El dièsel, en caiguda lliure: només representa el 38% dels cotxes nous

Les preferències dels compradors espanyols a l’hora d’escollir cotxe nou han donat l’esquena al dièsel per primer cop en el segle XXI. Cal remuntar-se més de vint-i-cinc anys per trobar unes xifres de matriculacions de cotxes dièsel de menys del 40% del total a l’estat espanyol, on fins fa pocs anys el dièsel era l’estrella indiscutible del mercat.

A la caiguda del dièsel hi ha contribuït diversos factors, que van des de l’esclat dels escàndols relacionats amb les emissions fraudulentes, passant per l’aparició de nous models elèctrics més econòmics i amb autonomia suficient sense oblidar un cert canvi de paradigma entre els compradors més joves: la majoria de conductors ‘millenials’ (o menors de 40 anys) prefereixen cotxes híbrids o elèctrics als tradicionals cotxes amb mecànica gasolina i sobretot, dièsel.

En els dos primers mesos de l’any, els dièsel només representen el 38% de noves matriculacions, enfront el 56’4% de cotxes que utilitzen la gasolina i el progressiu increment d’elèctrics i híbrids, que ja es consoliden amb un 5’5% de les noves matriculacions. És a dir, dels 200.000 cotxes venuts a Espanya durant els dos primers mesos de 2018 menys de quatre de cada deu utilitzen el dièsel. Aquest percentatge cau encara més a les grans ciutats com Madrid o Barcelona, on el dièsel ha perdut gairebé tot el favor dels compradors a les grans ciutats, i les matriculacions de cotxes dièsel cau fins representar poc més del 30% del total de cotxes nous.

Les mesures i les restriccions de circulació per raons mediambientals a les dues grans ciutats espanyoles han esperonat la venda de cotxes nous a Madrid i Barcelona, ceritficant el canvi de paradigma: el gruix dels nous cotxes matriculats majoritàriament utilitzen mecàniques gasolina i cada cop més d’alternatives com el gas liquat de petroli (GLP) i el gas natural comprimit (GNC) o les plataformes i mecàniques híbrides.

Seat ha anunciat aquesta setmana que ha multiplicat per deu les vendes dels seus cotxes TGI -és a dir, que funcionen amb gas natural- durant els dos primers mesos de 2018, i que les vendes d'aquest tipus de vehicles amb etiqueta ecològica ja representen el 10% de les matriculacions totals el León, el seu cotxe estrella.

Significa aquest canvi de tendència que el dièsel desapareixerà definitivament de les carreteres a l’estat espanyol? “El dièsel no deixarà d’existir d’un dia per un altre, encara que es prohibeixi la seva venda a cinc o set anys vista”, ens apunta un comercial d’una de les marques líders a Catalunya. “És cert que els compradors més joves i urbans no demanen gaire el dièsel, però mentre existeixi demanda i els fabricants no hagin amortitzat les inversions per complir amb l’actual normativa mediambiental, vendrem cotxes dièsel”.

Amb tot, la tendència del nostre mercat apuntala una davallada proegressiva de la demanda de cotxes dièsel durant aquest 2018, sobretot en els segments de cotxes urbans, utilitaris i compactes (és a dir, els cotxes de 4 metres o menys), centrant la pervivència d’aquest combustible en els cotxes més grans i pesants com ara totcamins i totterrenys o grans berlines de tall familiar.