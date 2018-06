Yamaha Tracer 900: camins infinits

Una moto turística, pensada perquè faci quilòmetres i més quilòmetres, no té per què ser avorrida. Aquest és el criteri que Yamaha va voler aplicar al model Tracer 900 quan el va treure al mercat fa tres anys. Ara havia arribat el moment d’actualitzar-lo, tot i que no era gens urgent, ja que aquest producte continuava sent plenament vigent. 35.000 unitats venudes després, la nova versió d’aquesta Sport Tourer ha volgut incidir en la millora de la comoditat per als usuaris, sense renunciar a cap dels valors dinàmics que han marcat fins ara la personalitat d’aquesta moto.

El motor de la Tracer 900, un tres cilindres de 847 cc, continua sent el seu principal punt fort. Aquest propulsor, que ja coneixíem del model MT 09, té un caràcter més dolç en aquesta versió que no pas quan va ancorat al xassís del model del qual prové. Això és possible gràcies en part a l’embragatge antirebot, però sobretot a la gestió electrònica d’aquest grup motriu, que permet graduar el control de tracció i triar entre tres mapes de conducció diferents. El motor és tan suau i progressiu que podem aprofitar-ne els 115 cavalls fins i tot quan el fem girar a poques revolucions. La precisió i escalonament del canvi de marxes són deliciosos; si volem treure’n tot el suc n’hi ha prou amb fer servir el selector de relacions amb el sistema quick-shift, que -a partir d’unes voltes determinades- permet anar augmentant les marxes sense haver de tocar l’embragatge ni tallar la sol·licitud sobre el puny del gas, com si fos una moto de competició. Molt divertit, útil i descansat.

Però on notem encara més aquests canvis, fins i tot si de tant en tant volem fer una conducció una mica més esportiva, és a l’hora de valorar el comportament en marxa d’aquesta Yamaha. Els enginyers de la casa d’Iwata han fet alguns canvis a la forquilla i a l’amortidor posterior, que admeten diversos ajustaments per adaptar el comportament de la moto a la morfologia de l’usuari i, sobretot, al seu estil de conducció.

La Tracer 900 és prou àgil malgrat que pesa 214 quilos i té un seient d’alçada considerable. Aquesta qualitat fa que a l’hora conduir per ciutat no presenti cap complicació, tot i que si portem les maletes laterals hem de tenir en compte que l’amplada del conjunt varia substancialment.

Estèticament, la nova Tracer és una mica més dolça que la de primera generació. El disseny, els colors, l’amplada del manillar -una mica més estret-, el seient, el carenat... tot és una mica més turístic en aquesta revisió del model, sense que això impliqui que es tracti d’una moto ensopida, ni molt menys. Aquesta Yamaha, tot i que no té cap estridència, es fa mirar, com he pogut comprovar durant les setmanes que l’he estat provant.

Quan ens situem al manillar d’aquesta moto el primer que veiem és el quadre d’instruments, que proporciona molta informació i té una pantalla que ofereix bona visibilitat encara que li toqui el sol de ple.

La cúpula de protecció aerodinàmica també és diferent, una mica més gran, i ens aporta una cobertura aerodinàmica que, sense ser ideal (si més no per a un conductor com jo, d’una morfologia força gran), fa el seu paper en les distàncies mitjanes. Tot i així, no ens estalvia haver d’anar-nos aturant de tant en tant per descansar el coll si som de fer tirades llargues. Precisament per a aquesta mena de motoristes aquesta moto té una altra variant: la GT, que incorpora tot allò que es necessita per anar devorant carreteres i carreteres.

El més característic d’aquest altre model, concebut completamet per tirar milles, són les maletes rígides dels costats, que tenen una bona capacitat. Però també destaca la possibilitat de disposar de punys i seient calefactats, un detall que s’agraeix molt en segons quines destinacions del viatge. Si la ruta triada inclou molts trams d’autopista ens anirà molt bé el control de velocitat de creuer, un argument més per convertir-nos en els reis de la carretera dalt d’aquesta moto. Aquesta versió pesa uns 12 quilos més, i val gairebé 1.800 euros més que el model normal.

La nova Yamaha Tracer 900 no posa més límits al nostre viatge ni als propòsits d’aventura que vulguem compartir amb ella, més enllà dels que condicioni la ruta triada.