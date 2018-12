Hyundai i20: un utilitari no cal que sigui avorrit

La velocitat de creuer de les vendes de la marca coreana Hyundai és impressionant. El primer semestre d’aquest any han augmentat un 4,6% a tot el món. Els resultats a l’estat espanyol encara són més espectaculars, amb un increment de l’activitat del 23%, el doble del comportament global . L’objectiu és, pendents de l’efecte del WLTP, acabar l’any amb 62.000 cotxes despatxats a Espanya, i consolidar la rendibilitat de la seva xarxa comercial en un marge del 2,5% de benefici; una xifra molt per sobre dels diferencials que són habituals en aquest sector.

La clau d’aquest balanç està en models com el SUV Tucson, que és el producte més venut de la marca aquí, però també el Kona i l’i20, un cotxe del segment B que és molt important per a l’estratègia comercial d’aquesta firma, tal com demostra el fet que sigui el segon model més venut d’aquest constructor a Europa. El primer i20 va néixer l’any 2008. Aquell curs inicial ja va obtenir unes vendes de 59.000 unitats; des d’aleshores ja n’acumula més de dos milions a tot el món.

Ara ha arribat el moment de canviar-lo, però la tercera generació de l’i20 continua sent un cotxe per al mercat europeu, i fabricat a Europa. El dissenyen a Rüsselsheim (Alemanya) i el construeixen a la factoria Hyundai Assan Otomotiv Sanayi, a Izmit (Turquia), al cor de la regió d’Anatòlia.

El nou i20 s’adreça a un públic molt variat i heterogeni, perquè els responsables de la casa asiàtica saben que el 65% dels compradors nous d’aquest cotxe venen d’altres marques.

Conscients que els clients cada vegada demanen cotxes més equipats, aquest vehicle -avalat amb la tradicional garantia de cinc anys i el compromís de devolució que assumeix Hyundai- ve força carregat d’extres i accessoris, amb un disseny nou que ja es fa evident en la graella frontal en forma de cataracta, però sobretot en la part posterior, on hi ha hagut una remodelació de les formes molt important. El fabricant coreà ofereix als seus clients l’opció de triar dos colors de sostre, i disset per a la resta de la carrosseria.

Connectivitat àmplia

La pretensió és que el nou i20 sigui un cotxe més intel·ligent que el de la generació anterior, i per això ofereix una connectivitat molt àmplia que es gestiona a través d’una generosa pantalla de set polzades des d’on es governa el sistema d’àudio totalment renovat, el navegador -que també ha canviat- i el sistema display-auto, molt útil en tot moment.

Aquest cotxe arriba amb dues opcions de motorització, totes de gasolina i de tres cilindres, que inclouen un canvi de marxes de set velocitats amb doble embragatge totalment nou i el sistema start&stop com a integrant de l’equipament de sèrie. El motor 1.0 T-GDI el presenten en dues declinacions de 120 i 100 CV, i el Kappa 1.2 en genera 84 (en aquest cas només amb el canvi manual de cinc relacions).

De moment arriba en tres versions: una amb carrosseria de cinc portes, una altra de tres, cupè; i el crossover Active, que busca una polivalència superior gràcies a l’alçada lliure respecte a terra una mica superior.

Com ja hem vist en altres cotxes de la marca, aquest compacte equipa el paquet de seguretat Hyundai SmartSense Active, que inclou diversos sistemes i dispositius per protegir els ocupants del vehicle en cas d’accident (prevenció de col·lisions frontals, avisador de canvi de carril, detector d’atenció del conductor, assistent per a llums llargs, etc.).

Durant la prova dinàmica que vam fer del Hyundai i20 ens va quedar clar que és un utilitari de llarg recorregut, dirigit al gran públic consumidor, i que destaca per la comoditat, la facilitat d’ús i el bon nivell d’equipament i de seguretat. Mentre el conduíem es feia inevitable pensar en aquells Pony de la marca a finals dels setanta, que venien a ser l’equivalent a l’època del model que avui ens ocupa. I la veritat és que no hi ha color. En models superiors del catàleg de Hyundai és on es pot veure com ha progressat la marca coreana. Però el mèrit està a comprovar-ho en vehicles més senzills, de batalla i gran mercat, com aquest i20.