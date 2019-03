Saló de Ginebra: enganxats per l’electricitat

Dijous va obrir portes la 89a edició del Saló de Ginebra, que, tot i les absències d’alguns fabricants, torna a marcar tendències. Ja no queda cap marca que no tingui un cotxe híbrid, o totalment elèctric. Fins i tot el nou Cotxe de l’Any a Europa ho és. Aquí en teniu una mostra. La setmana entrant, més

Alfa Romeo Tonale

De moment, aquest SUV de mida mitjana és encara un projecte. És un híbrid endollable que es presenta com un utilitari, fidel al disseny característic del fabricant italià però amb un cert caràcter esportiu. Des del punt de vista tecnològic no han transcendit gaires detalls sobre com podria ser aquest cotxe, que impacta per la seva capacitat de seducció estètica.

Hispano Suiza Carmen

Gairebé 80 anys després, la cigonya del seu mític escut ha ressuscitat amb un hiperesportiu totalment elèctric, de més de mil cavalls, amb 400 quilòmetres d’autonomia, i capaç de fer el 0 a 100 en menys de 3 segons. És un cotxe molt especial, del qual només se’n faran (a Montmeló) 19 unitats totalment artesanals, en fibra de carboni, que vendran per un milió i mig d’euros.

Renault Clio

15 milions d’unitats i 5 generacions d’aquest model permeten donar-li l’estatus d’icona dins de la marca. El nou Clio representa una evolució per fora, pel que fa a disseny, i tota una revolució per dins, pel que fa a tècnica. Sobretot amb la versió elèctrica. Portarà el motor E-Tech i serà el primer dels dotze models que aquest constructor té previst electrificar abans del 2022.

Audi Q4-e Tron

Sobre la plataforma MEB del grup, aquest SUV elèctric compacte amb tracció total incorporarà dos motors elèctrics que asseguraran una autonomia de 450 km. La velocitat màxima del cinquè cotxe elèctric d’Audi estarà limitada a 180 per hora, i no arribarà al mercat fins a finals de l’any vinent. D’aquí al 2025 Audi farà set elèctrics més. Han trigat, però ara van a totes.

Honda e-Protoype

El fabricant japonès ha anunciat que el 2025 el total de la seva gamma a Europa serà de vehicles electrificats. Com a primer pas ha mostrat l’e-Protoype, basat en el concept car Urban EV que ja havíem vist a Frankfurt fa dos anys. Un cotxe urbà amb 200 km d’autonomia i sistema de càrrega ràpida bidireccional Power Manager, que ja es podrà encarregar aquest estiu.

Seat el-Born

El seu nom és més que un joc de paraules. Nascut a Barcelona, serà el primer cotxe totalment elèctric de Seat que, de tota manera, fabricaran a Alemanya. Tindrà una autonomia de 420 km i per carregar-lo n’hi haurà prou amb 45 minuts. De moment és encara un concept car basat en la plataforma MBE, comuna als elèctrics del consorci, però l’any vinent sortirà a la venda.

Citroën Ami One

Amb capacitat per a dues persones i una carrosseria de només dos metres i mig, pot ser un rival per al Seat Minimó, que vam conèixer al MWC. Amb vocació urbana i un disseny particular, disposarà de 100 quilòmetres d’autonomia i una velocitat màxima de 45 km per hora, més que suficients. Veurem si l’arriben a fabricar en sèrie o es queda en això: un projecte.

Nissan IMQ Concept

Aquest prototip mostra el futur seguiran els crossovers d’aquesta marca, que des de fa temps ja lidera aquest segment del mercat amb el Qashqai. L’IMQ porta el sistema e-Power, que ja tenen les versions japoneses del Note i el Serena. Un vehicle amb un gran parell motor, i que és tot un laboratori tecnològic sobre rodes i que incorpora la mobilitat intel·ligent de Nissan.

Skoda Vision iV

L’esforç de Skoda vist al saló és espectacular. A més del SUV Kamiq, el compacte Scala, la versió R5 del Fabia de ral·lis o el prototip de dues rodes Klement, la casa txeca ha sorprès tothom amb l’espectacular Vision iV, el prototip del seu primer elèctric pur, que promet una autonomia de 500 quilòmetres i està farcit de solucions tècniques tan innovadores com creatives.

Cupra Formentor

Coincidint amb el primer aniversari d’aquesta marca, l’hem conegut pocs dies abans del saló, amb la seva presentació oficial. Aquesta barreja d’un cupé i un SUV -un CUV- serà un híbrid endollable que arribarà al mercat l’any vinent, i que aspiren a fabricar-lo a Martorell, on l’han concebut. Tindrà un motor de 245 CV i una autonomia elèctrica de 50 quilòmetres.

Peugeot e-208

La marca del lleó ha remodelat un dels seus models més clàssics i l’oferirà també amb versió elèctrica, a la vegada que amb les opcions dièsel o gasolina. Donarà l’equivalent a 136 CV de potència i anirà equipat amb un quadre d’instruments 3D. Aquest cotxe destacarà per un altíssim nivell de connectivitat i per oferir ajudes a la conducció d’un nivell superior.

Volkswagen ID Buggy

Als 60 els buguis van marcar tendència. Ara el Dakar els ha tornat a posar d’actualitat. Volkswagen ha anat més enllà i ha presentat un prototip elèctric concebut per al lleure. Porta un motor elèctric al darrere, d’uns 204CV, alimentat per un conjunt de bateries de liti situades a terra per millorar l’estabilitat d’un conjunt que destaca per la seva lleugeresa.