Nissan Juke: un exitós exercici de musculació

La tornada de vacances significa per a molta gent l’inici, o el retrobament, amb els bons hàbits: deixar de fumar, estudiar alguna cosa més, anar al gimnàs... El petit dels crossover de Nissan, el Juke, ha fet els deures anticipadament i, després de l’estiu, se’ns ha presentat amb una cara completament nova, com si fos un altre. Aquesta setmana l’han descobert simultàniament a cinc ciutats europees, entre les quals Barcelona, i el primer que hem vist és un cotxe que ha anat al gimnàs a fer peses.

La nova generació del Juke, la segona, destaca pel disseny completament nou: ara té un aspecte més molsut, musculós, amb una línia clarament cupè, que transmet la imatge de ser més cotxe que abans, i amb una estètica i arguments que sumen per plantar cara a la competència d’una manera més sòlida.

El nou Juke és més maco que l’anterior, gràcies a la graella frontal V-Motion, més contundent, i a un disseny dels llums que deixa enrere la resolució fallida del model anterior. Aquest Nissan és més europeu, cosa que reforçarà les vendes de la interpretació inicial: un milió d’unitats, de les quals gairebé un 10% a Espanya. L’interior també és coherent amb aquesta filosofia, amb uns acabats que van més enllà del que és habitual en el segment B dels SUV, cotxes de mida mitjana i amb una orientació més urbana. Com que ara és més gran, millora la capacitat del maleter i sobretot l’habitabilitat, especialment pel que fa a l’alçada fins al sostre de les places posteriors i de l’espai per als genolls, un detall que agrairan els passatgers més alts. Als nivells habituals d’acabats se n’hi afegeix un de nou, l’N-Design, ple de detalls de qualitat. Tot i que el cotxe no l’entregaran fins al novembre, des de dijous atenen prereserves. Per als seguidors més entusiastes han creat una sèrie de llançament, la Premiere Edition, amb només 60 unitats, carregada d’elements que la fan especial.

Inicialment aquest cotxe només té una motorització: un tres cilindres de gasolina amb turbo d’1.0, amb 117 CV i opcions de canvi manual de sis velocitats, o automàtic de set, amb tres programes de conducció. El preu del nou Juke parteix de 19.900 €, als quals properament aplicaran grans descomptes de llançament.

Classe A: carrosseria hormonada i silenciosa

El Mercedes Classe A és un cotxe molt important per a la marca perquè des del seu naixement, el 1997, ha reduït deu anys la mitjana d’edat dels compradors dels vehicles de l’estrella. D’aquesta berlina d’accés a la casa alemanya n’han venut més de tres milions d’unitats. Ara arriba una versió nova, amb la carrosseria de quatre portes sedan que recull l’herència de les anteriors berlines fetes per aquest constructor.

En comparació amb el seu cosí de la gamma, el CLA, és més curt i més ample. A destacar: la comoditat de les places del darrere, gràcies a aquesta amplitud.

Aquest sedan té una carrosseria amb un coeficient aerodinàmic molt bo (0,22 de Cx, tot un rècord). Aquesta qualitat estalvia consum i redueix el soroll, un factor que agrairem sobretot si fem desplaçaments llargs. A més de ser espaiós, el nou Mercedes és també molt tecnològic, com ja es podia esperar en un producte de la marca. Això permet que el cotxe pugui aportar oportunitats de carsharing entre particulars gràcies a les diferents aplicacions que incorpora la seva connectivitat. De les opcions d’entreteniment se n’encarrega el sistema MBUX, amb el recurs Linguatronic de comandaments per veu. Interessant també el gran paquet d’ajudes a la conducció, que, a més d’aportar un gran estàndard de seguretat activa, incrementa la sensació de confort a l’hora de conduir-lo.

Pel que fa als motors, en dièsel de moment només hi ha una opció, de 116 CV automàtica, resultant de la col·laboració de Mercedes amb l’aliança Nissan-Renault. Els propulsors de gasolina ofereixen quatre alternatives amb potències de 136, 163, 190 i 306 CV (present en la versió AMG, més esportiva), amb opcions de transmissió total i caixes de canvi automatitzades.

Mercedes GLE: creix per ser més pràctic

El GLE, com el Classe A, porta més de 20 anys al mercat i més de 2,5 milions d’unitats venudes. Per això aquesta quarta generació del SUV gran de Mercedes -que ha rebut diverses denominacions amb els anys- necessitava un canvi per actualitzar el que va ser pioner en el segment dels crossover premium. Des de fora sembla el mateix cotxe que l’anterior, però els grans canvis són a dins, on ha guanyat habitabilitat (fins a set places, encara que a canvi de perdre una mica d’espai al maleter) i sobretot en el xassís, que ara és més llarg i té un comportament encara millor. Gran part de la responsabilitat d’això recau en la nova suspensió neumàtica activa, que va controlada per una xarxa elèctrica de 48 volts. També hi ajuda l’E-Active Body Control, una altra opció de suspensió de les tres que presenta, i que anul·la i compensa electrònicament la majoria de moviments basculants de la carrosseria.

El GLE és un dels nou SUV que té Mercedes al catàleg. Aquest porta una càmera que va reconeixent la qualitat de la superfície per on passem i va equilibrant el cotxe segons la lectura que fa.

Pel que fa a motors, de moment n’hi ha un de gasolina (367 CV) i tres dièsels (245, 272 i 330 CV). Tots disposen de tracció integral i canvi automàtic. Més endavant hi haurà una versió híbrida que promet fer 100 quilòmetres en el mode elèctric. El nou GLE ve força ben equipat, amb dues pantalles molt espectaculars a l’interior, però si hi afegim alguns accessoris més el preu es dispara en relació a competidors com l’Audi Q7, el VW Touareg, el Volvo XC90 o el Land Rover Velar.