Silence S01: sostenibilitat feta a casa per a tot el món

Silence, la marca catalana de motos elèctriques fundada per l’emprenedor Carlos Sotelo, va a tota pastilla. L’any passat va ser líder en vendes de vehicles elèctrics a l’Estat, i aquest 2019 la velocitat de creuer que porta encara és millor. En el primer semestre va vendre 1.994 vehicles, una xifra que supera les matriculacions zero emissions de Nissan (1.458 unitats), que amb el Leaf té el cotxe elèctric més venut, i de Tesla (1.221), que ha rebut una empenta amb la comercialització del Model 3, l’automòbil més assequible de la seva gamma tot i el seu funcionament erràtic. Aquest estiu la situació encara és millor, amb 885 unitats venudes al juny i 1.026 al juliol, i amb un agost més discret per la baixada d’activitat de les empreses. Són unes xifres que els han permès superar rivals tan consolidats en el mercat de les motos amb motor de combustió com l’Honda Scoopy o la Yamaha X Max, a més de la Kymco Agility, que, tot i que no és gaire bona, basa les vendes en un preu molt competitiu, imprescindible per compensar les deficiències.

Gran part d’aquest èxit es deu, sobretot, a la venda de vehicles per a flotes corporatives. El 2015 van començar a fabricar el model S02, destinat a grans corporacions, i des d’aleshores ja han venut 13.000 unitats d’aquest escúter elèctric. Recentment han rebut una comanda de mil unitats per part de l’empresa Acciona, que les posarà en circulació a Barcelona per a la seva divisió de motosharing. Actualment, la fàbrica que tenen a Molins de Rei produeix a un ritme d’unes 60 unitats diàries. La plantilla està formada per 120 treballadors, que aviat tindran més companys nous, ja que la marca es planteja posar en marxa un segon torn laboral en breu. Aquesta és una necessitat que neix a partir de la comercialització del seu primer model destinat al client individual final, la S01, que han presentat recentment i que ve a ser l’equivalent a una moto de 125. El dia de la inauguració de la primera flagship store, “molt més que una botiga”, com la va definir l’enginyer Vicenç Aguilera, Carlos Sotelo va explicar que, amb el llançament de la S01, “Silence comença finalment a fer de marca”.

El principal argument a favor d’aquest vehicle són els 115 quilòmetres d’autonomia que promet. I el principal en contra potser és el preu de compra, uns 6.000 € que, això sí, inclouen tres anys de garantia, el manteniment, l’aplicació per treure el màxim rendiment d’aquest producte i la targeta SIM perquè tot plegat sigui viable. Segons els responsables de la marca, a partir de 5.000 quilòmetres anuals la moto comença a amortitzar-se.

La primera sensació que transmet la S01 és la capacitat d’acceleració, com passa amb els vehicles elèctrics en general. La Silence passa de 0 a 50 quilòmetres per hora en només 4 segons. La seva velocitat màxima està limitada a 100 km/h, més que suficients per desplaçar-se pels àmbits pels quals està pensada i, sobretot, per poder respectar el range d’autonomia anunciat. La sensació, però, és que la S01 encara podria córrer més; això sí, a costa de sacrificar un volum d’energia excessiu, i d’oblidar-nos de moure’ns sense preocupacions, com ens proposa el fabricant.

L’aplicació comentada, dissenyada per Omoove, ens permet compartir l’escúter amb qui vulguem, encara que no tingui la clau, ja que la transmissió d’un codi determinat a través del telèfon és suficient per engegar el vehicle i fer-lo servir. L’aplicació també ens informa d’on està aparcat, quin és el nivell disponible de bateria, com seguir una ruta determinada o com accedir a tota mena de gràfics i estadístiques sobre l’ús i la reducció d’emissions a la qual hem contribuït.

Cal destacar la gran capacitat del forat situat sota el seient, que permet guardar-hi dos cascos integrals, o un casc i una bossa força grossa.

La posició de conducció és molt còmoda, i el powertrain d’aquesta moto està governat per tres programes de conducció diferents, que podem triar. També és d’agrair la possibilitat de poder circular marxa enrere, cosa que facilita les maniobres.

Un sistema de bateries original i propi

El 40% del cost d’una moto elèctrica correspon a la bateria. A Silence han volgut abaratir els productes fabricant ells mateixos aquests elements en una voluntat de potenciar la indústria local i han fet realitat un anhel perseguit pels grans fabricants automobilístics, que encara depenen massa d’uns components d’origen majoritàriament asiàtic.

El pack de bateries de la S01, situat a la part inferior de la moto per abaixar el centre de gravetat, és de disseny propi. Es tracta d’una mena de tròlei extraïble que podem transportar amb facilitat gràcies a la nansa per subjectar-lo i a les rodetes per moure’l. Per carregar-lo el podem connectar a un endoll convencional, i aquesta operació durarà al voltant de sis hores, però si optem per utilitzar un carregador ràpid en dues hores ho tindrem fet.

La bateria la podem adquirir en propietat o llogar-la per un preu mensual que abarateix la compra de la moto.

F itxa tècnica

PREU: 6.000 €

MOTOR: elèctric, 11 Kw

BATERIES: ‘ pack’ d’ió liti

PES: 135 kg

PES BATERIA: 30 kg

XASSÍS: multitubular en acer

RODES: 14 i 15 polzades

FRENS: discos, davant i darrere, regeneratius

LLUM: led

Els apunts

L’arbre solar autòcton

Segons la marca, 100 € de gasolina equivalen a 20 d’electricitat. Encara hi ha una manera més econòmica de fer anar la S01: amb l’energia solar. Silence ha desenvolupat el Solar Be Tree, una placa fotovoltaica en forma d’arbre que carrega el pack de bateries a través de l’energia solar, per oblidar-nos d’endollar-lo a la xarxa elèctrica. Aquest arbre el subministren en mides i formats diferents, segons el lloc on hagi d’anar.

Bateries reversibles

El sistema Silence Inverter, desenvolupat per aquesta firma catalana, permet aprofitar l’energia acumulada a les bateries per a un ús domèstic, en cas de necessitat. Si el connectem a un endoll, automàticament es transforma el voltatge de 60 a 220 volts, que arriben a través de dues sortides on es podrà connectar al moment qualsevol aparell elèctric domèstic que vulguem fer funcionar.