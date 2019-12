Els 10 cotxes elèctrics més esperats del 2020 (per a totes les butxaques)

Un any més la transició cap al cotxe elèctric i de zero emissions avança amb pas ferm i decidit. Les grans marques preparen un desembarcament important de cotxes nous amb preus que oscil·len entre els 18.000 i els 100.000 euros. Descobrim quines seran les novetats que veurem circular per les nostres carreteres aquest 2020, sense oblidar el rànquing dels 5 cotxes elèctrics més barats del mercat que podem adquirir encara avui.

Info Els 5 cotxes elèctrics més barats del mercat

Honda e (34.800 euros)

L’Honda e és un petit cotxe elèctric urbà d’estil retro o vintage que ha sigut molt ben acollit per la crítica especialitzada i el públic en general. El fet de prescindir de retrovisors convencionals, i haver-los substituït per càmeres i pantalles integrades als panells de les portes, o la seva estètica simpàtica i juganera, l’han convertit en un dels models més esperats dels últims temps.

El nou Honda e de 100 kW (136 CV de potència convencionals) tindrà un preu base de 34.800 euros al nostre mercat, però un cop aplicats els descomptes i les ajudes institucionals com el Pla Moves, amb un pressupost de 45 milions d’euros per incentivar la compra d’un cotxe elèctric, el preu final serà de 29.300 euros a l’estat espanyol.

La seva autonomia final serà superior als 200 quilòmetres, més que suficients per a un ús urbà i diari del vehicle, i té l’atractiu del seu sistema de càrrega ràpida, que permetrà recuperar el 80% de l’autonomia del cotxe en només mitja hora. Per si faltava alguna raó, l'Honda e serà un cotxe de tracció posterior, cosa que el farà més divertit i reactiu al volant.

Mini Cooper SE (33.950 euros)

El primer Mini de zero emissions utilitza un motor elèctric de 184 CV i 270 Nm de parell que envia la potència a l’eix davanter (com qualsevol altre Mini) i promet una autonomia de fins a 270 quilòmetres gràcies a les seves bateries de liti amb 32,6 kWh de capacitat.

Elèctric o no, l’element que històricament ha caracteritzat els Mini ha sigut el dinamisme, i aquest Cooper SE no n'és cap excepció. El fet de col·locar les bateries del cotxe a terra permet que el centre de gravetat sigui extraordinàriament baix, i això afavoreix la tracció i estabilitat d’un cotxe pensat per passar-s'ho bé al volant. De fet, aquest Cooper SE pot accelerar de 0 a 100 en 7,3 segons i té una velocitat punta de 150 km/h, cosa que assegura diversió al volant.

El Cooper SE es pot carregar en qualsevol endoll domèstic, en punts Wallbox i en llocs de càrrega ràpida de fins a 50 kW, on pot recuperar el 80% de la càrrega energètica en només trenta-cinc minuts d’espera. El preu final (descomptes promocionals a banda) a l’estat espanyol serà de 33.950 euros.

Seat Mii Electric (19.000 euros)

El nou Mii Electric utilitza un propulsor elèctric de 61 kW de potència, l’equivalent a uns 82 CV convencionals, i té un parell màxim de 210 Nm, cosa que li permet accelerar de 0 a 100 en 12 segons i assolir una punta de velocitat de 130 km/h. A més, tindrà unes bateries de 36,8 kWh de capacitat, que li permeten arribar a una autonomia de 265 quilòmetres, i un sistema de recàrrega ràpida que pot alimentar el 80% de la capacitat en només mitja hora.

El preu de venda final serà d’uns 19.000 euros, cosa que el converteix en un dels cotxes elèctrics més assequibles del mercat. Tot i el seu preu relativament baix, el Mii Electric s’orientarà al sector del cotxe compartit o car sharing en entorns bàsicament urbans.

Volkswagen ID.3 (30.000 euros)

El nou ID.3 estrena el nou logo de Volkswagen i té un llenguatge estètic no gaire diferent del que es podia intuir sota el seu camuflatge. Aquest model fa 4,26 metres de llarg, 1,81 d’ample i 2,76 d’alt, unes mides força semblants a les d'un Golf convencional. A més, el nou cotxe elèctric alemany presenta un maleter de 385 litres de capacitat i el pes mínim és de 1.719 kg.

