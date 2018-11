Nissan Qashqai: el líder vol seguir sent-ho

El Nissan Qashqai és, des de fa onze anys, el líder en vendes del segment dels crossovers a l’estat espanyol. Aquest èxit transcorre en paral·lel a l’acceptació que aquest SUV té a la resta de mercats europeus. Fins ara aquest cotxe el venien amb un motor d’1,2 litres, que donava 115 cavalls, i un altre d’1,6 litres, amb 163 cavalls, que, en aquest cas, només estava disponible amb canvi de marxes manual.

Ara ha arribat el moment d’actualitzar aquests motors per fer-los més competitius i adequats a les últimes normatives reguladores del consum i les emissions (Euro 6-d Temp), de manera que arriba un nou propulsor 1.3 DIG-T de gasolina, que coincideix amb l’increment de vendes d’aquest cotxe en els últims mesos, especialment amb les opcions de gasolina.

Aquest motor és el resultat del treball conjunt de la triple aliança entre les marques Nissan, Renault i Mitsubishi, i ja s’estava muntant en altres cotxes d’aquestes firmes. Aquests tres fabricants també fa quatre anys que col·laboren amb el grup Daimler, amb el qual ja han acreditat una capacitat per produir més d’un milió de motors a l’any.

Dues potències disponibles

El nou propulsor estarà disponible en dues potències: 140 i 160 cavalls. La primera, amb un canvi manual de sis relacions, i la segona també amb l’opció automatitzada que ofereix la nova caixa de doble embragatge DCT, que permet set marxes. Per a l’any vinent també s’espera l’arribada d’una alternativa dièsel per al Qashqai, d’1,7 litres, i que tindrà l’opció 4x4, però a Nissan tenen clar que el 2019 la majoria de compradors optaran pels motors de gasolina, tal com indiquen les tendències del moment.

Si comparem el nou motor amb els anteriors, ara el Qashqai és més potent, disposa d’un millor parell motor que li permet tenir millor acceleració, gasta menys i és capaç d’emetre menys CO 2 . A la vegada, el comportament d’aquest propulsor fa de més ben aprofitar pels seus usuaris, ja que actua d’una manera més progressiva que l’anterior. La tecnologia utilitzada en la fabricació del motor nou permet que aquest sigui menys sorollós, i com que hi ha també menys fricció entre els seus elements això permet espaiar molt més que abans les operacions de manteniment: ara el canvi d’oli passa d’haver-se de fer cada vint mil quilometres a aguantar fins als trenta mil.

Amb aquest nou motor, el Qashqai es reforça per continuar plantant cara a models importants de la competència, com el Renault Kadjar, el Peugeot 3008, el Seat Ateca, el KIA Sportage o el Hyundai Tucson, que competeixen al mateix segment dels SUV.

La gamma de preus del Qashqai va dels 22.800 € de la versió Visia amb motor de 140 CV als 32.400 que costa l’acabat Tekna combinat amb el propulsor de 160 CV. Per tant, la diferència de preu comparada amb les versions anteriors és quasi inexistent, i si agafem com a referència la més cara de totes només trobarem un increment de 400 euros.

Aquest sobrepreu està més que justificat si tenim present que, a més, el nou Qashqai incorpora novetats tecnològiques importants. La principal és el nou NissanConnect, el sistema d’informació i entreteniment de la marca, que ha estat renovat per millorar la connexió entre l’usuari i el seu cotxe. Aquest recurs el podem controlar a través d’una pantalla tàctil de set polzades, com la que hi havia a l’anterior generació del Qashqai, però amb menys botons i amb més capacitats tàctils.

Les aplicacions

Ara la nova interfície és molt més intuïtiva que abans, i permet fer descarregues de mapes i d’aplicacions de manera molt més fàcil. Amb la descàrrega de l’aplicació Door to Door Navigation, per exemple, podem avançar coses des de casa o la feina i aplicar-les després quan accedim al cotxe. Això ens permet planificar un viatge amb antelació i seguir la ruta dissenyada només pujar al cotxe i marcar la destinació.

El NissanConnect inclou la funció TomTom Premium Traffic, que dona informació més precisa de la situació del trànsit, ara en temps real. Són canvis que poden semblar petits però que no ho són i que amaguen molta feina i inversions en I+D. Tot per continuar fent d’aquest Nissan el líder a la seva categoria, si pot ser per una dècada més.