Volkswagen Polo: l’enemic fraternal del Golf

Tres de cada deu cotxes que Volkswagen ven a l’Estat són del model Polo. Aquest és, per tant, un vehicle molt important per als interessos de la companyia alemanya, i no únicament per aquesta dada. Aquest cotxe, que el fabriquen per a cinquanta països de tot el món a la factoria que la marca té a Landaben (Pamplona), pertany al segment de més volum de vendes del mercat espanyol, i significa entre un 22% i un 25% del total de les transaccions que s’hi fan. Ara arriba la sisena generació del model que, segons aquest constructor, és el més fabricat i exportat del país.

Des que el Polo va néixer, fa ja ¡42 anys!, Volkswagen n’ha col·locat catorze milions a tot el món. Recentment vam tenir ocasió de viatjar fins a Navarra i el País Basc per visitar les naus de la fàbrica d’on surt aquest cotxe, i per poder-lo provar per les sinuoses carreteres que hi ha per allà.

I començarem pel final. El que més ens va agradar va ser, sobretot, el seu caràcter dinàmic, amb un xassís que admet sobradament les prestacions de les motoritzacions més potents de la gamma que coneixem fins ara. Ara estarem pendents del llançament de la versió Gti, que, amb un propulsor d’uns 200 CV, significarà la prova de foc definitiva per a aquest bastidor.

El comportament en marxa del Polo, d’entrada, recorda molt el del Golf. Aquest xassís és tan solvent i sòlid, amb uns nivells de rigidesa tan alts, que la sensació que transmet és de total confiança i seguretat, en combinació amb un treball molt eficient de les suspensions. Pel que fa a la gamma de motors, la nova família del Polo n’inclou cinc de gasolina (dels quals el de 95 CV potser sigui la referència, pel que fa a volum de vendes), dos dièsel i un interessant propulsor de GNC que promet una autonomia espectacular, que caldrà comprovar.

Aquesta desproporció entre la quantitat d’opcions de gasolina i dièsel obeeix a dos factors. D’una banda, el declivi de la demanda d’aquests últims, tot i la millora en els nivells d’emissions de Nox, i d’una altra, que el 70% de les vendes del sector al qual pertany el Polo les protagonitzen cotxes moguts per motors de benzina.

Al nostre entendre, una vegada més el motor de 65 CV es queda una mica curt per a segons quines exigències més aviat extremes. I aquest és el quid de la qüestió. El problema no rau en el propulsor, sinó en l’ús al qual el destinem. Aquest és un cotxe amb vocació ciutadana, que també pot sortir airosament d’una conducció fora d’aquest entorn... puntualment. Però si el que busquem és fer quilòmetres i quilòmetres, milers de revolts i pujar i baixar ports de muntanya un darrere l’altre pràcticament cada dia, aquesta no és la millor opció, tot i que és capaç de fer-ho esporàdicament.

Si la necessitat és aquesta, aleshores cal optar per motoritzacions de més potència (tenint en compte que parlem de grups propulsors de tres cilindres)... o anar directament a un altre model, com el Golf. Però si el que busquem és un cotxe eficaç, solvent, còmode i àgil per al dia a dia ciutadà, útil per a enllaços interurbans, la tria és totalment encertada.

Un cotxe per als joves

Tenint en compte que la majoria de compradors del nou Polo tindran menys de 24 anys, a VW han sustentat la seva proposta sobre quatre pilars: un disseny molt juvenil (inspirat d’alguna manera en l’Arteon, que evoca el frontal), un cert aire d’esportivitat, moltes opcions de connectivitat (ja vistes al paquet VW Connect en altres models de la marca) i una seguretat totalment garantida.

El nou Polo és vuit centímetres més llarg i sis més ample que la versió anterior. Això millora la posició de conducció -una mica més endarrerida- i, sobretot, l’habitabilitat de les places posteriors. Aquest creixement també permet millorar la capacitat del maleter en un 30%.

Disponible en quatre nivells d’acabat (Edition, Advance, Sport i Gti), aquest VW es presenta en catorze colors diferents que es poden combinar amb diversos paquets decoratius, llandes noves, i part de la tecnologia pròpia del grup com la pantalla de vuit polzades, l’accés sense clau, la càrrega inductiva pel mòbil, el panell d’instruments digital o el navegador Discovery Media.

Fitxa tècnica

PREU: Des de 11.600 €

EMISSIONS: Des de 101 g CO 2 /Km

MOTOR: Gas. (3 cil.), Dièsel (4 cil.) i GNC

TRACCIÓ: Davant

CANVI: man. 5 o 6 vel., DSG 7 vel.

MIDES: 4.053 x 1.751 x 1.461 mm

PES: 1.105 a 1.155 k

MALETES: 349 l

DIPòSIT: 40 l

Ara es mouen

L’Índia va per davant

En els dos últims anys a l’Índia han fabricat 18,8 milions de motos, gairebé dos milions més que a la Xina. El mercat xinès porta cinc anys en caiguda. La prohibició a les motos de circular pel centre de moltes ciutats ha potenciat les bicicletes elèctriques, que són la principal competència per a les motos.

Col·leccions noves

NZI, el fabricant de cascos murcià que va començar l’activitat el 1983, ha presentat els sis models nous de la gamma Road City, i la col·lecció de peces de roba, guants i botes de la línia By City, que destaquen pel disseny innovador, però sobretot per la seguretat que aporten gràcies als materials utilitzats.

El ‘diable’ sobre rodes

Pirelli acaba de presentar el Diablo Rosso Corsa II, un neumàtic de moto d’altes prestacions, que aprofita l’experiència de quinze anys de competició als circuits de Superbikes per aplicar-la a la conducció diària pel carrer. Aquesta goma fa servir tres compostos diferents per a la roda del davant i dos per a la del darrere.

Millor que la realitat

Utilitzant la tecnologia Driver in Motion, Honda ha creat un simulador de conducció totalment revolucionari que no utilitza els sistemes tradicionals dels simuladors de vol. El DiM250 servirà a l’R+D per a la creació de cotxes de nova generació, fins i tot molt abans de la construcció dels prototips físics dels vehicles.