Per què els cotxes autònoms també tenen accidents?

L’accident mortal d’aquesta setmana als Estats Units ha encès totes les alarmes. Els cotxes autònoms són segurs? Haurien de poder circular per trànsit obert i real quan encara estan en fase de proves?

Anem a pams, però: a falta de conèixer el resultat de les investigacions policials, les primeres informacions apunten que l’accident del Volvo XC90 autònom utilitzat per Uber no va poder detectar la víctima ja que aquesta va creuar per un lloc no senyalitzat, en condicions d’escassa visibilitat i amb poca llum, i els mecanismes de detenció del cotxe no van actuar correctament.

De fet aquest és el gran taló d’Aquil·les dels cotxes autònoms. Els vehicles autònoms graven i veuen el seu entorn mitjançant un segui de càmeres, radars i fins i tot làsers lidar, en processen tota la informació rebuda i prenen decisions adequades a les necessitats reals de circulació en cada moment.

Els cotxes autònoms fins i tot poden adaptar la seva velocitat les condicions meteorològiques de cada moment, o analitzar i interpretar les senyalitzacions provisionals o les zones d’obres, però és cert que és en conducció nocturna i zones poc o mal il·luminades on els cotxes autònoms encara són menys efectius tal com demostra el tràgic accident d’Arizona.

A més, els cotxes autònoms encara no són del tot pràctics en algues condicions de circulació real sobretot quan comparteixen el carrer amb conductors humans. Per exemple, un conductor humà que vulgui incorporar-se a les Rondes de Barcelona en plena hora punta ha de 'ficar el morro’ (perdoneu l’expressió) si vol entrar en algun moment a la via principal. De la mateixa manera un conductor humà acaba aprofitant la picaresca per entrar en una rotonda amb circulació densa, encara que contradigui el codi de circulació. Un cotxe autònom no està programat per saltar-se el codi i les normes de circulació, i podria provocar col·lapses monumentals a les entrades de les Rondes, per exemple.

Amb tot, el cotxe autònom segueix el seu camí i acabarà sent una realitat a les carreteres catalanes en poc més d’un lustre. Tot i el desgraciat accident mortal de la ciutat de Tempe (suburbi de Phoenix, Arizona) els cotxes de nivell 5 sobre 5 de conducció autònoma -és a dir que no necessitaran intervenció humana i ni tan sols tindran volant o pedals- seguiran sent més segurs que els humans, tal com sempre ha sostingut Elon Musk, fundador i president de Tesla. Probablement si la ciclista no hagués creuat el carrer per una zona no senyalitzada i ho hagués fet pel pas de vianants degudament senyalitzat i Il·luminat el cotxe autònom o l’operari que circulava dins haurien pogut evitar l’accident. I és que el cotxe autònom no va veure la senyora, però l’operari d’Uber que anava al volant tampoc ho va fer.

Bé és cert que l’any 2016 ja va haver un primer mort als Estats Units, quan el propietari d’un Tesla Model S va patir un xoc amb un camió en una carretera secundaria mentre veia una pel·lícula. En aquell cas, però, el conductor no hauria d’haver fet servir l’Autopilot en una carretera secundària i encara menys desatendre’s del volant en un cotxe de nivell 2 sobre 5 de conducció autònoma.

Ara mateix l’únic debat possible és si els cotxes autònoms estan prou preparats no per circular de forma segura, si no per fer-ho envoltats d’humans que canvien de direcció de sobte, que circulen pel carril central de l’autopista, que avancen per la dreta, que s’equivoquen al volant, que no mantenen la distància de seguretat o que no respecten semàfors i passos de zebra. Els cotxes autònoms de moment només segueixen unes regles que no es salten mai, i precisament aquesta realitat potser no els fa adequats encara per moure’s en el món dels humans.