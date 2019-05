Saló de l’Automòbil: un segle per rejovenir la mobilitat

Des del dijous de la setmana entrant fins al diumenge 19 de maig, el recinte firal de Montjuïc acollirà una nova edició del Saló de l’Automòbil, reconvertit el 2017 en Automobile Barcelona. Les dues primeres jornades estaran dedicades als visitants professionals, i a partir de dissabte el Saló ja obrirà les portes al públic en general, que podrà assistir-hi en horari ininterromput des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre. L’edició d’aquest any és molt important. Aquesta és la trenta-novena vegada que té lloc aquesta mostra des que es va crear, ara fa justament cent anys.

Segons José Miguel García, director de l’Automobile: “És la primera fira de caràcter comercial i tecnològic de tot l’estat espanyol que assoleix els cent anys d’història”. La importància de la celebració impulsa que aquest any hi hagi 45 marques automobilístiques representades, tot un rècord, amb un creixement d’un 50% en relació a l’edició anterior, que ja va ser una de les més concorregudes de la història a causa també del seu marcat caràcter tecnològic, i va acollir la representació de 30 marques. El Saló de l’aniversari omple gairebé 150.000 metres quadrats de la muntanya de Montjuïc, alguns dels quals tornen a ser a la part alta del recinte, al costat de la Font Màgica, on feia anys que els cotxes no ocupaven cap pavelló. Ara se’n recuperen tres que estaven tancats, de manera que l’Automobile ocuparà pràcticament tota la superfície de l’històric complex de la muntanya barcelonina.

També ha crescut la zona exterior dedicada no només a l’exposició de productes nous, sinó també a tota mena d’activitats dinàmiques, que es faran principalment a les avingudes de Maria Cristina i Rius i Taulet. Per a Enrique Lacalle, president del Saló, “aquest aniversari té molta significació personal i emotiva, més enllà de l’honor que suposa haver estat president [del Saló] durant molts anys”. I és que el seu pare va ser el principal promotor de la primera edició d’una de les fires més populars de totes les que es fan a Barcelona i que va tenir els seus orígens al costat del Turó Park, per després anar al Parc de la Ciutadella i, més tard, a Montjuïc, on s’ha quedat definitivament.

L’impuls dels anys 60

Després de trenta anys de pausa a causa dels estralls de la Guerra Civil, el 1966 el Saló va recuperar la seva regularitat. Des del 1968 és l’únic saló que es fa a Espanya que té el reconeixement internacional que li dona l’OICA (Organització Internacional de Constructors d’Automòbils), una entitat que també celebra ara el primer segle de vida. A partir del 1977 el Saló té una freqüència biennal. La implicació de les marques en aquesta convocatòria fa que moltes aprofitin la cita barcelonina per presentar algunes primícies mundials, diverses d’europees i força novetats per al mercat local. Fins i tot hi podrem contemplar un cotxe volador, el Pal-V Liberty, que ja hem tingut ocasió de veure al Saló de Ginebra. D’aquest cotxe només se’n faran 90 unitats, i valdrà mig milió d’euros cadascuna. El Pal-V necessita 330 metres per enlairar-se i 30 per aterrar, i diuen que és capaç de fer per l’aire fins a 500 quilòmetres.

Els organitzadors del centenari del Saló li han volgut donar un caràcter molt comercial, i per això els expositors presenten ofertes interessants en determinats models que aporten un valor afegit que de ben segur serà molt valorat pels visitants.

Dimecres el grup Volkswagen farà al pavelló italià l’anomenada Group Night, un esdeveniment semblant al que cada any organitza la vigília de la inauguració del Saló de Ginebra, amb el propòsit de presentar a la premsa els resultats de les diferents firmes d’automoció que el componen. A més de Luca De Meo, president de Seat i màxim responsable del grup VW a Espanya, hi haurà els primers directius a l’Estat d’Audi, Bentley, Cupra, Skoda i Volkswagen, juntament amb Oliver Blume -director executiu de Porsche- i Stefano Domenicali, que ocupa el mateix càrrec a Lamborghini.

Els visitants tindran l’oportunitat de provar algunes de les novetats exposades als estands dels diferents pavellons. Això suposa una gran ocasió, per exemple, perquè els que no hagin conduït mai un vehicle elèctric puguin provar-ho. Com fa anys que passa, el Saló de l’Automòbil coincidirà el primer cap de setmana amb el GP d’Espanya de F1. Això farà possible que alguns pilots participin en diversos actes que es faran a Montjuïc i en diferents indrets de la ciutat, i que Barcelona sigui durant tota la setmana vinent la capital mundial del motor.

L’acord entre Fira de Barcelona i el Circuit de Catalunya permet que totes les persones que tinguin localitats per a la cursa puguin fer-les servir també per entrar al Saló gratuïtament.