Honda Civic: encara hi ha vida per als dièsel

Ara fa un any Honda va presentar la desena generació del Civic, la setena que es comercialitza a l’estat espanyol. I dotze mesos després arriba la versió dièsel del cotxe que representa la principal activitat comercial de la casa japonesa en aquest mercat. Des que va començar la història d’aquest vehicle n’han venut 24 milions d’unitats a tot el món, de les quals 125.000 han vingut a petar aquí. El 2017 Honda va despatxar 178.000 cotxes a Europa. La filial local de la marca espera que aquest any les vendes creixin un 7%, per la qual cosa haurien de vendre 9.000 cotxes, dels quals 1.300 haurien de ser del model protagonista de La guantera d’avui.

Ara mateix, Honda és el principal fabricant de motors tèrmics del món, si tenim en compte totes les seves línies de negoci, que són molt variades. Parlem del setè constructor mundial de cotxes, i de la quarta marca internacional darrere de Toyota, Volkswagen i Ford. Però si una cosa ha caracteritzat la producció de cotxes d’Honda és que sempre ha anat al seu ritme, que no forçosament ha coincidit amb el del mercat global. Els va costar tenir un motor dièsel, però quan el van començar a comercialitzar va ser un producte excel·lent; van trigar una mica a disposar d’un vehicle híbrid, però ara la presència d’aquesta tecnologia es va imposant a la gamma. I, de moment, sembla que els elèctrics purs es fan esperar.

Això explica que malgrat que l’any passat la caiguda de vendes dels dièsel va ser important, Honda insisteixi amb aquesta motorització, tot i que va representar el 48% de les vendes, davant del 52% dels gasolina. En canvi, quan presentin el nou CRV, passat l’estiu, el dièsel quedarà apartat i aquest SUV només estarà disponible amb el motor tèrmic i amb una combinació híbrida.

Aquest constructor està convençut que encara hi ha lloc per al dièsel, sobretot si, com és el cas, és capaç de complir amb la normativa d’emissions més exigent, l’Euro6c. El nou propulsor del Civic completa les tres opcions de gasolina existents. És un 1.6 i-DTEC de 120 cavalls, amb un magnífic parell motor de 300 Nm que sorprèn tant per la suavitat de funcionament com per la vigorosa resposta que proporciona des de baixes revolucions.

Ara han reduït tant les emissions de CO 2 i de NOx com les partícules contaminants en comparació amb el dièsel que van presentar el 2015. Això és possible gràcies a l’aplicació d’una tecnologia que es basa en el nou revestiment dels pistons, que tornen a ser d’acer forjat -com abans- en lloc d’alumini, com s’estava utilitzant últimament, cosa que també contribueix a reduir el soroll mecànic en 3 decibels. El nou Civic dièsel no necessita additius com l’AD Blue, amb la comoditat que suposa no estar pendent del carregós proveïment d’aquest líquid tan càustic. La seva funció queda substituïda per un entramat de filtres amb cel·les de partícules de carboni, molt denses, que fan pujar ràpidament la temperatura del catalitzador, que permet reaprofitar millor els gasos d’escapament.

El comportament dinàmic no varia del de la coneguda versió de gasolina, gràcies a la nova plataforma, una carrosseria més lleugera (que podem trobar en versió sedan i de cinc portes) i, sobretot, unes suspensions molt bones.

A dins, l’espai per als passatgers és molt gran, propi d’un cotxe d’un segment superior, amb materials moderns per tot arreu, una connectivitat màxima (potenciada per l’aplicació MyHonda), i un disseny en consonància amb el de l’exterior. L’opció de cinc portes es presenta amb cinc nivells d’acabat, i la sedan amb quatre, totes equipades amb l’excepcional paquet de seguretat Honda Sensing. El Civic dièsel està disponible en set colors diferents per a la carrosseria, i tres alternatives per a la tapisseria.

Aquest Honda és una gran opció a considerar per les seves virtuts, sempre que entenguem, lògicament, que molts dels prejudicis en contra dels dièsel tenen uns fonaments força rebatibles. Si ho volem escoltar, esclar.

F itxa tècnica

EMISSIONS: 93 g CO 2 /km (combinat)

PREU: des de 23.550 €

MOTOR: dièsel 1.6 i-DTEC 4 cil

CANVI: manual 6 v

TRACCIÓ: davant

MIDES: 451 x 179 x 143 cm

MIDES: 517 x 194 x 147 cm

PES: 1.340 kg

DIPÒSIT: 46 l

MALETER: 478 l (828)