Mecànicament, aquest ID.3 tindrà una potència de 204 CV i tres nivells d’autonomia fixats en 330, 420 i 550 quilòmetres, unes xifres que el fan més que raonable i aprofitable per a un ús urbà i diari. Les bateries, de 45, 58 i 77 kWh, respectivament, es carreguen al 80% en tan sols trenta minuts en un lloc de càrrega ràpida de 100 kW.

A la cúpula de Volkswagen estan convençuts que l’ID.3 serà un autèntic èxit de vendes, tal com demostren els més de 20.000 clients que ja han pagat per reservar-ne un al Vell Continent. I és que les versions bàsiques de l’ID.3 tindran un preu de compra inferior als 30.000 euros, un detall que animarà les vendes d’aquest compacte elèctric.

Seat el-Born (30.000 euros)

El nou el-Born no és ben bé un turisme convencional ni un SUV: és una mena de crossover o vehicle elevat, pensat per entrar a l'habitacle i sortir-ne o carregar el maleter amb facilitat i oferir un espai interior prou diàfan per cobrir les necessitats de la major part dels conductors. A alguns també ens ha semblat reconèixer-hi algun detall estètic que ens recorda l'Altea, el monovolum compacte ja desaparegut del fabricant del Baix Llobregat.

La versió definitiva d'aquest model elèctric es començarà a fabricar a Zwickau, a Alemanya, el 2020, i anirà amb un paquet de bateries d'alta capacitat de 62 kW que ofereixen 420 quilòmetres d'autonomia i que es poden carregar en només 47 minuts. A més, el nou motor elèctric de 150 kW (uns 204 CV) li permet accelerar de 0 a 100 en només 4,7 segons, amb un autèntic arsenal tecnològic i de seguretat que li permeten arribar al nivell 2 en l'escala de conducció autònoma.

Amb tot, el nou el-Born no deixa de ser un model molt semblant al ja esmentat Volkswagen ID.3, perquè utilitza la mateixa plataforma modular MEB i la mateixa mecànica que el cotxe alemany. Sortirà al mercat uns mesos després que l’ID.3, i s’espera que a un preu molt semblant (és a dir, una mica inferior als 30.000 euros).

BMW iX3 (45.000 euros)

El BMW X3 és el SUV compacte de la marca, líder del segment dels totcamins premium, i la versió iX3 no deixa de ser una preparació ecològica del tot elèctrica d’aquest model. De fet, a primer cop d’ull costa diferenciar l’iX3 d’un X3 convencional: tan sols la calandra, les llandes i diversos detalls de color blau en denoten la particularitat ecològica i elèctrica.

Aquest totcamí elèctric, que arribarà al nostre mercat el 2020, disposa d’un motor elèctric de 200 kW capaç d’oferir uns 270 CV convencionals i, associat a unes bateries de gran capacitat de 70 kWh, promet autonomies teòriques superiors als 400 quilòmetres en cicle WLTP.

L’iX3 promet una capacitat de càrrega ràpida perquè, segons la marca de Munic, la bateria d'aquest totcamí elèctric es podrà carregar del tot en tan sols mitja hora en cas d’utilitzar una estació de càrrega ràpida de 150 kW. Malauradament, BMW no ha confirmat encara el preu del seu SUV elèctric, tot i que en cap cas serà inferior als 45.000 euros.

Tesla Model Y (35.000 euros)

Tesla ja ha presentat oficialment el nou Model Y, un SUV elèctric que aprofita la plataforma i els elements mecànics i tecnològics de l'actual Model 3 per oferir un producte cridat a ser un autèntic èxit de vendes. I és que el Model Y tindrà un preu base al mercat nord-americà de només 39.000 dòlars, cosa que el converteix en un dels totcamins elèctrics amb més bona relació qualitat-preu del mercat. Amb tot, el Model Y costarà 56.900 euros a casa nostra, perquè no està previst que d'entrada ens arribi la variant d'accés amb tracció posterior, 370 quilòmetres d'autonomia i uns 200 CV de potència que costarà 39.000 dòlars als Estats Units.

