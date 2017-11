Les bateries catalanes de Tesla

Ficosa és una companyia catalana fundada al 1949, i actualment ubicada a Viladecavalls (Vallès Occidental), des de fa pocs mesos filial de Panasonic, principal soci tecnològic de Tesla, el gran referent mundial de la mobilitat elèctrica i autònoma.

En els seus inicis Ficosa es dedicava al cablejat d'automòbils, però des de fa un temps l'empresa catalana es va especialitzar en els sistemes BMS, un software que controla i gestiona la càrrega de les bateries i assegura que durant els processos de recàrrega la temperatura sigui l'adient o que no es produeixi una pujada de tensió que podria esdevenir crítica. L'altre funció del BMS és controlar el sistema de càrrega regenerativa procedent de l'energia cinètica del mateix cotxe en les frenades (també conegut com KERS) per emmagatzemar-la i reutilitzar-la per alimentar el motor elèctric del vehicle.

Després de l'absorció per part de Panasonic, Ficosa ha obert el seu ventall de clients a tota una sèrie de marques, com ara Toyota, Ford, Nissan, Honda i Tesla

En aquest context, i gràcies a l'aliança entre Panasonic i Tesla, l'empresa catalana es convertirà en l'encarregada de produir els sistemes BMS de les bateries que utilitzaran els cotxes elèctrics de la marca d'Elon Musk. De fet, està previst que els moderns sistemes BMS del camió autònom Semi o del futur superesportiu Roadster siguin fabricats a Catalunya, com ara els que ja utilitza el Model 3, que ja es fabrica als Estats Units.