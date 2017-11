Mercedes Classe E: el futur ve de sèrie

Quan parlem de vehicles autònoms -és a dir: amb capacitat de circular sols, sense haver de dependre d’accions decidides i fetes pels seus conductors- sovint hi ha la tendència a pensar que ens referim a solucions tecnològiques del futur. I això ben bé no és així. El futur és ahir perquè alguns dels models de cotxes que actualment es comercialitzen ja incorporen bastantes d’aquestes innovacions. Les ADAS, que és com es coneixen els dispositius d’ajuda a la conducció (Advanced Driver Assistance System), ja formen part de l’equipament de molts dels automòbils que circulen pel carrer avui mateix. Algunes marques, sobretot les premium, les integren des dels nivells d’accés; d’altres encara les ofereixen com a paquets opcionals, que s’han de pagar a part.

Audi, per exemple, considera que la nova generació de l’A8, la quarta, que presenta, entre altres novetats, l’assistent de conducció en situacions de trànsit dens, el Traffic Jam Pilot -que basa el seu funcionament en l’AI (Intel·ligència Artificial)-, té un nivell de conducció autònoma 3 sobre un màxim hipotètic valorat en 5, i que correspondria als cotxes que, en cap cas, necessitaran de la interacció dels éssers humans per funcionar. Que aniran tot sols, vaja.

Segons Jaime Huerta, secretari general de l’Associació d’Enginyers de Trànsit i Tècnics de Mobilitat i gran coneixedor dels sistemes intel·ligents de transport: “Trigarem dècades a veure cotxes autònoms de nivell 5 pels carrers. Òbviament és una tecnologia que pot funcionar, però ara ningú no vol assumir els riscos que pot suposar”. La nova Classe E de Mercedes, integrada per cotxes de diferents segments i conceptes, incorpora moltes d’aquestes ADAS, de manera que podem concloure que el nivell de conducció autònoma que ofereix és força elevat: entre el 2 i el 3.

Fa poc vam tenir l’oportunitat de provar el funcionament d’algunes d’aquestes ajudes en un entorn segur com és el Parcmotor de Castellolí.

Entre tot el que vam provar, el més espectacular va ser el sistema Parktronic, un pilot automàtic que localitza un espai per aparcar el cotxe, i que fa tot sol les maniobres, fins i tot amb el conductor fora del vehicle en comunicació amb ell a través del telèfon per qüestions de reconeixement legal. Però les ADAS no estan fetes només per comoditat. L’objectiu principal és millorar la seguretat.

Jaime Moreno, subdirector de Gestió de la Mobilitat de la DGT, creu que “les noves tecnologies ens permetran tenir zero morts en accidents de trànsit al voltant del 2050”. “Confio plenament en la conducció autònoma per a aquest objectiu. La resta de mitjans de transport, a banda del cotxe, ja tenen graus molt alts d’automatització, i també millors nivells de sinistralitat. La manera com s’està treballant per l’automatització dels cotxes sumarà per fer-ho possible”.

A Castellolí vam provar també els sistemes Intelligent Drive, que van permetre a Mercedes obtenir una llicència de proves de conducció autònoma a Nevada (EUA). Aquesta tecnologia identifica els perills que es pot trobar el conductor al seu camí, l’adverteix a temps perquè reaccioni i -si no ho fa- intervé mecànicament per evitar-los. Tot això passa a partir del procés de les dades que recullen diferents sensors connectats en xarxa, que interpreten tant el que fa el cotxe com el que succeeix al seu voltant. La utilització de radars -amb dispositius per protegir-los de situacions climatològiques com la neu- o de càmeres de 360º ho complementa.

El servofrè d’emergència actiu, l’alerta de fatiga del conductor o l’assistent contra el vent lateral formen part de l’equipament de sèrie en la nova Classe E, que es pot millorar amb el paquet opcional Drive Pilot, que inclou, entre altres elements , el pilot automàtic de distància Distronic. Confiar en tots aquests elements que proposa Mercedes no és una qüestió de fe, sinó d’alta tecnologia.

El Polo actualitza la fàbrica de Landaben

Amb 296.800 unitats fabricades el 2016, el Volkswagen Polo és el turisme més produït i exportat de l’Estat. Ara que arriba la sisena generació, la fàbrica de Landaben (Pamplona) s’ha modernitzat al màxim per acollir-ne la producció gairebé en exclusiva per a tot el món. Des que aquesta factoria es va posar en marxa han produït més de vuit milions de vehicles. Tot va començar el 1965 amb la construcció de models per a Leyland i Authi (Automóviles Hispano Ingleses), amb els Morris, Mini o l’Austin Victoria. Deu anys més tard, després d’un incendi, Seat va comprar la fàbrica i d’allà van sortir cotxes com el 124, el Panda o els Lancia Beta Coupé i HPE. Des del 1984, i gràcies a un acord amb l’INI, Volkswagen té la matriu d’aquest centre que ocupa 1.630.199 m 2, l’equivalent a 221 camps de futbol. La seva activitat representa el 17% del PIB de Navarra i dona feina a 4.800 treballadors (un 15% són dones) i a gairebé 5.000 més que pertanyen al parc d’empreses proveïdores que hi ha al voltant. Per a la producció del nou Polo, en la qual intervenen 800 robots, han calgut 1.000 milions d’euros de inversió.

Seat s’encomana a Sant Cristòfol

O si voleu: a San Cristóbal, atenent la tendència de la marca a castellanitzar els noms dels seus productes. Sigui com sigui, la seva devoció pel patró dels conductors assegura la seva protecció. I no pas en forma de la medalleta que portaven els nostres avis al tablier del seu vehicle, al costat de les fotos que envoltaven un “Pare, no corris”, sinó a través de la tecnologia més moderna. En ocasió de l’Smart City de Barcelona, Seat va presentar un prototip que incorpora diversos assistents de seguretat, com una caixa negra inspirada en les dels avions. El dispositiu grava automàticament els deu segons previs a una maniobra sobtada (frenada, cop de volant, acceleració...) per aportar informació que ens ajudi a saber què ha passat, en cas d’accident. Té altres avantatges. Pot limitar la zona per on pot anar el cotxe, controlar-ne la velocitat de circulació o simplement impedir que s’engegui si detecta positiu al controlador d’alcoholèmia incorporat. També avisa el conductor si aparta la vista de la carretera (per mirar el mòbil, per exemple) o activa diverses alertes en determinats casos, fins a dinou funcions diferents.