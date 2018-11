Land Rover celebra la festa dels 70 anys

Més de cinc mil persones i més de set-centes unitats de cotxes de la marca Land Rover han celebrat recentment el setantè aniversari de la firma britànica en una de les concentracions d’usuaris d’aquests vehicles més multitudinària de totes les que es fan a Europa. L’efemèride va tenir com a marc la dotzena edició de la Land Rover Party, que, com les anteriors, es va fer a la finca Les Comes, un autèntic paradís per als entusiastes de l’esport a l’aire lliure situat a Súria (Bages).

Aquest indret, amb més de cinc-centes hectàrees de terreny, compta amb setanta quilòmetres de pistes forestals per poder posar a prova la capacitat d’aquests cotxes per superar tota mena d’obstacles i desnivells. A Les Comes, a més, hi ha l’única escola de conducció off-road que la marca té a l’Estat. S’hi fan tota mena de competicions i trobades: el Festival 4x4, l’Enduroc, l’Espartan Race, l’E-bike Challenge i, més recentment, la Barcelona Drone World Cup.

Com les altres activitats, la Land Rover Party l’ha organitzada l’empresa ProMotor, liderada pel pilot Pep Vila, que aquesta vegada ha convidat el francès René Metge, guanyador de tres París-Dakar (1981 amb Range Rover, i 1984 i 1986 amb Porsche). Durant uns anys el francès va ser el màxim responsable d’aquesta cursa després de la mort del seu creador, Thierry Sabine. Un dels moments més emotius del cap de setmana va ser el Comboi 70 Aniversari, al qual es van afegir centenars de participants amb els seus cotxes per formar una filera que connectava el lloc de la trobada amb el cim del Puig de Sants, el punt més alt de la finca, a més de sis-cents metres d’altitud. Un altre dels convidats il·lustres de la trobada va ser el pilot gironí Josep Maria Servià, que va fer una conferència en què va explicar alguns detalls de la seva dilatada trajectòria com a participant i organitzador de moltíssimes curses africanes al volant de cotxes tot-terreny.

Durant els tres dies de la reunió els assistents van tenir l’oportunitat de provar els diferents models que componen la gamma actual de Land Rover. La principal novetat va ser el nou Range Rover Sport PHEV, un dels nous models de la marca que, gràcies a la tecnologia híbrida que incorpora, pot arribar a córrer més de cinquanta quilometres utilitzant tan sols la propulsió elèctrica; una prestació interessant, sobretot pensant en un us urbà del vehicle.

Actualment, el catàleg de productes d’aquesta marca el formen el Defender, el Discovery Sport, el Range Rover, l’Sport, l’Evoque i el Velar, el més nou, juntament amb l’híbrid que acabem de comentar i una edició especial de l’SV Coupé. Land Rover va néixer el 1948 amb un sol model. L’enginyer Maurice Wilks va ser l’encarregat de dissenyar el Sèrie I, que va veure la llum després de la guerra amb la voluntat de satisfer les demandes dels pagesos britànics i estava pensat per a un ús totalment rural i agrícola.

Aquell mateix any el cotxe el van presentar al Saló d’Amsterdam. Enguany, per celebrar el setantè aniversari, la marca ha restaurat una de les tres primeres unitats de presèrie que va construir per mostrar-lo en aquella fira. La història d’aquesta unitat és ben curiosa. Després d’haver estat exposat a la capital holandesa el cotxe va tornar a la fàbrica. El 1955 el van matricular i el van vendre. Durant un temps va anar canviant de mans, fins que el va comprar un pagès de Gal·les que, amb els anys, el va acabar deixant abandonat al graner. El 2016, un equip de la marca que es dedica a voltar pel món per mirar de recuperar joies com aquesta el va localitzar i va decidir restaurar-lo per mostrar-lo com a icona de l’aniversari que es celebra enguany. A Les Comes hi havia exposats diversos models de tots els temps, i no hi van faltar alguns exemplars de la Sèrie I, com el protagonista d’aquesta història tan entranyable que va emocionar tots els assistents a la festa.

Llovera no anirà al pròxim Dakar

L’andorrà Albert Llovera ha renunciat a córrer el pròxim Dakar, tot i que tenia l’oportunitat de repetir amb el camió Bower que havia dut l’any passat o provar sort amb un bugui de l’escuderia MD Racing, que li havia fet una proposta interessant. La lesió que arrossega a la mà dreta des de fa temps i la impossibilitat de reunir el pressupost han sigut els factors clau de la renúncia. Ara valora les diferents opcions que se li presenten per al 2019: participar en el Campionat d’Europa de camions en circuit, córrer el Campionat d’Espanya de raid tot-terreny amb un side by side de Yamaha o repetir a la categoria RX2 del Campionat del Món de ral·li-cròs amb el mateix cotxe que ha fet servir aquest any, amb la preparació de l’equip osonenc PCR. El que queda clar és que continuarà comptant amb el suport del programa Autonomy del grup FCA, que treballa per integrar tota mena de dispositius als diferents vehicles de les marques d’aquest consorci automobilístic amb l’objectiu que les persones que tinguin una mobilitat reduïda puguin desplaçar-se amb total autonomia, i perseguint alhora els màxims avantatges fiscals per als usuaris.

Els millors amics, també al cotxe

El codi de circulació estableix unes normes que especifiquen com hem de dur al cotxe els animals domèstics. Convé recordar que han de viatjar dins d’un bagul construït amb aquesta finalitat i que ha d’anar ben ancorat amb els cinturons de seguretat. Si a causa de la seva mida la mascota viatja al maleter, convé recordar que aquest espai ha d’estar ben ventilat, separat de l’habitacle per una xarxa divisòria i lligat a una subjecció. Algunes marques tenen molt present aquestes necessitats i ofereixen als seus clients els pet pack : un conjunt d’accessoris perquè les mascotes puguin anar dins del cotxe de forma òptima. El pack inclou des de caixes de transport fins a xarxes, estores amb materials fàcils de netejar, abeuradors i menjadores. Fins i tot inclouen rampes perquè els animals accedeixin al vehicle sense risc de lesions. A Fiat Professional tenen una gran sensibilitat en aquest aspecte. El programa Gossos Feliços de Fiat cedeix vehicles a diferents centres d’acollida perquè atenguin mèdicament els animals que ho necessitin i els finança la medicació i els tractaments adequats.