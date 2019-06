Marco Toro: “Necessitem plans d’ajuda a l’automòbil més estables”

Per a aquest 2019, Nissan preveu assolir una xifra de vendes rècord a l’Estat, sobretot amb el Qashqai i el Leaf. L’acord entre l’empresa i els sindicats al voltant del futur de la fàbrica de la Zona Franca aporta estabilitat a aquestes inversions. De moment, tot i que al maig les matriculacions de turismes han caigut un 7,3% a l’Estat, Nissan ha incrementat les vendes un 4,1%. Marco Toro creu que aquests objectius seran possibles gràcies al canvi total d’estratègia en el model de negoci.

No em digui que ara deixaran de fer cotxes.

No és que ara canviem d’activitat, ni molt menys. El que passa és que d’ara endavant farem més cotxes electrificats. Actualment tenim el Leaf, l’elèctric més venut a tot el món, i com que la tendència del mercat va cap a l’electrificació, volem seguir aquest camí i liderar-lo. Per això podem disposar de tota la tecnologia de l’aliança de les nostres marques i de les quatre motoritzacions d’aquesta línia: el motor elèctric del Leaf i la furgoneta NV-200, la tecnologia e-Power -que carrega el motor elèctric a través d’un de petit de combustió-, i del que ens aporta Mitsubishi com a líder en híbrids que es poden endollar, o Renault, que ja porta temps en aquest terreny. Tot plegat amb l’objectiu que el 2022 un 42% de les nostres vendes siguin cotxes electrificats.

Està clar que han sigut pioners en el segment dels SUV, en el dels elèctrics... Vostès fan servir tecnologies com el ProPilot, el pedal únic, i diferents sistemes d’ajuda a la conducció que representen un primer pas cap a la conducció autònoma. ¿Pretenen liderar també aquest camp?

Algunes persones creuen que la conducció autònoma arribarà el 2030. I això no és així, ja que es tracta d’una realitat avui mateix. Un 80% dels clients del Leaf ja tenen a l’abast dispositius que, durant cinc dies a la setmana, els permeten superar retencions de manera confortable i evitar accidents. Estem tan convençuts que podem liderar la conducció autònoma que tots aquests avenços ja els estem introduint en el Qashqai, i durant l’any els anirem incorporant a més vehicles de la nostra gamma.

Perquè la conducció autònoma funcioni de debò cal una xarxa eficient de 5G. Perquè l’electromobilitat arreli calen més estacions de càrrega pública. Vostès ja hi treballen. ¿Estan assumint com a empresa privada el que hauria de fer el govern espanyol?

És així. Un 15% del nostre pressupost per a publicitat va destinat a explicar als clients els avantatges del cotxe elèctric, tot i que el Leaf no representa aquest 15% de les vendes. Dos terços de la xarxa pública espanyola de punts de càrrega elèctrica els ha posat en marxa Nissan a través de la seva xarxa de concessionaris. Creiem que és la nostra obligació; per això, quan demanem ajudes al govern ho fem sent conscients que els que hem de fer el primer pas som nosaltres. Amb inversió, producte i tecnologia. Però, evidentment, sols no podem arribar a tot arreu. El govern ha de donar-nos suport amb plans estables. Reivindiquem un IVA reduït per al cotxe elèctric. Això no depèn ni de pressupostos ni de formacions polítiques. Aprovar un 10% d’IVA seria un bon missatge. I després les diferents comunitats autònomes s’hi poden afegir, com hem vist amb el pla Moves.

Acaben de presentar la nova pick-up Navara que, com la furgoneta elèctrica e-NV200, fabriquen a la Zona Franca. ¿Com valora els últims acords que aportaran estabilitat al centre?

No em correspon a mi fer-ho, ja que no forma part de les meves competències, però està clar que són grans notícies per al futur de la companyia. En el moment que al mercat local es desenvolupi més l’electromobilitat, les marques d’arreu veuran les fàbriques espanyoles d’una altra manera. Avui aquest mercat encara és massa petit. És veritat que la producció que es fa aquí també va cap a l’exportació, però cal fer créixer internament el mercat elèctric espanyol per incentivar més les inversions de les centrals a les fàbriques d’aquí. I aquests acords a la Zona Franca ajudaran a fer que això sigui viable.