenent León TGI de gas natural, un cotxe que ens va enamorar pel seu funcionament i suavitat. Entre els cotxes totalment elèctrics cal destacar l’e-Golf o l’Smart forfour EQ, dues opcions de mobilitat de zero emissions que són ja solucions de mobilitat en el present.

Però si hi ha un segment en creixement al nostre mercat és el dels SUV o totcamins, entre els que volem destacar el nou Volvo XC40, el Mazda CX-3 o el Volkswagen Tiguan Allspace, tres models diferents que responen a necessitats diverses (ús urbà o familiar) però responent a criteris de qualitat i confort realment elevats. En aquest segment tampoc ens volem oblidar de l’Alfa Romeo Stelvio i el seu sorprenent comportament esportiu, que el converteix en el SUV més dinàmic que hem provat mai.

Primer finalista: Audi A7 Sportback

L’Audi A7 Sportback és una autèntica obra d’art sobre rodes. Hi ha berlines més esportives, més atrevides, i més transgressores, però cap pot aspirar a respondre tan bé al que és un turisme de gran qualitat com l’A7 Sportback.

L’A7 Sportbac, l’autèntic ‘senyor dels anells’ és un prodigi tecnològic amb un sistema de propulsió 'mild-hybrid' que incorpora tot un arsenal de noves tecnologies que ens fa la vida molt més fàcil a l’hora de posar-nos al volant. Algun dia tots els cotxes s’assemblaran a ell. L’única pega -per a les nostres butxaques- és el seu preu, i per això s'ha de conformar amb la tercera posició del podi.

Segon finalista: Nissan 370Z Roadster

El Nissan 370Z Roadster és un cotxe descapotable i esportiu, de només dues places, amb un motor gasolina de sis cilindres en V (o V6, si ho preferiu) i tracció posterior. En poques paraules, una autèntica ‘rara avis’, un supervivent en perill d’extinció en un món on l’art de conduir està a punt de desaparèixer.

Hi ha molta gent a la que aquest cotxe no li diu res, i ho entenem. És un cotxe políticament incorrecte: estètica radical, sorollós, incòmode, consumeix massa i és poc ecològic. Amb tot, si t’agrada conduir aquest és el cotxe perfecte per dibuixar-te un somriure i fer-te sentir diferent.

El millor cotxe de l’any: Tesla Model S 100D

Un cotxe ecològic i amb un funcionament autònom, amb un interior de luxe i altament tecnològic, una estètica agosarada, 613 quilòmetres d’autonomia i 770 CV de potència elèctrica. A aquestes alçades poc més podem afegir al Model S 100D que ja no sabeu. De fet fins i tot el vam comparar amb un cotxe convencional per veure totes les seves virtuts:

El Model S 100D és el cotxe perfecte, i només hi sabem trobar un parell d’inconvenients. D’una banda, el seu preu: la versió 100D no baixa dels 100.000 euros, i aquesta és una quantitat de diners força important, que l'allunya de les butxaques de la major part de mortals. De l’altra, un problema que no és culpa de Tesla o dels cotxes elèctrics en general, i és que la xarxa de carregadors al nostre país encara no està al nivell dels països més avançats del nord d’Europa com Noruega o Dinamarca.