La marca californiana no ha volgut confirmar les potències definitives del seu SUV elèctric, com tampoc no ha dit les mides del cotxe de producció, per bé que ja ha assegurat que el maleter tindrà una capacitat de 1.868 litres amb els seients posteriors plegats. El Model Y no fa cap gran revolució estètica, sinó que segueix els postulats de disseny dels Model 3, Model S i Model X. De fet, el nou Model Y no deixa de semblar el germà petit del Model X, tot i que a diferència d'aquest no va amb portes que s'obren en forma d'ales de gavina.

Mercedes-Benz EQC (77.425 euros)

El primer cotxe elèctric de Mercedes-Benz ja té preu. I serà elevat: Mercedes-Benz demana 77.425 euros per a les versions bàsiques del nou EQC, el SUV elèctric que vol posar en qüestió el domini del Tesla Model X, uns 10.000 euros més car que el nou totcamí alemany.

El nou EQC fa 4,77 metres de llarg, 1,88 d’ample i pesa més de 2.200 quilos, que es mouen gràcies a dos motors elèctrics –un sobre cada eix– que alimenten les quatre rodes de manera independent (amb un repartiment del parell vectorial independent depenent de les necessitats de tracció del vehicle) i sumen una potència total combinada de 300 kW, l’equivalent a uns 408 CV de potència tradicionals i un espectacular parell de 765 Nm. Aquesta potència permet que l’EQC acceleri de 0 a 100 en 5,1 segons, i té una velocitat punta limitada electrònicament als 180 km/h.

El nou EQC es carrega del tot en unes onze hores en un punt de càrrega normal, però gràcies a la seva compatibilitat amb sistemes de corrent altern i de càrrega ràpida de 110 kW pot arribar a carregar fins al 80% de les bateries en només quaranta minuts.

Fiat 500e (24.000 euros)

Encara no sabem gaires coses de la versió elèctrica del mític model italià, més enllà de les intencions de la marca italiana. I és que Fiat sap que l'hàbitat natural del 500, el seu gran èxit comercial, és la ciutat. En aquest sentit, la marca torinesa comercialitzarà un 500 totalment elèctric l'any 2020.

No s'acaba aquí l'electrificació de Fiat, perquè l'any vinent també comercialitzarà una versió mild-hybrid del 500. Amb aquesta aposta per la mobilitat sostenible Fiat vol mantenir el control d'un segment que monopolitza amb un terç total de les vendes mundials.

Desgraciadament, Fiat ja ha publicat el preu de venda final del primer 500 elèctric, i no és ni de bon tros tan assequible com la resta de la gamma del mític model urbà italià. El 500e costarà 24.000 euros (descomptes promocionals al marge), i les versions més potents i amb més autonomia arribaran a costar 32.000 euros, un preu ja considerable per a un vehicle de les seves dimensions.

Skoda Citigo iV (17.000 euros)

El Citigo iV és el primer cotxe totalment elèctric de la història de Skoda, i pren el nou cognom iV que identifica els models electrificats de la marca txeca. Aquest nou cotxe urbà, de només 3,6 metres de llarg, arriba als 80 CV de potència i té una autonomia de 266 quilòmetres gràcies a les seves bateries de 36,8 kWh.

Amb aquesta potència i autonomia, el petit urbà txec (que comparteix plataforma i aposta mecànica amb el Mii elèctric) accelera de 0 a 100 en 12,5 segons i arriba a una velocitat punta de 130 km/h, i les versions més equipades, anomenades Ambition, disposaran d'un punt de càrrega ràpida CCS que permetrà carregar el 80% de la bateria en només una hora. En un punt de càrrega domèstic de 2,3 kW, en canvi, el nou Citigo iV trigarà gairebé 13 hores a carregar-se del tot.

El nou Citigo iV, que es fabricarà a la planta de Skoda a Bratislava (Eslovàquia), tindrà un preu base d'uns 17.000 euros, tot i que moltes de les unitats fabricades es destinaran a plataformes i empreses de cotxe compartit.