5 cotxes anticrisi per poc més de 10.000 euros

Ara fa un parell de mesos, en el moment més crític de la crisi sanitària del coronavirus, vam fer un reportatge en què ens preguntàvem si ara era un bon moment per comprar un cotxe nou i us vam apuntar que, si bé no podem esperar una davallada molt alta del preu dels cotxes nous, sí que es produiran ajustaments de preu interessants, sobretot en els cotxes que els concessionaris ja tinguin en estoc (bé siguin nous, de km 0 o de gerència) des d’abans de l’estat d’alarma i que, per tant, els venedors vulguin facilitar-ne la sortida comercial.

En aquesta ocasió volem fer una repassada als cotxes nous amb millor relació qualitat-preu del mercat i enfocant a les diverses opcions i perfils de compradors, intentant mantenir el preu final (promocions comercials i descomptes al marge) poc per sobre dels 10.000 euros. Evidentment en aquest rang de preus no trobarem vehicles gaire tecnològics ni farcits d’extres, però de ben segur que us sorprendrà descobrir models interessants per un preu més ajustat del que podríem pensar.

Dacia Sandero, el rei del ‘low cost’

És el cotxe més venut en el canal particular a Catalunya, i ho és per diversos motius. La primera clau de l'èxit del Dacia Sandero és el preu, que es mou al voltant dels 10.000 euros i permet que molts compradors no hagin de finançar una gran quantitat per adquirir un cotxe nou i que molts particulars fins i tot puguin optar per pagar el cotxe al comptat. I això, en un país que trigarà a recuperar-se del tot del cop que està suposant la crisi sanitària i econòmica del covid-19 i els elevats índexs d'atur, és realment rellevant: el sou mitjà a Catalunya avui dia se situa al voltant dels 1.700 euros bruts al mes, i no sembla que les coses hagin de millorar gaire en el futur immediat.

El Dacia Sandero fa bo allò del "bo, bonic i barat": per uns 11.000 euros ja podem adquirir una unitat amb un bon equipament de sèrie que inclou llandes de setze polzades, pantalla tàctil de set polzades amb compatibilitat Apple CarPlay i Andoid Auto que supleixen la funció del navegador, climatitzador i seients i volant regulables en altura, entre altres prestacions. Si busqueu un preu ajustat, ningú us donarà més per menys.

Ford Fiesta, eternament jove

Hi ha pocs models al mercat amb la història i el llinatge del Fiesta, que porta 40 anys sent una referència del segment B europeu. Disset milions d’unitats venudes després, el Fiesta es manté com una opció atractiva i econòmica. Si voleu un cotxe amb un xassís de qualitat, un bon maleter (300 litres de capacitat), àgil i dinàmic, el Fiesta és la millor opció del segment, amb uns preus que oscil·len entre els 12.500 i els 14.650 euros que costen les versions de gasolina de 70 i 100 CV, respectivament.

El Fiesta disposa d’una plataforma nova, amb un xassís més rígid i una direcció encara més directa, que promet millors sensacions dinàmiques i més estabilitat del conjunt. A més, la nova generació del Fiesta té una àmplia gamma de motors dièsel i benzina amb potències que oscil·len entre els 70 i els 140 cavalls, i poden anar associats a canvis manuals o automatitzats, sempre de sis velocitats.

Kia Ceed Tourer, per a famílies dinàmiques

Si busqueu un cotxe de tall familiar, amb un maleter immens de 625 litres de capacitat, disseny atractiu i a un preu assequible, Kia té la resposta. El Ceed Tourer és la variant familiar del Ceed, un dels compactes amb millor relació qualitat-preu del mercat.

El Ceed Tourer Concept amb motor gasolina de 100 CV té un preu de 14.500 euros, i el de 120 CV puja fins als 16.000 euros, però cal destacar que Kia és una de les marques que més ofertes i descomptes estan oferint als seus compradors.

Dacia Duster, per als enamorats de l’estètica SUV

Els SUV són els cotxes de moda en el mercat, i això fa que siguin sensiblement més cars que els turismes convencionals: pràcticament és impossible trobar unitats ben equipades per sota dels 20.000 euros.

El Duster és una excepció a la norma i disposa de motors dièsel, gasolina o GLP i sistemes de tracció davantera i total. El Duster manté l’essència de sempre amb nou equipament mai vist a la marca, com ara el climatitzador automàtic, noves ajudes a la conducció (control de descens, arrencada en pujada, etc.), una nova càmera d’aparcament amb vista zenital de 360 graus i fins i tot una brúixola i un gràfic amb la inclinació del vehicle per optimitzar-ne el rendiment fora de l’asfalt. Pel que fa als preus, podem trobar un Duster amb motor gasolina de 100 CV per només 11.600 euros, mentre que les versions GLP amb etiqueta ecològica costen 13.700 euros (descomptes promocionals a part).

Renault Twizy, un elèctric molt econòmic

El vehicle elèctric més barat que hi ha actualment al mercat és el petit Renault Twizy, que en la versió Life 45 arrenca des de només 7.305 € i ofereix una autonomia de 100 km. Això sí, la velocitat està limitada a 45 km/h i per accedir a la versió superior –que arriba als 80 km/h i té una autonomia de 90 km– hem de pagar 8.015 €.

D’acord, el Twizy no és el cotxe elèctric més gros (o més bonic) del mercat, però és una alternativa intel·ligent i sostenible per a la mobilitat urbana, gràcies a les seves mides (2,32 metres de llarg) i a la seva agilitat i lleugeresa (pesa menys de 500 quilos), cosa que permet un ús intensiu en entorns urbans molt aprofitable.

Altres opcions

Evidentment, en el mercat podem trobar algunes unitats amb una molt bona relació qualitat-preu i que probablement podreu negociar una mica per rebaixar-ne la xifra final. Segment a segment, podem trobar opcions molt intel·ligents, com el nou Opel Corsa (disponible a partir dels 12.400 euros), el Suzuki Swift (13.670 euros), el Hyundai i20 (12.595 euros) o l’Skoda Fabia (a partir d’11.900 euros). En tots els casos parlem de versions bàsiques amb motors de gasolina amb potències d’entre 70 i 95 CV, suficient per moure un utilitari del segment B.

Més complicat és trobar un rival al Dacia Sandero. Potser el mític Fiat Panda (12.200 euros) és l'oponent més directe del Sandero, tot i ser una mica més petit que el vehicle romanès. Aquí també podem incloure-hi cotxes urbans (més petits que el Sandero) com el Kia Picanto (10.704 euros) –més enfocat a un ús urbà i juvenil–, tot i que no seria un cotxe tan polivalent com el romanès.

En el segment dels SUV o totcamins també existeixen algunes alternatives al Duster, com ara el Hyundai Kona (a partir 16.500 euros) o el Citroën C3 Aircross (16.750 euros), en tots dos casos una mica més ben equipats que el cotxe romanès i amb motors gasolina de 110 o 120 CV.

Pel que fa als cotxes de tall familiar, podem trobar alternatives al Ceed Tourer com ara el Fiat Tipo SW (17.800 euros), però en el segment dels cotxes elèctrics no trobareu cap cotxe tan competitiu com el Twizy. Si busqueu un elèctric més gros, el Seat Mii elèctric (18.490 euros) és l’opció més econòmica en aquest moment.