El Mundial de ral·licròs explota al Circuit

Aquest cap de setmana es disputa al Circuit de Barcelona-Catalunya una de les proves més espectaculars de tot el calendari anual: el Mundial de ral·licròs (WRX). A diferència de les cinc edicions anteriors que aquesta especialitat ha passat per les instal·lacions de Montmeló, la cursa catalana no és la que obre la temporada. A començaments d’abril, Abu Dhabi va acollir per primera vegada la cita inaugural del campionat en un circuit que aprofitava part de la infraestructura que acull el Gran Premi que acostuma a tancar la temporada de Fórmula 1, en aquest cas a començaments de desembre. Aquest any el campionat és una mica diferent de les últimes edicions. Johan Kristoffersson, el guanyador dels dos últims títols, ha canviat d’especialitat, i ara participa en el WTCR, un campionat que recentment va fer els tests de pretemporada al Circuit.

Noms com el de Petter Solberg -que aquest hivern s’ha retirat de l’automobilisme després de guanyar dos Mundials de ral·licròs i un de ral·lis-, Sébastien Loeb -nou vegades campió mundial de ral·lis- o Mattias Ekström -bicampió del DTM i guanyador d’un mundial de WRX- tampoc no correran aquesta temporada perquè les marques Volkswagen, Peugeot i Audi han abandonat momentàniament aquest campionat, tot i que alguns dels seus cotxes continuen corrent-hi però gestionats per equips totalment privats. El motiu d’aquesta absència és la transició que el WRX està fent de cara a l’ús de cotxes exclusivament elèctrics a partir del 2021.

Com es va veure a Abu Dhabi, la falta d’aquests noms no ha restat gens d’emoció al campionat, perquè ara les forces estan més igualades que mai i els pilots més joves acaparen tot el protagonisme. El suec Timmy Hansen arriba a Catalunya com a líder del campionat, després d’una lluita aferrissada al circuit Yas Marina amb el finlandès Niclas Grönholm, fill de l’exbicampió mundial de ral·lis Marcus Grönholm. El letó Janis Baumanis és tercer.

La segona cita de la temporada ens ofereix, a partir d’avui, setanta curses diferents en les diverses categories que formen el programa de la competició. La divisió dels Supercars és la que congrega els cotxes més potents i espectaculars. Amb més de 600 cavalls de potència i tracció a les quatre rodes -que també són directrius- són capaços d’accelerar de 0 a 100 amb més rapidesa fins i tot que un F1 o una MotoGP.

Amb aquests vehicles, les mànegues -que són molt curtes- estan plenes de salts, relliscades i, sobretot, molts contactes, perquè en aquesta especialitat els xocs són molt normals i sovint hi ha impactes entre les carrosseries.

L’absència dels grans dominadors dels últims anys obre la porta a un grapat de pilots molt joves que saben que aquesta temporada tenen una oportunitat única de proclamar-se campions del món, i per això -com es va veure en la cita inaugural- van a totes des del primer moment, començant per la sortida, que potser és un dels instants més emocionants de cada tanda.

Aquest cap de setmana també comença al Circuit la categoria RX2, que no va ser a Abu Dhabi. En aquesta divisió més petita hi participa per segon any consecutiu l’andorrà Albert Llovera, que l’any passat va convertir-se, per votació entre els aficionats, en el pilot més popular de tots. Entre els pilots que correran aquest cap de setmana crida l’atenció el debut de Sir Chris Hoy, guanyador de sis medalles d’or en ciclisme als Jocs Olímpics.

El programa a Montmeló està ple de curses d’altres categories -com la RX Star, amb pilots del Dakar al volant de kartscròs, com Gerard Farrés-, exhibicions diverses, signatura d’autògrafs i l’accés lliure al pàdoc per poder veure de prop els cotxes i els protagonistes de la que ara mateix és, amb tota seguretat, la modalitat més espectacular de l’automobilisme esportiu.

El DTM, a punt per a un nou any

La retirada de Mercedes, la marca que va guanyar per 14a vegada el títol de constructors, no ha restat interès a la nova temporada del DTM, la 20a, que començarà el pròxim cap de setmana al circuit de Hockenheim. Aquesta serà la primera de les nou curses dobles que es faran enguany. La baixa de Mercedes serà substituïda aquest any per l’entrada d’Aston Martin, que estarà representada pels 4 cotxes de l’equip R-Motorsport, una formació amb una llarga experiència en aquest campionat alemany de turismes. Aquest serà l’únic equip d’aquesta marca, mentre que Audi en tindrà quatre i BMW dos.

Des del punt de vista tècnic, la principal novetat serà l’aplicació del reglament que s’utilitza en el Super GT japonès (cotxes més lleugers, ràpids i amb més ala al darrere). Això més endavant podria permetre l’entrada de nous constructors a més dels habituals Audi (6 títols) i BMW (2), com ara Honda, Lexus, Toyota o Nissan. De moment, les tres últimes marques portaran un cotxe cadascuna a l’última prova de l’any, i a finals de novembre hi haurà una cursa amb els cotxes dels dos campionats al circuit de Fuji.

Juncadella s’estrena amb Aston Martin

En les cinc anteriors temporades que Dani Juncadella va córrer al DTM, mai no havia tingut l’ocasió de preparar-se tan a fons com ara. El barceloní ha fet un grapat de quilòmetres amb el nou Aston Martin Vantage DTM de l’equip R-Motorsport als circuits de Lausitz i Estoril i ha acabat content del rendiment del cotxe, tot i ser nou: “Ens falta una mica de potència i de velocitat punta respecte als Audi i els BMW, però Mercedes ens ha indicat que en tindrem més a mesura que avanci la temporada”. Des que Juncadella va començar a córrer el DTM el 2013, sempre amb Mercedes -i tenint en compte que el 2017 va competir en un altre certamen- el millor curs va ser el passat, en què va sumar una victòria i dos podis, a més de diverses poles. Aquest any tindrà com a companys d’equip l’excampió del 2010 Paul di Resta i els joves Jake Dennis i Ferdinand Habsburg. Juncadella se sent optimista de cara al nou any: “El cotxe, tot i la seva joventut, va molt bé, sembla molt fiable, i estic segur que gràcies a l’experiència de l’equip ens podrà donar moltes satisfaccions abans del que seria normal esperar”, diu.