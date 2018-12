Honda CR-V: un SUV que fa la vida fàcil

Amb deu milions d’unitats despatxades des que va néixer el 1995, l’Honda CR-V és des del 2013 el SUV més venut a tot el món. Poca broma. Ara arriba al mercat europeu la cinquena generació d’aquest cotxe, tres anys després de l’anterior. Les seves sigles volien dir inicialment Comfortable Runabout Vehicle, tot i que després van canviar aquest concepte per Compact Recreational Vehicle: tota una declaració de intencions.

Al Vell Continent aquest crossover ha tingut una acollida molt bona, com ho certifica el fet que ja hagin assolit 1.100.000 cotxes venuts. Per a la filial espanyola de la marca, amb 60.000 CR-V venuts, aquest és un cotxe molt important, ja que un de cada quatre Honda que es venen en aquest mercat és d’aquest model. En els pròxims dotze mesos esperen distribuir unes dues mil unitats de les versions equipades amb el motor de gasolina.

La primera impressió que transmet el nou SUV és de dinamisme, i també de robustesa. Amb un disseny extern més sofisticat i modern que abans, acredita un treball exhaustiu per millorar l’aerodinàmica. El CR-V té un aspecte molsut, força musculat, molt al gust del comprador del mercat americà, on aquest cotxe ja porta més d’un any en funcionament. La versió d’ara és més ampla i alta que l’anterior, té una distància entre eixos superior i una alçada lliure respecte al terra més gran. Tot plegat fa que, sense incrementar la llargada, l’espai per als ocupants sigui més gran i que la superfície destinada a la càrrega d’un maleter que destaca per la seva accessibilitat hagi crescut notablement. Tant és així que per primera vegada presenta la possibilitat de disposar de set seients (en les versions de gasolina), distribuïts en tres fileres.

El xassís és molt més rígid, amb una capacitat per assimilar les vibracions força superior a l’anterior, i combinat amb unes suspensions noves fa que augmenti la comoditat per als seus ocupants. Això també és possible gràcies a la utilització d’acer estampat en calent d’ultraalta resistència per a la nova estructura de la carrosseria ACE (Advanced Compatibility Engineering), que millora la capacitat per dissipar l’energia en cas d’impacte.

Per a Honda l’obsessió per la seguretat és (afortunadament) malaltissa, i com ja sabíem d’altres models de la marca, aquest també equipa el paquet de sistemes Honda Sensing, actualitzat amb noves versions de software per als seus dispositius.

Quan pugem al CR-V, els materials i acabats que hi trobem són propis d’un vehicle premium. Però el més interessant de tot és la tecnologia que incorpora, com el programa de maniobrabilitat Agile Handling Assist (AHA), que és una gestió electrònica de l’estabilitat en funció de les condicions del terreny pel qual circulem, o el sistema de tracció integral Real Time AWD, que permet distribuir fins a un 60% de la transmissió a les rodes del darrere quan convé.

Transmet sensació de comoditat

Més endavant arribarà una versió híbrida d’aquest cotxe que promet ser molt interessant. Però, de moment, la motorització disponible -un cop descartat l’ús de propulsors dièsel per a aquest producte-és una 1.5 d’injecció directa sobrealimentada, capaç d’oferir 173 cavalls en combinació amb el selector manual de sis relacions, o 193 si optem pel canvi automàtic CVT, que ha estat optimitzat. Pel que fa als acabats, hi haurà dues versions per al CR-V amb tracció a un sol eix i cinc nivells diferents per a la que disposa de motricitat total, tant si porta canvi manual com automatitzat.

Vam tenir l’ocasió de provar aquest cotxe per les carreteres del Tirol i la primera conclusió que podem treure del nou Honda CR-V és la gran sensació de comoditat que transmet i l’enorme facilitat d’ús que ofereix. Conduir un cotxe tan segur i tecnològic com aquest genera molta confiança, i quan un conductor es posa al volant amb aquest estat d’ànim és perquè se sent protegit. I això és molt bo. Un detall que pot semblar absurd però que no ho és: l’enorme angle d’obertura de les portes. De vegades accedir a les places posteriors d’un SUV no és senzill per a algunes persones. En aquest Honda no pot ser més fàcil, de tant com s’obren; una característica que també trobem al maleter. I és que a aquest món no hi hem vingut a patir.