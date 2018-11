Saló Ocasió, més ofertes arran de la WLTP

Des de divendres fins diumenge de la setmana vinent, els palaus 1 i 2 del recinte firal de Montjuïc acullen una nova edició, la 38a ja, del Saló Ocasió. El doble objectiu dels organitzadors d’aquesta fira del vehicle garantit és superar la xifra de 2.712 cotxes d’ocasió i seminous que van vendre l’any passat els expositors i incrementar els 22.390 visitants que del 2017. Aquesta vegada la mostra ocupa 23.000 m2 i reuneix més de 30 marques diferents que posen més de 3.500 cotxes en oferta.

Dilluns sabrem les dades de vendes del mes de novembre, tant de vehicles nous com d’usats, però de moment ja sabem que en els deu primers mesos de l’any a Catalunya s’han venut més de 261.144 vehicles d’ocasió, xifra que representa un increment de l’11,5% en comparació amb el volum de transaccions a què es va arribar el mateix mes de l’any passat. Tot i que a Catalunya es venen 1,7 cotxes de segona mà per cada cotxe nou, les vendes al conjunt de l’Estat aquesta vegada han superat les de Catalunya: 1.684.878 unitats, xifra que representa un creixement del 14,3% en comparació amb la d’octubre del 2017.

La majoria de les vendes VO de Catalunya es tanquen a la província de Barcelona, amb 180.850 transaccions. Si analitzem l’antiguitat de tots aquests cotxes, la majoria (154.249) tenen més de deu anys. Aquesta dada és preocupant, ja que es tracta de cotxes amb uns nivells d’emissions contaminants i un consum elevat que no ajuden gens a la millora de la qualitat de l’aire, a banda que els vehicles no incorporen els dispositius de seguretat més moderns.

L’entrada en vigor de la WLTP, la nova normativa que regula les emissions i el consum dels automòbils que va entrar en vigor a tot Europa a finals del tercer trimestre d’enguany, ha provocat una allau d’automatriculacions dels fabricants amb l’objectiu de donar sortida a models que estaven a punt de quedar obsolets a causa de l’aplicació del nou protocol. Molts d’aquests vehicles els han hagut d’assumir els mateixos concessionaris oficials de les marques, que ara es veuen en la necessitat d’haver-se de desempallegar d’aquestes unitats, si pot ser abans de finals d’any. Si les ofertes que els potencials compradors troben normalment al Saló Ocasió són força atractives, aquest any encara ho són molt més degut a aquesta circumstància.

Mai no s’havien presentat als estands dels expositors d’aquesta mostra, organitzada per Fira de Barcelona, cotxes tan nous i a un preu tan llaminer com els que hi ha ara com a conseqüència de les automatriculacions provocades per l’aplicació de la WLTP. Sens dubte, el Saló Ocasió és una gran oportunitat per canviar de cotxe.

El nou impost sobre el CO 2, que la Generalitat aplicarà de manera definitiva a partir del mes de febrer -després que el Tribunal Constitucional hagi anul·lat la prohibició dictada inicialment- i que ha començat a provocar el descens de les matriculacions de cotxes destinats a flotes en determinats municipis amb un impost molt més baix de l’habitual, és un altre argument a l’hora de plantejar-se l’adquisició d’un vehicle com els que podem veure aquests dies al Saló Ocasió.

Les activitats paral·leles al saló ja van començar ahir amb la celebració d’un debat sobre les noves fórmules de mobilitat i el seu impacte en els vehicles d’ocasió. La primera jornada també va acollir una taula rodona en què es van abordar temes com la influència d’internet en la venda, la mateixa WLTP, les restriccions en les emissions dels motors dièsel i el protagonisme que està agafant el cotxe elèctric en el mercat.

Ahir, al recinte firal de Montjuïc també es va presentar un nou programa d’estudis de formació professional dedicat a la preparació dels venedors de vehicles de motor que comptarà amb l’aval del departament d’Ensenyament.