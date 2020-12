Els 3 millors cotxes del 2020 a l’Ara Motor

2020 ha sigut un any per oblidar en molts aspectes. Un any d’una pandèmia terrible que ha causat desenes de milers de morts i que també ha enfonsat bona part de l’economia catalana. Tot i ser un any de crisi sanitària, social, econòmica i humana, hem decidit intentar tancar-lo amb la màxima normalitat possible i proposar un recull dels millors cotxes que hem provat al llarg d’un atípic 2020 a l’Ara Motor.

En aquest 2020 hem provat models molt interessants, però hem fet una selecció dels millors models provats (hi ha alguns cotxes que no hem pogut provar i per tant no hem avaluat amb prou criteri) basant-nos en una rúbrica de tres apartats com són la relació entre el preu i la qualitat del producte -el que costa i el que ens ofereix a canvi-, la càrrega tecnològica i la capacitat d’innovació en el mercat i, per últim, un aspecte més personal o subjectiu com és el seu grau de confort, habitabilitat i dinamisme en relació amb el consum de carburant i les emissions de cada model.

La nostra rúbrica (puntuació de 0 a 10) Relació preu-qualitat Innovació tecnològica Relació entre prestacions, emissions i consums

La mitjana dels millors models que hem seleccionat surt de la suma d’aquests tres apartats tenint clar que en moltes ocasions són models de segments molt diferents i orientats a públics amb necessitats i perfils molt diferenciats. Això explica que un model molt pràctic, ben orientat i amb un preu competitiu pugui superar en puntuació un cotxe molt més potent i esportiu, però que té un preu molt més elevat o que presenta uns pitjors índexs de consum de carburant i emissions.

Aquest recull dels tres millors cotxes de l’any que hem pogut provar a l’Ara Motor no recull alguns models de tall molt esportiu sorprenentment dinàmics com el Suzuki Swift Sport (però amb una càrrega tecnològica allunyada dels líders), més passionals que racionals com el cas del Ford Puma i el Kia XCeed o autèntics èxits de vendes com els Nissan Qashqai o Nissan Juke. En altres casos, com els del Mazda 3 i Mazda CX-30 o el flamant Seat León i l'Skoda Octavia, els cotxes s’han quedat molt a la vora del grup que encapçala la llista, però no han acabat de donar el pas definitiu en algun dels tres ítems avaluats per situar-se en el grup capdavanter.

En alguns casos el preu -inaccessible per a moltes butxaques-, com en el cas del Mercedes-Benz EQC, l’Audi Q8, el Hyundai Santa Fe o el Ford Raptor, li han restat alguns punts que fan que no figurin en el podi dels millors cotxes de l’any i que hem pogut provar al llarg de 2020, per bé que si el pressupost no és un problema infranquejable, val la pena que considereu. En altres casos, la falta de càrrega tecnològica i elements de confort han penalitzat una de les sorpreses de l’any, el Suzuki Ignis, que sorprenentment no ha quedat massa allunyat del podi amb una nota final mitjana de 7 i que ha sigut la gran revelació de l’any aplicant aquesta rúbrica d’avaluació. En aquest sentit els Hyundai Ioniq EV i Kia e-Niro també han quedat molt a la vora dels llocs d'honor, però o bé el preu en el cas del Kia o la capacitat d'autonomia en el cas de l'Ioniq EV finalment els han deixat fora del podi.

Al llistat hi han alguns il·lustres ignorats com ara el Tesla Model 3, els Peugeot 2008 i 208, el Toyota GR Yaris o el Cupra Formentor, tots ells models que voldríem haver provat i analitzat adequadament aquest 2020 però que per algun motiu o altre no ho vam poder fer, i no ens sembla ètic analitzar i puntuar un model del qual no hem comprovat tot el potencial i possibilitats. Esperem que de cara a l’any 2021 les condicions sanitàries permetin fer moltes més proves i analitzar a fons aquests vehicles.

Per acabar, i abans d’analitzar el podi dels millors cotxes que hem provat al llarg de 2020, val la pena destacar que per primer cop trobem totes les opcions mecàniques, carrosseries i diferents rangs de preu entre els vehicles guanyadors, una varietat que permet que diferents perfils de conductors puguin trobar el vehicle que més s’ajusta a les seves necessitats.

Primer finalista: empat tècnic entre Rav4 (7/8/7) i Sèrie 3 Touring (6/8/8)

Tot i ser models molt diferents, el Toyota Rav4 i el BMW Sèrie 3 Touring 330d empaten en el tercer lloc del podi. El Toyota Rav4 és un SUV o totcamí híbrid (enguany ha d’arribar la versió híbrida endollable o PHEV) amb una estètica imponent i un rang de preu d’entre els 33.000 i els 43.000 euros, descomptes promocionals a banda. Tot i ser una quantitat important de diners, el Rav4 és el SUV híbrid amb millor relació qualitat/preu del mercat, una mecànica potent i estalviadora i una qualitat percebuda força elevada.

