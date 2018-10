Touareg: la màxima expressió del SUV

Per parlar (i escriure) de cotxes es pot fer de dues maneres. Una: d’oïda, com aquell qui sent repicar campanes però ben bé no sap on; i l’altra: amb la partitura i tots els instruments -no només el violí- al davant. I això és justament el que hem fet a La Guantera, sense les presses (absurdes) que sovint marca el ritme d’internet, i provant (de debò), per carreteres i pistes de la Costa Brava, i més concretament del Baix Empordà, la nova generació del Volkswagen Touareg, la tercera.

Aquesta és la versió més tecnològica de totes les que hi ha hagut fins ara d’aquest model i, segons Jordi Florit, responsable de producte de la marca: “Serveix com a referència perquè incorpora algunes de les tecnologies més noves de Volkswagen i, sobretot, ens avança les línies que veurem en els nous productes, emmarcats dins del programa que, internament, hem batejat com a 20/20”. El nou Touareg no busca el bèl·lic propòsit de conquerir el món. En té prou fent-se un lloc al segment E-SUV, que és el dels vehicles polivalents de més luxe, transcendent sobretot per la imatge que aporten als seus fabricants, més enllà dels beneficis econòmics.

No es tracta d’una part del pastís molt gran pel que fa a volum de vendes, però sí pel que fa a facturació, ja que els seus integrants no són mai cotxes barats. No poden ser-ho, de cap manera, si tenim en compte tot el que incorporen.

Aquest totcamí no n’és una excepció. El preu de la versió de partida comença en els 64.725 €, i si a la més completa li afegim tots els extres i complements possibles, la tarifa es pot enfilar més enllà dels 95.000 €. S’ha de tenir en compte que el 85% de les vendes de cotxes d’aquest segment es fan a flotes d’empreses, que utilitzen el rènting per comprar-los.

El disseny d’aquest cotxe és un dels seus plats forts. Algunes de les solucions que presenta recorden l’Arteon, un turisme de la marca alemanya també força exclusiu.

Si l’exterior d’aquest cotxe resulta impactant, l’interior encara és més contundent, sobretot pel tauler digital central del cotxe. A través de l’Innovision Cockpit, permet personalitzar tota la informació disponible al gust del conductor i de la resta d’ocupants del vehicle, que també tenen una bona visió de l’enorme pantalla central.

Des d’aquest lloc també es governen les múltiples opcions de connectivitat, una altra de les potes sobre les quals se sustenta el Touareg. El sistema de connectivitat Car Net continua tenint les tres branques que ja coneixíem d’altres models de la marca (App Connect, Security&Service i Guide&Inform); ara la incorporació d’una segona targeta SIM només per agilitzar el transport de dades aporta millors serveis a tot el conjunt.

En la prova dinàmica que vam fer, el Touareg ens va agradar moltíssim, tant en conducció per carretera com per camins. D’entrada, col·locar-se al volant d’un cotxe d’aquestes mides i pes et predisposa a patir derives i inèrcies, però, tot i els seus trets físics, aquest VW sorprèn justament per tot el contrari. Podríem dir que és un cotxe relativament àgil en aquest aspecte, fins i tot tenint en compte tots aquests condicionants. Lluny de tenir un comportament matusser, aquest SUV transmet molta precisió, seguretat i finesa des del primer moment, de manera molt fluida. I això que ara aquesta nova generació és més ampla (4 cm) i més llarga (7 cm) que l’anterior, però l’ús massiu d’alumini en la fabricació de la carrosseria i el xassís ha permès la reducció de cent quilos de pes que es noten força en la conducció.

Part d’aquest comportament també es deu al fet que l’eix posterior sigui direccional, gràcies a un petit motor elèctric que facilita els girs als revolts més tancats, i també a la utilització de barres estabilitzadores actives, que redueixen les inclinacions de la carrosseria.

Disponible en tres nivells d’acabats (Pure, Premium i R-Line), inicialment es presenta amb dues arquitectures de motor possibles: la V6, proposada en dièsel (de 231 i 286 CV) o gasolina (340 CB), i la V8, només en dièsel (428 CV).

Més enllà de les múltiples ajudes a la conducció que incorpora, el cotxe està ple de detalls que fan que la seva conducció sigui molt agradable, com ara el Head-Up Display en color, que es projecta directament sobre el vidre, però, sobretot, de dispositius que el fan molt segur, com l’assistent de visió nocturna, molt millorat respecte als que havíem provat amb anterioritat. Arguments com aquests són els que justifiquen que, com no podia ser d’una altra manera, aquest cotxe hagi estat distingit amb la màxima valoració en tots els tests de seguretat Euro NCAP.