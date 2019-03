Saló de Ginebra (2): més enllà de la sostenibilitat

La setmana passada repassàvem algunes de les novetats més eco vistes al Saló de Ginebra. Avui en portem d’altres, acompanyades d’alguns models més emocionals : cotxes de somni, que no acostumen a estar a l’abast de la majoria de les butxaques, i algunes propostes revolucionàries.

Aston Martin Lagonda

Lagonda va ser una marca britànica de cotxes de luxe del 1907 que Aston Martin va comprar. Ara n’ha recuperat el nom per batejar el primer SUV, que construiran en una fàbrica nova, a Gal·les, dedicada a cotxes elèctrics. Les seves formes s’inspiren en el mon de la nàutica, de la qual hereta alguns dels seus trets més exclusius. Difícilment es produirà en sèrie abans del 2022.

K ia Imagine

Aquest concept és una barreja de tot. Té elements d’una berlina, d’un SUV i fins i tot d’un crossover. El disseny d’aquest elèctric no deixa indiferent: destaca el bloc homogeni de vidre que formen de manera compacta el parabrisa i el sostre. L’interior és sorprenent, amb un conjunt de pantalles al davantal que sembla una broma dels dissenyadors. Humor coreà, deu ser.

Pal-V

A Ginebra Goodyear va mostrar un neumàtic que també pot ser usat com a hèlix per un cotxe volador. No l’equipa el Pal-V, un model d’origen holandès que ja fa temps que s’arrossega pels salons sense acabar de convèncer. Només en faran 90, i valdrà mig milió d’euros. Necessita 330 metres per enlairar-se i 30 per aterrar, i és capaç de volar una distància de 500 km. No el provaré.

Bugatti Voiture Noire

Aquesta marca mai ha fet cotxes econòmics. Aquest cop tampoc. És un cotxe únic, i el més car de tota la mostra suïssa: 11 milions d’euros. Una bogeria que és capaç de donar 1.500 cavalls de potència procedents d’un motor W16 de 8 litres de capacitat i que pot arribar a superar els 400 km/h de velocitat punta. No tinc més preguntes, senyoria. Digne d’un àlbum de cromos.

L amborghini Aventador SVJ

Diuen que només en faran 800 i que els vendran a 400.000 €. Segur que aniran més buscats del que imaginem. Aquest roadster fet de fibra de carboni promet una visió de la carretera a cel obert, amb la perspectiva que atorga portar un motor V12 capaç d’empènyer amb tota la força de 770 cavalls. No m’interessa: no hi puc portar el gos, i per a mi això és fonamental.

Seat Minimó

Vam poder-lo veure al Mobile World Congress, però juntament amb el Cupra Formentor i el Seat el-Born va ser una de les propostes de la firma a Ginebra. Aquest biplaça de 2,5 metres promet una autonomia de més de 100 km, incorpora el màxim nivell de connectivitat -basat en la tecnologia 5G- i busca el privilegi de poder aparcar als llocs reservats per a les motos.

F errari F8 Tributo

Els de Maranello aprofiten aquest Saló per presentar un model nou. Ara és el substitut del 488 GTB. Equipat amb un motor V8, els 720 cavalls el converteixen en el Ferrari de sèrie més potent que hagin construït mai. Dissenyat al Centro Stile de la marca, hereta tecnologies directament de la F1 i pot fer el 0 a 100 en 2,9 segons, amb una velocitat punta de 340 km/h.

Maserati Levante

La Trofeo Launch Edition és una sèrie limitada de 100 unitats que el fabricant de Mòdena vesteix amb un teixit especial (Pelletessuta), signat per Ermenegildo Zegna, que és com el del vestit del diumenge de festa major. A banda d’això, el motor que porta és un V8 biturbo de 3,8 litres de capacitat i de 580 cavalls que permet fregar els 300 per hora i que fan a Ferrari.

Skoda Kamiq

El primer SUV urbà de la marca és un pas més en el camp dels SUV, que ja inclou el Kodiaq i el Karoq. Tot i que té una orientació urbana, ofereix una alçada i una posició de conducció que combinen l’aspecte d’un off-road amb la maniobrabilitat d’un vehicle compacte, ple d’ajudes a la conducció i d’un sistema d’infoentreteniment d’última generació.

Fiat Centoventi

Des de la marca diuen que és la seva proposta per a la “democratització de la mobilitat elèctrica”. És a dir: un cotxe econòmic. Inicialment porta una bateria que ofereix 100 km d’autonomia, però se n’hi poden afegir fins a quatre més que asseguren una distància igual cadascuna. Aquest quatre places de menys de quatre metres destaca per múltiples opcions de personalització.

Mercedes CLA Shooting Brake

Meitat coupè, meitat familiar, la nova interpretació del CLA arribarà al mercat al setembre procedent de la fàbrica que la marca té a Hongria. Un cotxe eminentment pràctic, ideal per als que necessiten molt d’espai al maleter, i amb un habitacle força generós. De moment només l’ofereixen amb una motorització -gasolina de 225 CV-, canvi DCT i tracció a les quatre rodes.

VW T-Roc R

L’ofensiva de VW a Ginebra ha estat espectacular. En un estand ple de novetats, i després dels impactants anuncis de milionàries inversions per continuar l’electrificació, ens ha agradat la versió més emocional del T-Roc. Ara aquest crossover es converteix en un esportiu de 300 cavalls, amb un parell motor molt elàstic que podria superar els 250 km/h als quals està limitat.