A més, el Rav4 és un dels models actuals que millor integra les mecàniques híbrides, és a dir, el maridatge i gestió electrònica dels dos motors (elèctric i gasolina) per obtenir una potència combinada de 218 CV i un bon sistema de seguretat que inclou el paquet Toyota Safety Sense amb detecció de vianants i ciclistes, programador de velocitat actiu, avisador de canvi de carril i detector de senyals de trànsit, entre d'altres. Això sí, els compradors més tecnòfils poden trobar que el funcionament de la pantalla i el sistema d’infoentreteniment són una mica més lents que els d'algun dels seus rivals, o que el consums (el fabricant promet uns 5,5 L/100 km) s’eleven fins als 7 o 7,5 litres en condicions reals sobretot si circulem per carreteres ràpides i autopistes.

Per un altre cantó, i empatat a punts amb el Toyota Rav4, trobem el nou Sèrie 3 Touring, en la seva versió 330d xDrive, és a dir, amb motor dièsel i sistema de tracció integral. Sí, pot semblar una bogeria que en ple 2020 BMW es llenci a comercialitzar un cotxe dièsel amb motor de sis cilindres i que a sobre nosaltres el considerem un dels millors cotxes de l’any, però la realitat és que aquesta mecànica està plenament homologada i és encara avui la primera opció pels conductors que han de fer molts quilòmetres per autopista o autovia.

La nova generació del Sèrie 3, la joia de la corona de BMW, és més digital, connectada i segura que mai gràcies a una important càrrega tecnològica. D’entrada val a dir que el Sèrie 3 Touring és un cotxe car (aquesta versió 330d xDrive de 265 CV costa 59.000 euros) però no ho és més que cap Volvo, Audi o Mercedes-Benz amb potència i equipament similar i a sobre resulta el més dinàmic de tots. A més, el Sèrie 3 Touring ofereix molt espai al seu maleter, amb 500 L de capacitat, i un consum de carburant inferior als 6 litres cada 100 quilòmetres, un registre fantàstic per a una mecànica que BMW encara creu que té força recorregut comercial.

Nota final: 7,33 (en els dos casos)

Segon finalista: Kia Proceed (8/7/9,5)

Veure un Kia en una posició de privilegi hauria sigut una sorpresa fa uns anys, però avui ja no ho hauria de ser per a ningú. El coreà presenta uns preus ajustats (entre els 26.000 i els 31.000 euros, descomptes promocionals a banda), cosa que el converteix en el model de tall esportiu o cupè i carrosseria familiar més assequible del mercat.

A un preu força ajustat cal sumar-hi un bon sistema d’infoentreteniment, ajudes a la conducció i càrrega de seguretat notables (detector d'angles morts, avís de canvi de carril, assistent de frenada automàtica amb detector de vianants…) que li fan obtenir un 7 en aquest segon apartat, i molt d’espai interior, que permet encabir adults a les places posteriors i mantenir un bon maleter amb 594 L de capacitat.

Per acabar cal destacar que ens va sorprendre molt la polivalència i les capacitats dinàmiques d’aquest model gràcies al sorprenent motor gasolina de 204 CV i la seva nova caixa de canvis automàtica de doble embragatge, prestacions que van demostrar que comoditat, habitabilitat i un comportament dinàmic poden anar lligats en un mateix producte. No ens enganyem: el Kia Proceed està orientat a un perfil de comprador actiu, jove i dinàmic, molt característic del mercat europeu.

Nota final: 8,16

El guanyador: Honda e (6/10/9)

L’Honda e és el primer elèctric de la història de la marca japonesa i tot i tenir un preu de compra un punt elevat, d’entre els 32.000 i els 37.000 euros (cosa que li serveix per treure un 6 en aquest apartat), destaca per la seva càrrega tecnològica, que és, de llarg, la més innovadora del segment i una de les millors que hem provat mai. Retrovisors digitals, connexió HDMI per connectar-hi la videoconsola, el millors sistema d’infoentreteniment del moment, fins a cinc pantalles digitals al quadre d’instruments… Tot aquest arsenal tecnològic li fa obtenir una puntuació de 10, el màxim possible, en aquest apartat.

A més, l’Honda e és un cotxe amb prou espai per a quatre ocupants (no hem de perdre de vista que és un model urbà) i obté un consum elèctric d’uns 19 kWh/100 Km, cosa que el converteix en un cotxe de zero emissions que obté un bon resultat de consum -elèctric- i oferint unes bones sensacions dinàmiques gràcies al seu motor posterior i la tracció posterior. La seva velocitat punta de 145 km/h és més que suficient si volem circular per autopista, on el vehicle manté un confort i un comportament impecables, per bé que en aquests registres l’autonomia real del cotxe es veu limitada.

A més, l’Honda e disposa de totes les ajudes a la conducció que puguem imaginar, com ara programador actiu de velocitat, reconeixement automàtic de senyals, frenada automàtica amb detector de vianants, sistema d’aparcament automàtic, canvi automàtic de llums llargues i curtes, càmeres amb visió en alta resolució, sistema de so d’alta qualitat, seients amb calefacció o avisador de canvi de carril, entre d'altres.

Nota final: 8,33